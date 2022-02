IRW-News: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk-Tochter Digital Mind beginnt Phase-1-Entwicklung von digitaler therapeutischer Plattform und ist im Zeitplan für deren Abschluss im zweiten Quartal 2022

IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk-Tochter Digital Mind beginnt Phase-1-Entwicklung von digitaler therapeutischer Plattform und ist im Zeitplan für deren Abschluss im zweiten Quartal 2022

- Phase-1-Entwicklung einer neuen, digitalen, therapeutischen Plattform im Gange

- Pilotstudie an 69 Patienten erfolgreich abgeschlossen

- Verbesserte Lebensqualität für Krebspatienten mit Schmerzen

- Verbesserte Ergebnisse der psychischen Gesundheit beim Schmerzmanagement

Vancouver, British Columbia, den 17. Februar 2022 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; FWB:0JJ) (das Unternehmen oder Blackhawk) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft Digital Mind Technology Pty. Ltd. (DMT) mit der Phase-1-Entwicklung einer digitalen therapeutischen Anwendung zur Behandlung von Krebspatienten mit Schmerzen und Risiko für psychische Erkrankungen begonnen hat. DMT erwartet den Abschluss der Phase 1 bereits im zweiten Quartal 2022.

Die klinischen Studien von DMT bei Krebspatienten zielen darauf ab, eine Achtsamkeitsintervention zu entwickeln, die für das Schmerzmanagement vorteilhaft ist. Schmerzen, die über einen beliebigen Zeitraum nicht nachhaltig toleriert werden, können zu Stimmungstiefs, Depressionen, Angstzuständen und anderen damit verbundenen psychischen Störungen führen. Die Achtsamkeitsinterventionen zielen darauf ab, negative Gedanken- und Verhaltensmuster zu managen.

Da Schmerzen eins der häufigsten Symptome sind, das von fast 70 Prozent der Krebspatienten berichtet wird1, entwickelt DMT eine digitale therapeutische Anwendung und eine Web-Plattform für Patienten und Ärzten, die von Patienten genutzt werden kann, um mit Schmerzen effektiver umzugehen.

Krebsschmerzen sind nach wie vor ein schwieriges Symptom, das lange nach Abschluss der Behandlung auftritt und bei Krebsüberlebenden eine Prävalenz von 20 bis 50 Prozent besitzt.2 Die Belastung durch psychische Erkrankungen, die bei Krebspatienten als Komorbiditäten auftreten, ist hoch: etwa ein Viertel der Krebspatienten leidet an Depressionen3-5. Eine Krebsdiagnose verändert das Leben und ist an sich eine Quelle von erheblichem psychischem und emotionalem Leid.

Dr. Lahiru Russell, Gründerin von Digital Mind Technology, sagt: In unserer klinischen Pilotstudie mit 69 Patienten haben wir gesehen, dass ein digitales Therapeutikum Krebspatienten half, mit der Angst vor einem Krebsrezidiv umzugehen. Wir kommen mit unserer digitalen Therapeutika-Plattform, die Krebspatienten bei der Schmerzbewältigung helfen soll, gut voran und sie wird erhebliche Vorteile für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden bieten.

1. Van Den Beuken-Van MH, Hochstenbach LM, Joosten EA, Tjan-Heijnen VC, Janssen DJ. Update on prevalence of pain in patients with cancer: systematic review and meta-analysis. Journal of pain and symptom management. 2016;51(6):1070-1090. e1079.

2. Gallaway MS, Townsend JS, Shelby D, Puckett MC. Peer Reviewed: Pain Among Cancer Survivors. Preventing Chronic Disease. 2020;17.

3. Naser AY, Hameed AN, Mustafa N, et al. Depression and Anxiety in Patients With Cancer: A Cross-Sectional Study. Frontiers in Psychology. 2021;12(1067).

4. Pitman A, Suleman S, Hyde N, Hodgkiss A. Depression and anxiety in patients with cancer. BMJ. 2018;361:k1415.

5. Hartung TJ, Brähler E, Faller H, et al. The risk of being depressed is significantly higher in cancer patients than in the general population: Prevalence and severity of depressive symptoms across major cancer types. European Journal of Cancer. 2017;72:46-53.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, TERP Wholesale LLC, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods, Digital Mind Therapeutics und MindBio Therapeutics sowie eine Aktienbeteiligung an Gaia Grow Corp. (CSE:GAIA).

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen, einschließlich in Bezug auf die Entwicklung einer digitalen therapeutischen Anwendung durch Digital Mind Technology Pty. Ltd. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64261

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64261&tr=1

