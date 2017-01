IRW-News: Birimian Ltd.: Birimian Ltd.: Ausstieg aus der Absichtserklärung für den Verkauf des Lithiumprojekts Bougouni

IRW-PRESS: Birimian Ltd.: Birimian Ltd.: Ausstieg aus der Absichtserklärung für den Verkauf des Lithiumprojekts Bougouni

Ausstieg aus der Absichtserklärung für den Verkauf des Lithiumprojekts Bougouni

Birimian Limited (ASX:BGS; Birimian und Unternehmen - http://www.



commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=297188 ) gibt bekannt, dass die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf des vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekts Bougouni (Projekt) abgebrochen wurden.

Wie bereits am 3. Januar 2017 angekündigt, hat das Unternehmen eine Absichtserklärung (LOI) von der Shandong Mingrui Group (Mingrui) über den Erwerb von 100 % des Projekts erhalten und unterzeichnet, die sich auf eine Gesamtsumme von 107,5 Millionen AUD belief. Die Absichtserklärung war an eine Reihe von Bedingungen gebunden, wie unter anderem eine Baranzahlung der Mingrui an die Birimian an oder vor dem 20. Januar 2017 in Höhe von 10,75 AUD. Aufgrund der zunehmenden regulatorischen Auflagen für den Geldtransfer aus China konnte die Anzahlung nicht zeitgerecht erfolgen, und die Absichtserklärung wurde gekündigt.

Der geschäftsführende Direktor Kevin Joyce äußerte sich dazu wie folgt: Es geschieht im besten Interesse unserer Aktionäre, dass wir angemessene Angebote für unsere Vermögenswerte in Erwägung ziehen und ihre Stichhaltigkeit prüfen. Das Unternehmen hat diese Herangehensweise im Hinblick auf die Absichtserklärung der Mingrui mit bestem Wissen und Gewissen verfolgt.

Wir glauben, dass unser Lithiumprojekt in Bougouni von hohem und unternehmenstragendem Wert ist. Es gehört zu den höchstgradigen Lithiumprojekten von relevanter Größe, die es derzeit gibt. Wir haben das Projekt in den letzten zehn Monaten seit dem Fund auf der grünen Wiese aufgebaut und großartige Fortschritte erzielt. Wir sind sehr daran interessiert, die Kommerzialisierung im nächsten Jahr schneller voranzutreiben und Entwicklungsmöglichkeiten auch weiterhin in diesem Sinne zu prüfen. Laufendes Programm und Bewertungsstudien Das im Süden Malis angesiedelte Lithiumprojekt Bougouni erstreckt sich über eine Fläche von ungefähr 250 km2, auf denen sich die Lithiumlagerstätte Goulamina befindet. Goulamina beherbergt eine Mineralressource von 15,5 Mio. Tonnen mit 1,48% Li2O für 229.000 Tonnen Li2O. Damit zählt sie zu den Lagerstätten mit dem höchsten Anteil an hochgradigen Lithiumvererzungen der Welt.

Birimian hat einen eindeutigen und klar definierten Weg für die potenzielle Entwicklung des Projekts vorgezeichnet. Derzeit werden Arbeiten mit drei Bohrgeräten auf dem Gelände durchgeführt. Als Nächstes sind die folgenden wichtigen Schritte geplant:

- Abschluss des 10.000 m umfassenden Bohrprogramms der Phase 2 sowie erste Analyseergebnisse im Laufe dieses Monats; - Zeitnaher Abschluss der Rahmenuntersuchungen für das Projekt; - die nächste Phase der metallurgischen Tests im nächsten Monat - Aktualisierungen der Ressourcenschätzung für das erste Quartal 2017 und - vorläufige Machbarkeitsstudien und erste Reserveberichte für das zweite Quartal dieses Jahres.

Vor uns liegt eine sehr intensive Entwicklungsperiode, und wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über diese wichtigen Ereignisse in Kenntnis zu setzen, sobald sie eintreten, fügte Herr Joyce hinzu.

