IRW-News: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk Growth schließt einen Vertrag im Hinblick auf einen Kreditrahmen in Höhe von bis zu 10 Millionen CAD ab

IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk Growth schließt einen Vertrag im Hinblick auf einen Kreditrahmen in Höhe von bis zu 10 Millionen CAD ab

Vancouver, British Columbia, den 23. November 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; FWB:0JJ) (das Unternehmen oder Blackhawk) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Finanzierungsvertrag (die Kreditfazilität) über bis zu 10 Millionen CAD abgeschlossen hat. Die Kreditfazilität wurde von RiverFort Global Capital Ltd. (einem britischen Unternehmen mit Sitz in London, das von der Financial Conduct Authority reguliert wird) (RiverFort) arrangiert und von einem regulierten institutionellen Investor (der Investor) finanziert.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Finanzmittel aus der Kreditfazilität zur Unterstützung der Forschungsprojekte des Unternehmens bei Trip Pharma sowie für Betriebs- und Umlaufkapitalzwecke von Blackhawk zu verwenden.

Frederick Pels, Chief Executive Officer von Blackhawk, kommentierte: Diese neue Kreditfazilität dient als proaktiver Schritt zur weiteren Stärkung der Bilanz von Blackhawk, zur Verbesserung unserer langfristigen finanziellen Liquidität und zur Senkung unserer Kapitalkosten. Die Zusammenarbeit mit RiverFort wird es uns ermöglichen, unser Investitionsportfolio weiter auszubauen und gleichzeitig die Renditen für unsere Aktionäre mit einem Partner zu fördern, der die Möglichkeiten der Kreditvergabe an durch Wagniskapital finanzierte Unternehmen versteht.

Gemäß den Bedingungen der Kreditfazilität hat sich Blackhawk bereit erklärt, eine erste Tranche in Höhe von 2,5 Millionen CAD in Anspruch zu nehmen, wobei diese Verbindlichkeiten am 22. November 2023 fällig werden, wobei die Zinsen, die Blackhawk auf die Tranche zahlt, 10 Prozent pro Jahr betragen. Alle nachfolgenden Kreditauszahlungen unterliegen dem gleichen Zinssatz, der auf die Laufzeit zwischen dem Datum des jeweiligen Auszahlungsdatums und dem Fälligkeitsdatum anzuwenden ist. Die Inanspruchnahme jeder nachfolgenden Tranche der Kreditfazilität wird von der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen unter Beteiligung von Blackhawk und dem Investor, einschließlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, abhängig sein.

Die Kreditfazilität sieht eine 40-prozentige Optionsscheindeckung für jede Auszahlung oder jede Inanspruchnahme vor, die sich auf 40 Prozent des Nennwertes der Tranche dividiert durch den Aktienkurs des Unternehmens zum Zeitpunkt der Auszahlung beläuft. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird zum Zeitpunkt der Auszahlung auf 140 Prozent des Aktienkurses des Unternehmens festgelegt, und die Optionsscheine haben eine Laufzeit von drei Jahren nach dem Datum der Gewährung.

In Verbindung mit der ersten Tranche hat Blackhawk 1.538.461 Optionsscheine an den Investor ausgegeben, wobei jeder Optionsschein den Investor zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem vor Ausübung zu zahlenden Preis von 0,91 CAD je Aktie bis zum 22. November 2024 berechtigen wird.

Im Rahmen der Kreditfazilität wird der Investor die Möglichkeit haben, bis zu 100 Prozent des Darlehensbetrags zu einem festen Wandlungspreis in Aktien umzuwandeln, der 120 Prozent des Börsenkurses der Aktien zum Zeitpunkt der jeweiligen Inanspruchnahme entspricht. Der feste Wandlungspreis für die erste Tranche beträgt 0,78 CAD je Aktie. Darüber hinaus kann der Investor nach seiner Wahl einmal alle 30 Tage verlangen und fordern, dass die Verbindlichkeiten, die durch die auf das Darlehen anfallenden Zinsen entstehen, in Aktien zu einem Preis umgewandelt werden, der 90 Prozent des letzten Schlusskurses der Aktien am Tag vor der Bekanntgabe der Wandlung entspricht.

Gytis Martinkus, Chief Executive Officer von RiverFort, erklärte: Das Team hier bei RiverFort war sehr beeindruckt von der Arbeit, die von Trip Pharma und der LeichtMind-Klinik geleistet wird, sowie von der Professionalität der Blackhawk-Gruppe als Ganzes. Die Forschung im Bereich Mikrodosierung ist marktführend, und das Team von Blackhawk hat uns seine fortschrittlichen Anwendungen detailliert demonstriert. Wir freuen uns auf Neuigkeiten bezüglich des Fortschritts dieser Forschung und der Entwicklung der damit verbundenen klinischen Studien.

Blackhawk, der Investor und RiverFort stehen in keinem Nahverhältnis zueinander und operieren unabhängig voneinander. Die Darlehensvereinbarung und alle Optionsscheine, die gemäß der Darlehensvereinbarung an den Investor ausgegeben werden, werden gemäß den in National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions beschriebenen Prospektbefreiungen ausgegeben, und alle Aktien, die nach der Umwandlung des Darlehens oder nach Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden, falls sie ausgegeben werden, werden auch gemäß den in NI 45-106 festgelegten Prospektbefreiungen ausgegeben und unterliegen den geltenden gesetzlichen Haltefristen gemäß National Instrument 45-102 - Resale of Securities.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods und MindBio Therapeutics. Blackhawk bringt seine Investitionen weiterhin in den Cashflow und wächst in einem überdurchschnittlichen Tempo.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen, einschließlich der Verwendung des Erlöses aus der Kreditfazilität. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62804

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62804&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09238B3083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.