IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna unterzeichnet White-Label-Abkommen hinsichtlich Herstellung von mit Cannabis angereicherten Getränken für Averi Health Products

: BevCanna unterzeichnet White-Label-Abkommen hinsichtlich Herstellung von mit Cannabis angereicherten Getränken für Averi Health Products

BevCanna gewinnt sechsten Kunden für seinen wachsenden Stamm an hochkarätigen Kunden für mit Cannabis angereicherte White-Label-Produkte

Vancouver (British Columbia), 14. Oktober 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), meldete heute, dass es ein Abkommen hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebs von White-Label-Cannabisgetränken für Averi Health Products (Averi) unterzeichnet hat.

Averi ist ein neues Unternehmen für alternative Getränke für Erwachsene, das von Terry Donnelly, dem Founder und ehemaligen CEO der preisgekrönten Hill Street Beverage Co., gegründet wurde. Angesichts der Tatsache, dass Millennials um 20 % weniger Alkohol konsumieren als die Generation ihrer Eltern, richtet Averi sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von mit Cannabis und Hanf angereicherten Getränken für Erwachsene für jene Verbraucher, die alternative Getränkeoptionen wünschen, ohne Kompromisse in puncto Geschmack, Komplexität, Raffinesse oder soziale Erfahrungen eingehen zu müssen.

Auf Basis einer Bibliothek von über 6.000 Aromen und über drei Jahren Forschung und Entwicklung kreiert Averi raffinierte klassische Cocktails, die sowohl das Geschmacksprofil als auch das Mundgefühl der meistverkauften Cocktails der Welt imitieren - jedoch ohne Alkoholgehalt.

Averi wird ein Portfolio von mit Cannabis angereicherten Getränken auf den kanadischen Markt bringen. Averi nutzt das White-Label-Partnerschaftsmodell von BevCanna, das nicht lizenzierten Partnern einen nahtlosen und konformen Eintritt in den kanadischen Cannabismarkt ermöglicht. Averi wird die umfassende Erfahrung von BevCanna bei der Herstellung von Getränken in großem Maßstab sowie die Vertriebslizenzpartnerschaft für den Vertrieb an kanadische provinzielle Einkaufsgemeinschaften nutzen. Das White-Label-Abkommen unterliegt Mindestbestellmengen.

Averi ist ein großartiges Beispiel für die nächste Generation von Getränkeherstellern, die zu BevCanna kommen, um ihre mit Cannabis angereicherten Konzepte zum Leben zu erwecken, sagte Melise Panetta, President von BevCanna. Unser White-Label-Programm gibt diesen Marken die Gewissheit, dass ihre Getränke gemäß den höchsten Qualitätsstandards hergestellt und über unser umfassendes kanadisches Netzwerk vertrieben werden.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Über Averi Health Products

Averi ist ein neues Cannabis- und Hanfgetränkeunternehmen mit einem Führungsteam, dessen Erfahrung sich über den gesamten Globus erstreckt. Basierend auf jahrelanger Forschung und Entwicklung werden die Produkte von Averi durch bemerkenswerte alkoholfreie Imitationen der meistverkauften Spirituosen der Welt entwickelt, einschließlich Whisky, Rum, Gin, Tequila und einer Vielzahl an Likören, die allesamt so formuliert wurden, dass sie die Komplexität und das Mundgefühl ihrer alkoholischen Pendants bieten. Die Getränke von Averi sind Neukreationen der beliebtesten Cocktails der Welt, die mit THC und/oder CBD angereichert sind und Erwachsenen eine anspruchsvolle und köstliche Alternative zu Alkohol bieten. Die Marken von Averi werden voraussichtlich weltweit auf Märkten eingeführt werden, in denen CBD- und/oder THC-Getränkeprodukte für den Konsum durch Erwachsene legal sind.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: die Vereinbarung mit Averi, ihre Bedingungen, erwartete Vorteile und die Verpflichtungen der Parteien im Rahmen der Vereinbarung; sowie andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

