IRW-News: Blackhawk Growth Corp.: Mindbio Therapeutics von Blackhawk investiert 2,3 Millionen Neuseeland-Dollar, um die Durchführung von klinischen Phase-2-Studien zur Psychedelika-Mikrodosierung zu beschleunigen

IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: Mindbio Therapeutics von Blackhawk investiert 2,3 Millionen Neuseeland-Dollar, um die Durchführung von klinischen Phase-2-Studien zur Psychedelika-Mikrodosierung zu beschleunigen

Vancouver, British Columbia, den 10. März 2022 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; FWB:0JJ) (das Unternehmen oder Blackhawk) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft MindBio Therapeutics Pty Ltd. (MindBio) 2.300.000 NZD in eine südwestpazifische Universität von Weltrang investiert hat, um seine klinischen Studien zur Mikrodosierung von Psychedelika voranzutreiben.

MindBio investiert in Weltklasse-Einrichtungen, um seine klinischen Studien zur Mikrodosierung zu beschleunigen. Die klinische Phase-1-Studie von MindBio zur häuslichen Mikrodosierung von LSD (Lysergic Acid Diethylamid) bei 80 Patienten wird in Kürze abgeschlossen.

Mit der Investition in Höhe von 2.300.000 NZD werden zwei Fortsetzungsstudien bezahlt, darunter eine klinische Phase-2-Studie zur Mikrodosierung von LSD bei Patienten mit schweren depressiven Störungen und eine klinische Phase-2-Studie zur Mikrodosierung von LSD bei Krebspatienten im Spätstadium, die in diesem Jahr beginnen werden.

Diese klinischen Studien wurden bisher auch mit staatlichen Zuschüssen in Höhe von 800.000 NZD gefördert, um diese wichtige klinische Forschung zu diesen innovativen Therapien zu unterstützen.

Diese Finanzmittel tragen dazu bei, die Entwicklung geistigen Eigentums bei der Mikrodosierung von Psychedelika, der zugehörigen Technologie und wichtigen klinischen Studien zur Bestimmung der Sicherheit sowie Wirksamkeit bei verschiedenen Patientengruppen zu beschleunigen.

MindBio ist führend bei klinischen Studien zur Psychedelika-Mikrodosierung, sagt Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Da unsere klinische Phase-1-Studie kurz vor dem Abschluss steht und wir bei unseren beiden klinischen Phase-2-Studien erhebliche Fortschritte erzielt haben, ist MindBio bei der Entwicklung von geistigem Eigentum, welches eines Tages Patienten mit psychischen Erkrankungen helfen kann, seinen Mitbewerbern weit voraus.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören Sac Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, Stable Foods, MindBio Therapeutics, Digital Mind Technology sowie eine Aktienbeteiligung an Gaia Grow Corp. (CSE:GAIA).

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowthcorp und besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels, Chief Executive Officer

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der Transaktion und der zukünftigen Betriebsaktivitäten von MindBio Therapeutics Pty Ltd.

Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64648

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64648&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09238B3083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.