IRW-News: Binovi Technologies Corp.: Branchenführer Binovi Technologies kündigt bevorstehende Einführung der Binovi Connect-App an

: Branchenführer Binovi Technologies kündigt bevorstehende Einführung der Binovi Connect-App an

[Toronto, New York.] Binovi Technologies Corp. (TSX-V: VISN, OTCQB: BNVIF) (Binovi), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Neuro-Vision-Leistungstechnologie, definiert durch die Einführung von Binovi Connect, einer webbasierten Videokonferenz-App-Lösung, das Angebot seiner kognitiven Trainings-SaaS-Lösungen (Software as a Service) für Sehkraft neu. Durch Best-in-Class-SaaS-Lösungen stellt Binovi Connect Telemedizin-Fernfunktionen bereit. Binovi Connect bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, auf jedem Markt der Welt zu konkurrieren und seine Behandlungen anzubieten, wobei es sein Wachstum durch die Optimierung seines Anbieternetzes (mehr als 800 registrierte Anbieter) hyperskaliert und die Behandlung von Personen im Klassenzimmer oder bequem von zu Hause aus ermöglicht. Mit Binovi Connect können Nutzer mit Sehspezialisten in Kontakt treten, deren Hauptaugenmerk auf Gehirnerschütterung, Lesefähigkeiten und sportliche Leistungssteigerung gerichtet ist. Das Unternehmen hat mehr als 6 Millionen Dollar in die Produktentwicklung investiert und ist nun so aufgestellt, um sein globales Expertennetz Millionen von Menschen zugänglich zu machen, die umgehend Hilfe benötigen.

Es besteht eine enorme Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen über digitale Plattformen, die durch die Beschränkungen in Zusammenhang mit COVID-19 noch verstärkt wird. Fachleute suchen nach evidenzbasierten, ergebnisorientierten Lösungen, die virtuelle Gesundheitsressourcen für ihre Patienten bieten, während die Patienten nach einer Sehbehandlung suchen, die mit einem persönlichen Besuch vergleichbar ist. Binovi Connect wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite und unser Serviceangebot weltweit zu erweitern, sagte Adam Cegielski, CEO von Binovi.

Die globale Community der Telemedizin-Nutzer ist immer mehr von flexiblen Lösungen abhängig, die intuitiv und zuverlässig sind. Benutzerfreundlichkeit und Leistung sind entscheidende Eigenschaften für die Akzeptanz von Videodiensten. Zu den führenden SaaS-Telemedizinanbietern zählen CloudMD (TSX-V: DOC), IBM Corporation (NYSE: IBM), Cerner Corporation (NASDAQ: CERN), Intel Corporation (NASDAQ: INTC), Cisco Systems (NASDAQ: CSCO), Medtronic PLC (NYSE: MDT). Strategische Partnerschaften und Kooperationen der Telemedizinbranche werden es Anbietern ermöglichen, einen erheblichen Vorsprung bei Dienstleistungsangeboten zu erlangen. Die Ressourcen der Binovi-Plattform sind mit einer Vielzahl an Software- und Hardware-Support-Lösungen kompatibel. Das Unternehmen wird voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 eine Beta-Version der App lancieren.

Die Zielgruppe des Unternehmens sind die mehr als 50 Millionen Schüller in Nordamerika - vom Kindergarten bis zur 12. Klasse -, von denen etwa 20 % Probleme mit dem binokularen Sehen haben, die noch nicht erkannt wurden. Binovi Connect bietet Nutzern Zugang zu schnellen Sehtests, sofortigen optometrischen Untersuchungen sowie Training und Behandlungstherapien. Aufgrund der jüngsten globalen Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19 sahen sich Gesundheitsdienstleister gezwungen, das Versorgungsmodell zu überdenken, wobei die Fernversorgung eine sinnvolle Lösung bietet.

Wir freuen uns sehr, im Rahmen all unserer Beziehungen diese führende Lösung als Standardfunktion anzubieten, meint Terry Booth, Executive Chairman von Binovi. Unser Ziel ist es, die Nutzer während dieser Pandemie und darüber hinaus mit unserem umfangreichen globalen Anbieternetz zu verbinden.

Binovi Connect bietet Anbietern und Nutzern gleichermaßen ultimative Flexibilität. Nutzer können das gesamte Anbieternetz von Binovi durchsuchen und Anbieter auswählen, die ihren medizinischen Bedürfnissen, Leistungszielen, persönlichen Präferenzen und ihrem Kostenrahmen entsprechen und Termine vereinbaren, die in ihren Zeitplan passen.

