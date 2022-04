IRW-News: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands Portfoliounternehmen Sophies Kitchen wird in einem Interview auf FoodNavigator-USA.com besonders hervorgehoben

IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands Portfoliounternehmen Sophies Kitchen wird in einem Interview auf FoodNavigator-USA.com besonders hervorgehoben

Das Hauptziel des Unternehmens für sein Portfoliounternehmen ist die Optimierung des Werts von Sophies Kitchen als führender Bestandteil der Meereswirtschaft

Vancouver, British Columbia - 28. April 2022 - Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT) (OTCQB: BGTTF) (FWB: 26B), eine Risikokapitalplattform, die sich auf Investitionen in aussichtsreiche Unternehmen in der Meereswirtschaft konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass sein Portfoliounternehmen Sophies Kitchen Inc. (Sophies Kitchen oder das Portfoliounternehmen) kürzlich in einem Interview (Artikel) auf FoodNavigator-USA.com hervorgehoben wurde. Der Artikel wurde veröffentlicht unter dem Titel Sophies Kitchen stärkt seine Position in der Kategorie pflanzlicher Meeresfrüchte: Für uns steht dieses Jahr eine große Veränderung an. Es wird erwartet, dass die neuen Produkte von Sophies Kitchen dem Portfoliounternehmen zu neuen Höhenflügen verhelfen werden, unterstützt durch seine bedeutende Vertriebsbeziehung mit Southwind Foods, LLC (Southwind).

Der Artikel erörtert die große Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln und berichtet über die Überzeugung von Miles Woodruff, CEO von Sophies Kitchen, dass sich das Portfoliounternehmen zu einer festen Größe auf dem Markt für pflanzliche Lebensmittel entwickeln wird. Southwinds Rahmen-Vertriebsvereinbarung mit Sophies Kitchen wird voraussichtlich stark dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad der Marke Sophies Kitchen unter Verbrauchern zu steigern.1 GOATs Hauptziel für das Portfoliounternehmen ist die Optimierung des Unternehmenswerts von Sophies Kitchen als führender Bestandteil der Meereswirtschaft. Die Schaffung einer wachsenden Zahl von pflanzlichen Meeresfrüchteprodukten sowie die Möglichkeit, diese Produkte weltweit zu vertreiben, motiviert beide Unternehmen, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln.

Der Artikel kann unter der folgenden URL aufgerufen werden: https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/03/18/Sophie-s-Kitchen-bolsters-position-in-plant-based-seafood-category-There-s-going-to-be-a-big-shift-for-us-this-year#.

Kommentar des Managements

Sophies Kitchen bleibt mit seinen innovativen pflanzlichen Meeresfrüchten ein Vorreiter in der Branche. Wir engagieren uns weiterhin dafür, das Wachstum und die Entwicklung von Sophies Kitchen als führendes Unternehmen im pflanzlichen Sektor zu unterstützen. Das GOAT-Portfoliounternehmen beweist wieder einmal Geschick und Kreativität, was durch seine enge Beziehung zu Southwind noch verstärkt wird. Ich freue mich, dass Miles und sein Team bei Sophies Kitchen weiterhin die Branche revolutionieren, indem sie interessante Produkte zum Nutzen gesundheitsbewusster Verbraucher auf den Markt bringen, fügte Tony Harris, Chairman und Chief Executive Officer von GOAT, hinzu.

ÜBER SOPHIES KITCHEN

Seit 2010 ist Sophies Kitchen ein innovativer und wachstumsstarker Disruptor und Marktführer in der pflanzlichen Lebensmittelbranche. Mit der Kreation von Meeresfrüchteersatzprodukten bietet die Firma den Menschen die Möglichkeit, sich pflanzlich zu ernähren, ohne auf den Geschmack und die Konsistenz zu verzichten, die sie lieben. Die Marke ist frei von Konservierungsstoffen, glutenfrei, sojafrei, gentechnikfrei und vegan und bietet mit ihrem Produktportfolio einen großartigen Geschmack sowie saubere Alternativen, die ohne schlechtes Gewissen genossen werden können. Sophies Kitchen wurde von PETA unter die 10 Top-Marken für pflanzliche Meeresfrüchte des Jahres 2021 gereiht. Bis dato ist es dank der Partnerschaft von Sophies Kitchen mit Team Seas gelungen, mehr als sechs Tonnen Müll aus den Ozeanen zu entfernen. Sophies Kitchen setzt sich leidenschaftlich für einen messbaren, positiven Einfluss auf unseren Planeten und seine Bewohner ein. Dem Unternehmen ist es ein großes Anliegen, den Konsum von Tierfleisch durch gesündere und nachhaltigere pflanzliche Proteine für Menschen überall auf der Welt zu ersetzen. Nähere Informationen finden Sie unter sophieskitchen.com. Begleiten Sie uns auf unserer Mission des Wandels und folgen Sie uns unter @sophieskitchenfoods auf Instagram, Facebook und LinkedIn.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der Meereswirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) nachhaltige Verpackungstechnologien. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

Tony Harris

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Email: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65510

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65510&tr=1

