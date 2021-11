IRW-News: Blender Bites Inc.: Blender Bites erzielt im Oktober einen Rekordanstieg um 2934 % bei der Produktion

IRW-PRESS: Blender Bites Inc.



: Blender Bites erzielt im Oktober einen Rekordanstieg um 2934 % bei der Produktion

4. November 2021 - Vancouver, British Columbia - Blender Bites Ltd. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3C3Y2), ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Bio-Tiefkühlprodukten sowie vorportionierte pflanzliche Tiefkühl-Smoothies entwickelt und vermarktet, meldet für den Monat Oktober eine bemerkenswerte Steigerung bei der Produktion seiner Smoothie Pucks.

Blender Bites ist das erste Unternehmen, das einen vorportionierten Smoothie Puck für den kanadischen Markt herstellt. Die biozertifizierten, gentechnikfreien, pflanzlichen Smoothie Pucks sind derzeit in über 800 Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich. Im Monat Oktober steigerte das Unternehmen seine Produktion ganz erheblich, um eine größere Klientel bedienen zu können, nachdem der Vertrieb auf eine Reihe von kanadischen Club Stores ausgeweitet wurde, und um die steigende Nachfrage seitens der Verbraucher zu befriedigen.

Das Unternehmen freut sich bekannt geben zu können, dass sich die Produktionsmenge der Superfood-Smoothies von Blender Bites im Oktober um 2934 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2020 erhöht hat. Im Oktober 2020 produzierte das Unternehmen 9.216 seiner Superfood Smoothie Pucks, während im Vergleichszeitraum des laufenden Jahres 279.648 dieser Smoothie Pucks hergestellt wurden.

Diese Produktionszahlen sind das direkte Resultat der neu eingeführten Vertriebsstandorte des Unternehmens, der rasch steigenden Nachfrage nach dem Produkt und der weisen Voraussicht des Unternehmens, seine Produktionsanlage in den Monaten vor dem Übergang von einem Privatunternehmen zu einem an der Canadian Securities Exchange notierten Emittenten im September 2021 zu modernisieren.

Blender Notes stellt mit seiner Produktion für den Monat Oktober weiterhin Rekorde auf. Aufgrund der Umsetzung seiner umfangreichen Expansionspläne geht das Unternehmen davon aus, dass der November der Monat mit der höchsten Produktion seit Gründung sein wird, meint Chelsie Hodge, die als CEO des Unternehmens verantwortlich zeichnet.

Im Monat Oktober 2021 sicherte sich das Unternehmen außerdem sein erstes US-Vertriebspartnerabkommen mit der Firma Active Marketing Group Inc. (AMG). Es ist davon auszugehen, dass die Produktionszahlen weiter steigen werden, nachdem AMG und Blender sich um erste Aufträge im US-Lebensmitteleinzelhandel bemühen. Dank der vor kurzem angekündigten Partnerschaft mit AMG könnten die Produkte von Blender Bites an über 50.000 Einzelhandelsstandorten in den Vereinigten Staaten angeboten werden und eine noch größere Anzahl neuer Kunden erreichen.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Produkte von Blender Bites werden international in ganz Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in mehr als 900 Geschäften erhältlich, darunter Filialen von Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

Für das Board of Directors,

Blender Bites Limited

Chelsie Hodge, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

IR-Team von Blender:

E-Mail - investors@blenderbites.com

Telefon - 1-888-997-2055

Suite 800 - 1199 West Hastings Street

Vancouver, BC V6E 3T5

Blenderbites.com

investors@blenderbites.com

1-888-997-2055

Warnhinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62420

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62420&tr=1