Mit Binovi Connect können Schulämter in Zusammenarbeit mit Sehspezialisten im Rahmen ihres Lehrplans Sehtests durchführen und damit potenzielle Probleme ermitteln und frühzeitig auf diese reagieren, bevor sie sich als Schwierigkeiten oder Beeinträchtigungen manifestieren können. Das Ziel von Binovi Connect besteht darin, sachkundige Anbieter von Sehbehandlungen und Patienten zusammenzubringen und so die Reichweite von medizinischem Fachpersonal zu vergrößern und die Zugänglichkeit für Patienten zu verbessern. Diese Lösung wird letztlich das bestehende SaaS-Angebot des Angebots erweitern und für eine größere Flexibilität zwischen persönlichen Besuchen in der Klinik und Fernversorgungsterminen sorgen.

Binovi setzt auf hochmoderne Technologie und einen innovativen Ansatz, um eine Telemedizinlösung auf den Markt zu bringen, die eine Reihe von Instrumenten umfasst, darunter Untersuchungen, Schulungen und Ausbildungen für Anbieter von Sehbehandlungen auf der ganzen Welt. Mit Binovi Connect bringen wir all diese Möglichkeiten durch die Vermittlung unseres Netzwerks an Spezialisten zu unseren Endbenutzern - Studenten, Sportlern, Sehtherapie-Patienten und Patienten mit Schädel-Hirn-Verletzungen - all das aus der Ferne, sagte Sam Mithani, PhD, CTO von Binovi.

Binovi Connect bietet Anbietern Folgendes:

- Festlegung des eigenen Zeitplans und Verwaltung der Praxis an einem Ort

- Erweiterung des Kundenstamms durch Ansprache neuer Kunden

- Integration und Kompatibilität mit Binovi Pro und Binovi Coach

- Zugriff auf eLearning-Inhalte von Binovi Academy

- Durchführung von Untersuchungen, Erfassung von Aktivitätsdaten und Behandlungs- und Trainingsübungen aus der Ferne

- Angebot von Einzel- oder Gruppenterminen, um noch mehr Menschen zu erreichen

- Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten, um die bestmöglichen Untersuchungs-, Trainings- und Behandlungsoptionen anzubieten

- Erfassung und Prüfung von Diagnose-, Training- und Meilensteindaten für jeden Nutzer

Binovi Connect bietet Nutzern Folgendes:

- Einfache Planung von Terminen für Sehtraining und Sehbehandlungen, die in den eigenen Zeitplan passen

- Sehbehandlungen und -training bequem von zu Hause aus

- Zeit- und Geldeinsparungen durch eine Vielzahl von Optionen von verschiedenen Anbietern

- Bestmögliche Versorgung durch die Zusammenarbeit von Spezialisten an einem Ort

- Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Experten auf ihrem Gebiet, unabhängig von Ort oder Zeitzone

- Lernmöglichkeiten über die verschiedenen Aspekte der Sehkraft mit eLearning-Optionen

- Persönliche Treffen ohne Anreiseerfordernis

- Besitz der eigenen Daten

- Kontrolle über die Sehleistung - von Anfang bis Ende

Nähere Informationen zur Binovi Connect-App erhalten Sie unter https://binovi.com/binovi-connect/

@BinoviVISN - Twitter und Instagram

Über die Binovi Connect-App

Binovi digitalisiert die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen, indem es den Benutzern von ihrem Telefon, Tablet oder Desktop-Computer aus Zugang zu allen Punkten ihrer individuellen Leistung bietet. Binovi wurde für die Optimierung des Sehvermögens und die Verbesserung von Fähigkeiten in Zusammenhang mit kognitiven Leistungen entwickelt und liefert in kürzerer Zeit und mit geringem Aufwand messbare Ergebnisse. Als SaaS-basierte Lösung wird die Binovi Connect-App durch spezialisiertes Know-how, einzigartige Dateneinblicke und zusätzliche Hardware unterstützt, um individuelle kognitive Einzeltrainings- und Lernprotokolle anzubieten, die ideal für Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, Sehbehandlungsspezialisten und sportliche Leistungstests und -schulungen sind. Binovi wird zurzeit in über 20 Ländern eingesetzt.

Terry Booth

Executive Chairman

Adam Cegielski

Gründer | CEO

Sam Mithani PhD

Chief Technology Officer

Investor Relations

E-Mail: invest@binovi.com

Tel: 1-844-866-6162 (gebührenfrei)

https://www.binovi.com/investor-reports

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Binovi Technologies Corp

574 Chartwell Road

Oakville, ON

L6J 2X6

Tel: 1 (855) 416-7158

