IRW-News: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands Beteiligungsunternehmen FunGuys Beverages nimmt an TerraCycles Plattform LOOP teil

IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands Beteiligungsunternehmen FunGuys Beverages nimmt an TerraCycles Plattform LOOP teil

Die FunGuys Linie kalter Kaffeeprodukte, KOLD, wird Loops Design-Richtlinien für wiederverwendbare Verpackungen annehmen und sein globales Einzelhandelsnetz nutzen

Vancouver, British Columbia - 14. Oktober 2021 - Billy Goat Brands Ltd. (das Unternehmen oder GOAT) (CSE: GOAT), eine Beteiligungskapital-Plattform, die sich der Identifizierung, Sponsorenunterstützung und Entwicklung von sich zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien verpflichtenden (ESG) Unternehmen in der Blue Economy widmet, freut sich bekanntzugeben, dass sein Beteiligungsunternehmen, FunGuys Beverages (FunGuys), sich zur Einhaltung der Design-Richtlinien für wiederverwendbare Verpackungen unter TerraCycles Plattform LOOP (Loop) für seine Marke KOLD, mit Pilzen angereicherte, kalte Kaffeegetränke verpflichtet hat.



FunGuys hat seinen Hauptsitz in British Columbia und ist ein führender Vertreiber von mit organischen Chaga- und Igel-Stachelbart-Pilzen angereicherten kalten Kaffeegetränken. Die Getränkelinie KOLD bietet Verbrauchern ein alternatives und nachhaltiges Produkt als Ergänzung oder sogar Ersatz ihres täglichen Kaffee-Rituals.

TerraCycle ist ein innovatives Recycling-Unternehmen, das zu einem globalen Führer im Recycling von schwer zu recycelndem Material wurde und das Kreislaufprogramm LOOP zum Kampf gegen Abfall aus Einwegprodukten entwickelte. Loop konzentriert sich auf schwer zu recycelndes Material und bietet Verbrauchern nachhaltige Verpackungen durch die Partnerschaft mit vertrauenswürdigen Marken, die haltbare und wiederverwendbare Verpackungen verwenden. Es entwickelte eine langjährige Partnerschaft mit verschiedenen, gut bekannten Unternehmen im Bereich verpackter Verbrauchsgüter, wie z. B Burts Bees, Crest, Glad, Febreeze und Natures Path Organic. LOOP erhält Unterstützung von großen nordamerikanischen und europäischen Lebensmittelhändlern, Fachhändlern und Marken abgepackten Verbrauchsgüter.

FunGuys Vereinbarung mit LOOP wird dem Unternehmen die Verwendung wiederverwendbarer Verpackungen für seine Marken-Getränkelinie KOLD ermöglichen. Mit LOOPs Design-Richtlinien können die KOLD-Produkte von Einwegverpackungen in ein Ökosystem der Wiederverwendung überführt werden, und FunGuys erhält Zugang zu skalierbaren Verkaufskanälen durch LOOPs integriertes Handelspartner-Netzwerk. Vor kurzem wurde LOOP eingeladen, seine Ansicht zu nachhaltigen Geschäftspraktiken vor dem Weltwirtschaftsforum zu präsentieren.

FunGuys befasst sich mit der Produktion gesundheitsbewusster kalter Kaffeegetränke der Weltklasse unter der Marke KOLD. Die in der Produktlinie KOLD verwendeten Chaga-Pilze sind eines der ältesten Naturheilmittel der Welt und fördern Darmgesundheit und lindern Entzündungen. Die immunitätsstärkenden Igel-Stachelbart-Pilze, die ebenfalls in den KOLD-Produkten verwendet werden, sollen die geistige Gesundheit fördern. Mit der Entwicklung eines gesundheitsbewussten kalten Kaffeeproduktes bietet FunGuys ein nachhaltiges Produkt, das nicht nur gut für den Menschen, sondern auch für die Umwelt ist.

Da FunGuys sich zur Einschränkung von Einwegverpackungen, die zur täglichen Verschmutzung der Meere beitragen, verpflichtet hat, stimmt es mit der Mission des Unternehmens und seinem Schwerpunkt auf einer Blue Economy stark überein. GOAT bietet FunGuys das Wachstumskapital und die Vermarktungsstrategien, sein Produktangebot auszuweiten und den Geschäftswert zu steigern.

Kommentar der Geschäftsführung

FunGuys Qualifikation, am LOOP-Programm teilzunehmen, ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, sowohl von einem strategischen als auch von einem wertschöpfenden Standpunkt aus. GOAT hat sich verpflichtet, FunGuys in seiner Vision, ein Marktführer im Bereich kalter Kaffeeprodukte zu werden, zu unterstützen. Diese Initiative wird es uns ermöglichen, ein bestehendes und breites Handelsnetzwerk in Nordamerika und möglicherweise Europa für die Produktlinie KOLD zu erschließen, und hilft dem Unternehmen entscheidend, äußerte Tony Harris, Chief Executive Officer und Chairman von Billy Goat Brands. FunGuys Entscheidung, wiederverwendbare Flaschen zu verwenden und LOOPs Design-Richtlinien bei all seinen Produkten einzuhalten, ist ein echter Beweis von Führungsstärke in der modernen Geschäftswelt. Ich bin stolz darauf, dass FunGuys ein wichtiger Bestandteil von GOATs Portfolio an Beteiligungsunternehmen ist, die sich zur Blue Economy und zum Schutz der Umwelt verpflichtet haben, fügte Herr Harris hinzu.

RSUs und Optionen

Das Unternehmen gab vor kurzem unter dem RSU-Plan des Unternehmens 2,8 Millionen beschränkte Aktien (restricted share units, RSU) an Berater aus. Die RSUs unterliegen einer Sperrfrist von 4 Monaten ab Ausgabedatum und gewähren dem Inhaber den Erwerb einer Stammaktie am Unternehmen, die jeder RSU zugeordnet ist, durch Abgabe einer Erwerbsmitteilung an das Unternehmen gemäß dem RSU-Plan. In Übereinstimmung mit dem RSU-Plan betrug der Preis der RSUs 0,25 Dollar zum Schlusskurs der Stammaktien an der kanadischen Börse, Canadian Securities Exchange, am 13. Oktober 2021.

GOAT gab außerdem am 13. Oktober 2021 387.500 Optionen an Berater aus, gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,25 Dollar für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum der Option. Der Erdienungszeitraum für diese Optionen sieht eine Sperrfrist von vier Monaten für 50 % vor. Der Rest unterliegt einer Sperrfrist von 6 Monaten ab dem Gewährungsdatum.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der blauen Wirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

"Tony Harris"

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Email: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU "ZUKUNFTSGERICHTETEN" INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie " erwarten", "planen", "fortsetzen", " prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61994

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61994&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0901871057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.