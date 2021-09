IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna veranstaltet am Montag, den 20. September eine Sondertelefonkonferenz des Managements

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc.



: BevCanna veranstaltet am Montag, den 20. September eine Sondertelefonkonferenz des Managements

Das Managementteam wird bevorstehende Meilensteine des Unternehmens erörtern und jüngste Entwicklungen besprechen

VANCOUVER, BC. 17. September 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen) freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Sondertelefonkonferenz veranstalten wird, auf der das Management die bevorstehenden Meilensteine des Unternehmens erörtern und die jüngsten Entwicklungen besprechen wird. Die Telefonkonferenz findet am Montag, den 20. September 2021 um 7:30 Uhr PST (16:30 Uhr MEZ) statt.

Ausgerichtet wird die Telefonkonferenz von Marcello Leone, CEO von BevCanna, CFO John Campbell und Präsidentin Melise Panetta.

Einwahlinformationen für Teilnehmer

Eine Teilnahme an der Telekonferenz ist über eine der folgenden Einwahlnummern möglich:

US/Kanada (gebührenfrei): 1-800-319-4610

International (gebührenpflichtig): +1-604-638-5340

UK (gebührenfrei): 0808-101-2791

Bitte wählen Sie sich 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit ein und erbitten die Verbindung mit der Telefonkonferenz.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird sieben (7) Tage lang nach Ende der Live-Konferenz zur Verfügung stehen. Die Aufzeichnung können Sie über die Rufnummer 1-800-319-6413 (gebührenfrei) oder 1-604-638-9010 (gebührenpflichtig) mit dem Passcode 7738# abrufen. Das Unternehmen wird auch eine Zusammenfassung der Telefonkonferenz sowie Links zum Interview mit Bloomberg BNN bereitstellen.

Informationen für Webcast-Teilnehmer

Eine Teilnahme an der Konferenz per Live-Stream ist unter dem folgenden Link möglich:

http://services.choruscall.ca/links/bevcanna20210920.html

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61536

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61536&tr=1

