IRW-News: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc.: Finzat Block und Thomas Ho Company Ltd (THC) lancieren das erste Blockchain-basierte Netzwerk für Kredittransaktionen

Block One Capital Inc.: Finzat Block und Thomas Ho Company Ltd (THC) lancieren das erste Blockchain-basierte Netzwerk für Kredittransaktionen

VANCOUVER, British Columbia, 20. September 2018 -- Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF Frankfurt: ES3) (Block One Capital oder das Unternehmen), eine Investmentgesellschaft, die sich auf im Frühstadium (Early Stage) befindliche und wachstumsstarke Projekte im Blockchainsektor konzentriert, freut sich, das folgende Unternehmensupdate bekannt zu geben.





Finzat Block LLC (Finzat), ein Fintech-Unternehmen im Portfolio von Block One Capital, hat ein strategisches Partnerabkommen mit Thomas Ho Company Ltd. (THC) unterzeichnet, mit dem erstmals in der Geschichte Kredittransaktionen auf Basis der Blockchain-Technologie ermöglicht werden. THC ist ein in New York ansässiger und auf nationaler Ebene anerkannter Marktführer auf dem Gebiet der Vermögenshaftung/Asset Liability Management und des Kredithandels.

Das von Finzat und THC betriebene Netzwerk, das auf Smart Contract-Technologien und Blockchain-Anwendungen basiert, dient dem Zweck, die Transaktionen der Teilnehmer möglichst effizient zu gestalten, Sicherheitsprotokolle zu stärken, Transaktionszeiten zu verkürzen und damit letztendlich die Rentabilität zu steigern. Kommunal- und Genossenschaftsbanken, die nicht groß genug sind, um eigenständig all diese Vorteile zu nutzen, haben über dieses Netzwerk nun die Möglichkeit dazu.

Dr. Ho ist ein anerkannter Experte für Kredithandel und Bilanzanalyse. Wir sind überzeugt, dass sich durch die Verbindung von Dr. Hos Expertise mit Finzats Stärke im Blockchainsektor enorme Synergieeffekte verwirklichen lassen. Diese neue Partnerschaft bietet umfangreiche Möglichkeiten, um ein Blockchain-Netzwerk von nachhaltiger Bedeutung zu schaffen, meint Dr. Gnanesh Coomaraswamy, CEO von Finzat.

Die Bündelung der Fachkenntnisse des vor kurzem zum Chefberater bestellten Alex J. Pollock auf dem Gebiet der Hypothekenmärkte und der strategischen Beratung mit Dr. Thomas Hos langjähriger Erfahrung im Finanzrisikomanagement und Kredithandel eröffnet Finzat - dessen Ziel es ist, den rund 10 Billionen Dollar schweren Wohnbauhypothekenmarkt der USA wettbewerbsorientierter zu gestalten - klare Vorteile. In seiner Funktion als President der Federal Home Loan Bank of Chicago entwickelte Herr Pollock ein äußerst erfolgreiches MPF-Hypothekenfinanzierungsprogramm. Die Finzat-Manager Michael Moore und Dr. Gnanesh Coomaraswamy waren ebenfalls Mitglieder im MPF-Führungsteam. Die Hypothekenfinanzierungsprogramme der Federal Home Loan Bank sind heute über 55 Milliarden Dollar schwer.

THC freut sich außerordentlich über das Partnerabkommen mit Finzat, dessen Führungsteam enorme Erfolge im Hypothekenmarkt verbuchen kann und im Rahmen seiner Tätigkeit auch Utility-Blockchain-Technologien nutzt. Finzat ist aus unserer Sicht eine ideale Ergänzung für THCs Analyse- und Transaktions-Technologienetzwerk im Asset Liability Management, wovon wiederum unsere Kunden enorm profitieren werden, freut sich Dr. Thomas Ho, President von THC.

Über Block One Capital Inc.

Block One Capital Inc. ist ein Investmentunternehmen, das sich auf im Frühstadium (Early Stage) befindliche und wachstumsstarke Projekte im Blockchain- und Digitalwährungssektor konzentriert. Block One Capital Inc. ist eine an der TSX Venture Exchange notierte Investmentgesellschaft (Kürzel BLOK). Das Ziel von Block One Capital besteht darin, zu einem frühen Zeitpunkt in Blockchain-Technologien mit attraktiven Bewertungen zu investieren und seinen Investoren Zugang zu aussichtsreichen Beteiligungen im Blockchain-Bereich vor der Emission von Tokens zu schaffen. Block One Capital ist bestrebt, nach Möglichkeit bedeutende Minderheitsbeteiligungen zu erwerben. Mithilfe seines erfahrenen Managements, Board of Directors und Beraterteams möchte Block One Capital seinen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Korb an Beteiligungen im Blockchain-Bereich bieten.

Weitere Informationen über Block One Capital erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.blockonecap.com.

Sothi Thillairajah

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich des Investitionsschwerpunkts von Block One Capital, der Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Rentabilität von Bitcoin Mining - einschließlich der erwarteten globalen Hashrate und der Bitcoin-Preise - sowie der Pläne des Unternehmens, aus dem Bitcoin Mining-Geschäft auszusteigen. Obwohl Block One Capital der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf solche Aussagen verlassen. . Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören allgemeine wirtschaftliche, markt- oder geschäftsbezogene Bedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Blockchain, Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen und der Einzelhandelsbranche im Allgemeinen, rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, Unfälle oder Geräteausfälle, nicht versicherte Risiken und der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Block One Capital Inc.

Büro: 604-398-4485; E-Mail: info@blockonecap.com

BLOCK ONE CAPITAL INC.

1000 - 925 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3L2

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

