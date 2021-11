IRW-News: Billy Goat Brands Ltd.: The Vegetarian Butcher, eine Beteiligungsgesellschaft der Marke Billy Goat, eröffnet einen neuen Standort in White Rock

IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: The Vegetarian Butcher, eine Beteiligungsgesellschaft der Marke Billy Goat, eröffnet einen neuen Standort in White Rock

The Vegetarian Butcher treibt seine Expansionspläne in British Columbia weiter voran

Vancouver, British Columbia - 30. November 2021 - Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT), eine Venture Capital-Plattform, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Gründung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance, ESG) in der Meereswirtschaft konzentriert, gibt bekannt, dass das Portfoliounternehmen von GOAT, The Vegetarian Butcher (TVB), mit dem Genehmigungsverfahren begonnen hat, um im ersten Quartal 2022 seinen dritten Einzelhandelsstandort (der dritte Standort) zu eröffnen, der sich in White Rock im Großraum Vancouver in British Columbia befinden wird. Vorbehaltlich der kommunalen Genehmigungen soll der dritte Standort in der 1431 Johnston Road liegen, etwa 830 Quadratfuß (ca. 77 Quadratmeter) groß sein und von einem hohen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr profitieren. TVB ist ein konventionelles Lebensmittelgeschäft mit zwei weiteren Standorten in Kelowna und Vancouver, British Columbia.

Der dritte Standort wurde ausgewählt, weil er regional durch den Pazifischen Ozean im Westen und die Vereinigten Staaten im Süden begrenzt wird. White Rock und das benachbarte South Surrey haben eine reiche und vielfältige Geschichte, sind für ihre Strände bekannt und beherbergen einzigartige Stadtteile wie Crescent Beach und Grandview Heights. Der Anteil der Millennials an der Bevölkerung von White Rock beträgt 15,8 %, was zu einer Nachfragezunahme nach Einrichtungen für die medizinische Versorgung und Wellness sowie nachhaltigen Lebensmitteln und Getränken in der Region geführt hat.1 Dies stellt eine Chance für wirtschaftliches Wachstum dar, da 24 % der Millennials einen aktiven und gesunden Lebensstil pflegen und bereit sind, Geld für starke Marken auszugeben.2 Außerdem ist das Verlangen nach gesunden Lebensmitteln der Bevölkerung vor Ort gestiegen, da in den letzten Jahren viele vegane und Vegetarier-freundliche Restaurants und Lebensmittelgeschäfte in White Rock und South Surrey eröffnet wurden.

Der dritte Standort ist ein Teil von TVBs Plan in den nächsten drei Jahren landesweit 36 Standorte zu eröffnen. TVB arbeitet daran, die Nummer eins im kanadischen Einzelhandel für pflanzliches Fleisch zu werden und plant für die Zukunft auch den Verkauf von Franchise-Möglichkeiten. TVB möchte nicht nur Vegetariern und Veganern, sondern auch anderen gesundheitsbewussten Verbrauchern Fleischalternativen anbieten. Während TVB seine kurzfristige Wachstumsrate beschleunigt, rechnet das Unternehmen nach dem dritten Standort mit der Eröffnung weiterer Geschäfte in der Provinz British Columbia in Squamish, Whistler, North Vancouver und West Vancouver. Billy Goat hält einen Anteil von 12,4 % an TVB und setzte sich dafür ein, Expansionskapital und Beratung zur Optimierung der Bestände, der Marketing-Initiativen und der Betriebssysteme bereitzustellen, um für die Kunden von TVB das beste Erlebnis zu gestalten.

Kommentar der Geschäftsführung

Unser nächster Standort in White Rock befindet sich in einem der spannendsten und wachstumsstärksten Gebiete der Provinz, meinte Blair Lowther, der Direktor und CEO von The Vegetarian Butcher. Diese vielfältige Gemeinde im Großraum Vancouver und ihre pulsierenden Stadtviertel bieten eine attraktive Gelegenheit für das Einzelhandelsgeschäft von TBV. Qualität ist uns überaus wichtig und wir sind dabei, unsere Produktlinie auf die lokalen Verbraucher zuzuschneiden, um eine zentrale Anlaufstelle für pflanzliche Fleischalternativen zu bieten. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere Standorte zu eröffnen, nachdem wir dieses aufregende neue Geschäft in White Rock eröffnet und ausgebaut haben, fügte Herr Lowther hinzu.

Wir freuen uns sehr, das Wachstum und die Vision von The Vegetarian Butcher weiter zu unterstützen, um in Kanada die Nummer eins für pflanzliches Fleisch zu werden, meinte Tony Harris, Vorstand und CEO der Billy Goat Marken. Billy Goat bietet Anlegern breit gefächerte Engagements in wachsenden Unternehmen mit ökologischen, sozialen und Führungs-Werten. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, in die Blue Economy, in pflanzliche Lebensmittelunternehmen und andere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Chancen zu investieren. Billy Goat ist gut positioniert, um Unternehmen in der Frühphase zu identifizieren, in sie zu investieren und sie zu fördern, während wir unseren Beteiligungsunternehmen laufende Kapitalmarktberatung und Liquiditätsplanung bieten, fügte Herr Harris hinzu.

Weitere Informationen über die Investition von GOAT in TVB finden Sie auf der folgenden Website: https://billygoatbrands.com/investments/the-vegetarian-butcher/

RSU (Sperraktien)-Subvention

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Verwaltungsrat die Zuteilung von insgesamt 345.000 Restricted Share Units (die RSUs) an bestimmte unabhängige Berater im Rahmen des RSU-Plans des Unternehmens genehmigt hat. Nach Ablauf der Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum berechtigt jede RSU den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der blauen Wirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

Tony Harris

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Email: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Schlussbemerkungen:

1. White Rock [Population centre], British Columbia and British Columbia [Province]. (2017, November 29). Statistics Canada. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=POPC&Code1=1021&Geo2=PR&Code2=59&SearchText=White%20Rock&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=1021&TABID=1&type=0

2. Millennials coming of age. (2021). Goldman Sachs. https://www.goldmansachs.com/insights/archive/millennials/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

