IRW-News: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk Growth meldet Wertzuwachs seines Portfolios um 49 Prozent gegenüber dem Vorquartal

IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk Growth meldet Wertzuwachs seines Portfolios um 49 Prozent gegenüber dem Vorquartal

Vancouver (British Columbia), den 1. März 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, FWB: 0JJ) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Geschäfts- und Lagebericht (MD&A) für das zweite Quartal zum 31. Dezember 2021 auf SEDAR eingereicht wurde.

Die wichtigsten Ergebnisse des Quartals zum 31. Dezember 2021:

- Blackhawk erwirbt Digital Mind Technology Pyt Ltd., ein Unternehmen, das sich in der klinischen Testphase befindet und digitale Interventionen zur Behandlung psychischer Erkrankungen entwickelt. Es hat erfolgreich eine randomisierte kontrollierte Pilotstudie mit 69 Patienten eines Online-Achtsamkeitsprogramms für Patienten mit Melanom-Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Der klinische Studienprüfplan von Digital Mind wurde von der führenden Wissenschaftlerin Dr. Russell an einer großen australischen Universität entwickelt.

- Blachawk erwirbt TERP Wholesale LLC, ein Unternehmen, das ein vollständig lizenziertes Vertriebszentrum im US-Bundesstaat Kalifornien betreibt. TERP verpackt und produziert in Kalifornien einige der qualitativ hochwertigsten exotischen Marken und Produkte mit hohem THC-Gehalt. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team geleitet, das über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Cannabis und dem qualitätsgesicherten Vertrieb verfügt.

- Blackhawk besitzt aktuelle Investments im Gegenwert von 24.845.437 CAD (Stand: 31. Dezember 2021), ein Anstieg von 49 Prozent gegenüber dem Wert vom 30. September 2021.

- Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie betrug 0,42 CAD (Stand: 31. Dezember 2021).

Blackhawk Growth prüft nach wie vor Eigenkapital- und Fremdkapital-Investitionsmöglichkeiten. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk bei seinen Investitionen weiterhin auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Branchen, sowohl in Kanada als auch in den USA.

Die beiden Akquisitionen im Quartal, das am 31. Dezember 2021 endete, haben sowohl unsere Vermögensbasis als auch die Stärke des Life Sciences Unternehmensportfolios von Blackhawk erhöht. Unser Unternehmensportfolio weist weiterhin ein Wachstum auf und zeigt seinen Wert für unsere Aktionäre, während wir weiter hart daran arbeiten, im Laufe des Jahres noch mehr Wert für unsere Aktionäre zu generieren, erklärt Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth.

Die Kapitalbeteiligungen des Unternehmens setzen sich wie folgt zusammen (Stand: 31. Dezember 2021):

Unternehmen Kosten Marktwer

in t

CAD in CAD

$ $

MindBio Therapeutics 10.826.610.826.6

38 38

Digital Mind 5.370. 5.370.

000 000

Terp Wholesale, LLC. 2.500. 2.500.

000 000

SAC Pharma Partners Inc. 1.890. 1.890.

000 000

Gaia Grow Corp. 1.050. 750

000 .

000

Noble Line Inc. 98 986

6 .

.800 800

Trip Pharma Inc. 99 997

7 .

.644 644

NuWave Foods Inc. 89 899

9 .

.392 392

Spaced Food Inc. 35 355

5 .

.110 110

Engine Media (UMG) 1

56 0

.377 .244

Fantasy Aces

9.470

Summe Kapitalbeteiligungen 24.941.24.585.8

431 28

Kurzfristige Darlehen

Die kurzfristigen Darlehen setzen sich wie folgt zusammen (Stand: 31. Dezember 2021):

31. Dezember 2021 30. Juni 202

1

$ $

Kurzfristige Darlehen 259.609 259.609

Summe Darlehensinvestit259.609 259.609

ionen

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören Sac Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food und Stable Foods Co., MindBio Therapeutics, Digital Mind Technology sowie eine Aktienbeteiligung am börsennotierten Unternehmen Gaia Grow Corp. (CSE:GAIA).

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowthcorp und besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

Für weitere Informationen über Blackhawk besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.blackhawkgrowth.com

Kontakt:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der Zukunftsaussichten für das Geschäft des Unternehmens und seiner Portfoliounternehmen.

Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64454

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64454&tr=1

