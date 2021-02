IRW-News: Blackhawk Growth Corp.: Mit Cannabis angereichertes Spaced Food von Blackhawk Growth in CTLS aufgenommen und von großer provinzieller Aufsichtsbehörde bzw. Vertriebshändler akzeptiert

IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.



: Mit Cannabis angereichertes Spaced Food von Blackhawk Growth in CTLS aufgenommen und von großer provinzieller Aufsichtsbehörde bzw. Vertriebshändler akzeptiert

Vancouver (British Columbia), 17. Februar 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ, OTC: BLRZF) (Blackhawk oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass die 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens, Spaced Food, in das Cannabis Tracking and Licensing System (CTLS) von Health Canada aufgenommen wurde, was den Verkauf und Vertrieb der mit Cannabis angereicherten SPACED FOOD-Produkte über seine Extraktions- und Vertriebspartner ermöglicht. Die Liste umfasst drei Arten von mit Cannabis angereicherten Produkten von Spaced Food, die in Ontario von der größten provinziellen Aufsichtsbehörde bzw. Vertriebshändler Kanadas akzeptiert wurden.

Astronaut Sorbet ist eine lagerstabile Eiscreme, die keine Kühlung erfordert, vollständig vegan, glutenfrei und milchfrei ist und zu 100 Prozent echte Früchte sowie keine Konservierungsstoffe enthält. Jede Portion enthält zehn Milligramm THC.

Cosmic Cheesecake ist ein vollständig lagerstabiler, mit Cannabis angereicherter Käsekuchen, umhüllt mit Schokolade. Jede Portion enthält zehn Milligramm THC.

SMore Blasteroids sind mundgerechte Marshmallows, umhüllt mit Schokolade, gerollt in Graham-Cracker-Krümeln, die mit 0,5 Milligramm THC pro Stück mikrodosiert sind (20 Stück pro Beutel für insgesamt zehn Milligramm).

Die oben genannten Produkte und Bestandseinheiten wurden akzeptiert und werden beim OCS, der Cannabis-Aufsichtsbehörde bzw. Vertriebshändler in Ontario, gelistet. Die ersten Lieferungen sind für Ende März 2021 geplant. Alle Produkte befinden sich gleichzeitig in anderen Provinzen in unterschiedlichen Phasen der Einreichung durch den Vertriebspartner des Unternehmens. Der Abschluss der Einreichungen unterliegt der Ausverhandlung und Finalisierung der endgültigen Dokumentation mit dem Vertriebspartner.

Spaced Food geht davon aus, noch in diesem Monat mit der kommerziellen Produktion zu beginnen. Die Produktionskapazität wird sich auf zunächst 100.000 Packungen pro Monat belaufen und kann bei steigender Nachfrage auf bis zu 500.000 Packungen pro Monat erhöht werden.

Blackhawk hofft, dieses genehmigte Angebot auf andere Provinzen sowie andere regulierte Rechtsprechungen außerhalb Kanadas erweitern zu können. Jedwede Expansion außerhalb von Ontario unterliegt nach wie vor dem Erhalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Wir freuen uns, dass Spaced Food und unsere Cannabis-2.0-Produkte nun endlich produziert und für erwartungsvolle Konsumenten verfügbar gemacht werden. Wir werden die Produktlinie bei steigender Nachfrage kontinuierlich erweitern und somit auch einen weiteren bedeutsamen Umsatzmotor aus einem unserer Portfoliounternehmen fördern, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk. Vegan, glutenfrei und milchfrei zu sein, wird Blackhawk dabei helfen, dieses Segment des Marktes für Cannabis-Esswaren zu erreichen, das bis dato ebenfalls ignoriert wurde. Ich freue mich darauf, den Markt über Spaced Food und alle unsere auf Cannabis fokussierten Initiativen auf dem Laufenden zu halten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56780/BLR_170221_DEKBPRcom.001.png

Über Spaced Food

Spaced Food produziert und verkauft lagerstabile, mit Cannabis angereicherte Esswaren, die keine Kühlung erfordern. Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung hat Spaced Food ein Produkt mit hervorragender Bioverfügbarkeit und exakter Dosierung entwickelt. Die Technologie von Spaced Food, die mit derselben Technologie hergestellt wird, die auch bei der Nahrung für Astronauten im Weltraum verwendet wird, schließt 90 Prozent des Nährwerts sowie 100 Prozent der medizinischen Inhaltsstoffe ein.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

(403)-991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Dazu zählen auch Aussagen über die Herstellung und den Verkauf von Spaced Foods-Produkten und die Zulassung der Produkte. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

