IRW-News: Blackhawk Growth Corp.: MindBio Therapeutics von Blackhawk wird klinische Phase-1-Studie zur Mikrodosierung psychedelischer Arzneimittel früher als geplant abschließen und gibt Updates zum Spinout-Prozess

IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: MindBio Therapeutics von Blackhawk wird klinische Phase-1-Studie zur Mikrodosierung psychedelischer Arzneimittel früher als geplant abschließen und gibt Updates zum Spinout-Prozess

Vancouver, British Columbia, den 24. Januar 2022 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; Frankfurt:0JJ) (das Unternehmen oder Blackhawk) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft MindBio Therapeutics Pty Ltd. (MindBio) in die letzte Stufe einer klinischen Phase-1-Studie mit LSD in Mikrodosierung eingetreten ist und die Studie im März 2022 abschließen wird, d.h. früher als ursprünglich (12 Monate) geplant.

Nach Abschluss der Phase-1-Studie wird MindBio über wichtige Daten und geistiges Eigentum zur Mikrodosierung medizinischer Psychedelika verfügen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Zwischenprüfung bei der klinischen Phase-1-Studie durch den unabhängigen Daten- und Sicherheitsüberwachungsausschuss und dem Ausbleiben unerwünschter Ereignisse, ist MindBio zuversichtlich, dass das Unternehmen über ausreichende Daten, Protokolle und Strategien für die nächste Phase der klinischen Studien verfügt.

MindBio hat zudem mit den Vorbereitungen für eine klinische Studie der Phase 2 begonnen, die auch die Entwicklung der firmeneigenen psychedelischen Mikrodosierungsformulierungen umfasst, die anschließend unter GMP-Standards (Good Manufacturing Practices) für die spätere Verwendung sowohl kommerziell als auch in klinischen Studien hergestellt werden können.

MindBio arbeitet an der Entwicklung einer sicheren und wirksamen Mikrodosierung von Psychedelika, die Patienten von Ärzten im Rahmen der medizinischen Grundversorgung verschrieben werden können. In größeren Dosen ist LSD eine halluzinogene Droge, die die kognitiven Fähigkeiten, das Denken, die Stimmung und die Wahrnehmungsfähigkeit erheblich verändert. In sehr viel geringerer Mikrodosierung ist das Medikament jedoch subperzeptiv, d. h. die Patienten können das Medikament einnehmen, ohne seine halluzinogenen Wirkungen zu bemerken, profitieren aber dennoch von der medizinischen Wirkung und können ihr Leben normal weiterführen.

MindBio möchte als erster Anbieter ein Mikrodosierungsprogramm auf den Markt bringen, das beträchtliches Potenzial für die psychische Gesundheit weltweit hat und:

- ein potenziell geringeres Risikoprofil und weniger Nebenwirkungen als bestehende pharmakologische Behandlungen wie Antidepressiva und Benzodiazepine für die Behandlung einer Reihe von psychischen Erkrankungen aufweist;

- ein geringeres Gesundheitsrisiko aufweist als große, einmalige Dosen von Psychedelika;

- die Neuroplastizität des Gehirns nach der ersten Einnahme https://www.beckleyfoundation.org/2018/06/13/psychedelics-promote-neural-plasticity

in der gleichen Weise beeinflusst wie größere halluzinogene Dosen, wobei der Patient nach der Einnahme der Mikrodosis seinen normalen Tagesablauf fortsetzen kann. Dies ist bei einer Behandlung mit psychedelischen Makrodosen nicht möglich, die eine klinische Therapiesitzung unter Anleitung von Ärzten über viele Stunden hinweg erfordert; und

- eine skalierbare Lösung für die Behandlung der psychischen Gesundheit weltweit ist.

Die Ergebnisse dieser wichtigen klinischen Studie werden die Grundlage für die Kommerzialisierung einer psychedelischen Mikrodosierung für den sicheren Gebrauch in der Bevölkerung bilden.

Update zum Ausgliederungsverfahren (Spinout)

Blackhawk freut sich auch, berichten zu können, dass MindBio mit der geplanten Ausgliederung gut vorangekommen ist.

Im Dezember 2021 gab Blackhawk seine Absicht bekannt, sowohl MindBio als auch Digital Mind Technology, beides hundertprozentige Tochtergesellschaften von Blackhawk, in eine neu gegründete Tochtergesellschaft (Spinco) auszugliedern. Es wird davon ausgegangen, dass die Spinco letztlich eine separate Börsennotierung anstreben wird.

Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften seit der Ankündigung ihre Rechtsteams ernannt haben und mit der Vorbereitung von Materialien für die Durchführung der Ausgliederung gut vorangekommen sind.

MindBio beabsichtigt, eine fokussierte multidisziplinäre Plattform für eines der fortschrittlichsten Entwicklungsunternehmen für Psychedelika und psychische Gesundheit in der Welt zu schaffen, wobei vier (4) klinische Studien in der Entwicklung sind und in diesem Jahr durchgeführt werden. Durch eine neuartige Arzneimittelentwicklung, die Mikrodosierung von Psychedelika, begleitende Therapien und mit Hilfe von technologischen Lösungen arbeitet MindBio daran, die Art und Weise der Behandlung von psychischen Erkrankungen zu verändern.

Die Ausgliederung und Börsennotierung von MindBio wird voraussichtlich einen beträchtlichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen, da jeder Blackhawk-Aktionär für jede Blackhawk-Aktie anteilig eine Stammaktie des neu börsennotierten Spinco erhalten wird, und zwar nach einem Stichtag, der voraussichtlich nach Erhalt der Genehmigung durch die Aktionäre und die Aufsichtsbehörden festgelegt wird. Das Unternehmen rechnet damit, weitere Ankündigungen zum Zeitplan der Ausgliederung zu machen, sobald diese verfügbar sind.

Alle unsere Portfoliounternehmen machen in diesen Tagen bedeutende Fortschritte, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk. Unsere Management-Teams bei MindBio und Digital Mind Therapeutics arbeiten hart daran, diese klinische Phase-1-Studie abzuschließen, die erfreulicherweise dem Zeitplan voraus ist und uns der Markteinführung unseres einzigartigen Mikrodosierungsprotokolls einen weiteren Schritt näherbringt, und dann mit der Phase 2-Studie fortzufahren. Darüber hinaus haben wir erhebliche Fortschritte bei den erforderlichen Schritten für unsere geplante Ausgliederung gemacht. Ich freue mich darauf, die Aktionäre über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören TERP Wholesale, SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods, MindBio Therapeutics und Digital Mind Technology sowie eine Kapitalbeteiligung an Gaia Grow (CSE:GAIA).

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

