IRW-News: Binovi Technologies Corp.: Binovi revolutioniert globale Ausbildung vom Kindergarten bis zum Abitur durch geführte Unterrichtstechnologieressourcen

Toronto, New York. Binovi Technologies Corp. (TSX-V: VISN, OTCQB: BNVIF) (Binovi), ein führendes Unternehmen im Bereich der Neuro-Vision-Leistungstechnologie, gibt seine strategische Expansion im Bereich der Schulbildung (Vorschule bis zwölften Klasse) bekannt. Die Erweiterung steht im Einklang mit den Global and Noble-Initiativen des Unternehmens, die darauf abzielen, die Entwicklung der grundlegenden Lesefertigkeiten zu beschleunigen. Kognitive Lesefertigkeiten von Schülern aller Leistungsstufen von der Vorschule bis zur dritten Klasse, mit kontinuierlichen Leseverständnisaktivitäten bis zur zwölften Klasse, werden durch technologiegestützte Sehtrainingsprotokolle gefördert. Das Unternehmen ist in der Lage, die Flexibilität der Binovi-Plattform zu nutzen sowie Schüler und Lehrer weltweit in dieser neuen Welt nach der COVID-19-Pandemie zu befähigen.

Die Ausweitung unserer Binovi-Sehtherapie-Technologie auf den Bildungsbereich ist die aufregendste Entwicklung, die ich je gesehen habe. Die Forschung hat bereits bewiesen, dass binokulare Sehprobleme die Lesefertigkeiten eines Schülers beeinträchtigen können. 80 Prozent der Kinder, bei denen eine Lernbehinderung diagnostiziert wurde, erfüllen die Kriterien für visuelle Akkommodations- und Vergenzprobleme. Basierend auf diesem Wissen wurde unsere Binovi-Plattform entwickelt, um frühe, interventionelle Sehtherapie-Aktivitäten anzubieten, die dabei helfen sollen, die Lesefertigkeiten bis zur dritten Klasse zu verbessern, was der entscheidendste Faktor für den Abschluss der High School und andere positive Lebenserfolge ist. Wenn es uns gelingt, unsere Binovi-Plattform in das Schulsystem zu integrieren und sie bereits im Kindergarten allen Kindern zugänglich zu machen, könnten die Auswirkungen der Fähigkeit, Sehdefizite frühzeitig zu erkennen und zu beheben, die die Lesefertigkeiten von Kindern bis zur dritten Klasse beeinträchtigen, eine Veränderung herbeiführen, sagte Terry Both, Executive Chairman von Binovi Technologies.

Die globale Branche für intelligente Technologien im Bildungsbereich wächst beträchtlich und bietet zahlreiche Möglichkeiten. Nordamerika spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dieser Technologie, die bei der Einführung neuer Lernlösungen in verschiedenen Endbenutzersegmenten behilflich ist. Das Ziel von Binovi besteht darin, dem globalen Bildungssektor die besten Instrumente zur Bewertung und Entwicklung von Visionen zur Verfügung zu stellen, um Schüler dabei zu unterstützen, alles zu erreichen, wozu sie fähig sind. Neue Lernmöglichkeiten entstehen, wenn sich Schüler mit einer neuen Generation intelligenter Technologie beschäftigen. Da smarte Klassenzimmer zur Norm werden, haben die Schüler sofortigen Zugang zu Leistungs- und kognitiven Instrumenten, die ihren Lernerfolg ergänzen können.

Es gibt rund 15.000 Schulen (Kindergarten bis zwölfte Klasse) in Kanada und mehr als 130.000 Schulen in den USA. Binovi möchte mit seinem Produktangebot in diesen nordamerikanischen Schuldbildungssektor vordringen. Für jede Schule, die eine Lizenz erwirbt, würden die Einnahmen von Binovi auf Grundlage der aktuellen Preisstruktur etwa 50.000 bis 100.000 Dollar pro Schule betragen.

Die Sehkraft reicht weit über den Bereich des Sehens hinaus und ist eine grundlegende Komponente der Kognition. Pädagogen gehen davon aus, dass jedes Kind mit ausreichenden Sehfähigkeiten in das Bildungssystem eintritt, doch allzu oft ist das nicht der Fall. Die Binovi-Technologie soll die Chancengleichheit unter den Schülern fördern, sagte Dr. Leonard Press, Chief Scientific Officer von Binovi Technologies.

Durch die Verbindung von personalisiertem, von Schülern betriebenen Online-Unterricht mit Offline-Lektionen und -Aktivitäten, die vom Lehrer angeboten werden, ist Binovi bestrebt, die Entwicklung sowohl grundlegender Lese- und Schreibfertigkeiten als auch höherer Denkfähigkeiten durch adaptive Lernwege zu beschleunigen. Angesichts einer Reihe von instruktiven und motivierenden Ressourcen wird Binovi for Education die Schüler in ihren Lernerfolg einbinden. Darüber hinaus werden Fortschrittsüberwachung, verwertbare Daten und vorbereitete Lektionen die Lehrer in die Lage versetzen, die Alphabetisierung der einzelnen Schüler gezielt zu unterstützen.

Die letzte Grenze der technologischen Entwicklung ist, wie sich diese Fortschritte auf das Gesundheits- und Bildungswesen auswirken können. Wir sehen diese Veränderungen jetzt in Echtzeit und freuen uns darauf, ein weltweit führendes Unternehmen im Bildungsbereich zu werden, sagte Adam Cegielski, CEO von Binovi Technologies.

Über Binovi Technologies Corp.

Binovi ist eine branchenführende neurovisuelle Leistungsplattform, die entwickelt wurde, um die kognitive Leistung von Einzelpersonen zu testen, zu analysieren, nachzuverfolgen und zu dokumentieren. Binovi ist eine Kombination aus Hardware, Software, Experten-Know-how und einem einzigartigen Datenpool, die ein bedarfsgerechtes Einzeltraining mit Lernprotokollen ermöglicht und sich perfekt für die K-12-Ausbildung, für Spezialisten der Augenheilkunde sowie für die Überprüfung und das Training von sportlichen Leistungen eignet. Binovi wurde für die Optimierung der Sehkraft und die Verbesserung von Fertigkeiten in Zusammenhang mit der kognitiven Leistung entwickelt und ermöglicht messbare Ergebnisse in kürzerer Zeit und mit geringerem Aufwand. Binovi ist derzeit an mehr als 1.500 Standorten in 20 Ländern im Einsatz.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

