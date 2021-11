IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna meldet starke Finanzergebnisse für 3. Quartal 2021

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna meldet starke Finanzergebnisse für 3. Quartal 2021

Umsatzsteigerung von über 1.000 % gegenüber Vergleichsquartal 2020

Vancouver (British Columbia), 30. November 2021. BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), ein aufstrebender Marktführer im Bereich innovativer Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte, meldete heute seine untestierten Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. September 2021.

Höhepunkte des Unternehmens im 3. Quartal (alle Beträge in CAD; untestiert; erstellt gemäß den International Financial Reporting Standards)

- Umsatzsteigerung von über 1.000 % auf 1,1 Mio. $ im Quartal zum 30. September 2021 gegenüber 94.000 $ im Vergleichsquartal 2020

- Bruttogewinn von 356.168 $ im Quartal zum 30. September 2021 gegenüber einem Verlust von 40.280 $ im Vergleichsquartal 2020

- Barmittel zum 30. September 2021 in Höhe von 655.563 $ gegenüber 1,0 Millionen $ zum 31. Dezember 2020

- Bekanntgabe eines endgültigen Abkommens hinsichtlich der Übernahme von Embark Health Inc. (Embark), eines führenden Unternehmens im Bereich der lösungsmittelfreien Cannabisextraktion und der verbesserten Verabreichungstechnologie mit Schwerpunktlegung auf die Formulierung und Herstellung von modernen Cannabis-2.0-Produkten für den B2B-, medizinischen und Erwachsenenmarkt

- Erhalt von Produktlisten und Kaufaufträgen von der British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB), der Alberta Gaming and Liquor Commission und dem Ontario Cannabis Store sowie erfolgreiche Lieferung von Produkten nach British Columbia und Ontario. Nach dem Quartalsende war die erste Lieferung der preisgekrönten Produktlinie Keef Brands an mit Cannabis angereicherten Getränken an die BCLDB online ausverkauft.

- Bekanntgabe eines endgültigen Abkommens mit The Tinley Beverage Company Inc. (CSE: TNY, OTCQX: TNYBF) hinsichtlich der gemeinsamen Herstellung seiner preisgekrönten, mit Cannabis angereicherten Getränke für den kanadischen Markt

- Naturo Group von BevCanna kündigte Lieferabkommen mit Forstministerium von British Columbia (British Columbia Ministry of Forests) an, um Feuerwehrleute in British Columbia mit individuellen alkalischen TRACE-Wässern in limitierter Auflage zu beliefern

- Bekanntgabe, dass sein marktführendes TRACE-Sortiment an natürlichen alkalischen Quellwässern der offizielle Wasserlieferant des Canadian E-Prix/ 2022 Vancouver E-Prix sein wird, einschließlich des mit Spannung erwarteten Formel-E-Elektroautorennens, das Teil der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft ist

Jüngste Höhepunkte (nach Quartalsende)

- Am 5. Oktober 2021 gab die Naturo Group von BevCanna bekannt, dass sie ein Abkommen mit dem führenden nordamerikanischen Großhandelsunternehmen United Natural Foods Inc. (UNFI) unterzeichnet hat. UNFI Canada wird nun die Produktlinie TRACE von BevCanna an Einzelhändler in ganz Kanada vertreiben. Das Abkommen mit UNFI stellt einen wichtigen Meilenstein für BevCanna dar. UNFI Canada ist eine Tochtergesellschaft von UNFI, dem größten börsennotierten Großhandelsunternehmen in Nordamerika.

- Am 7. Oktober 2021 gab BevCanna bekannt, dass es ein White-Label-Abkommen mit Xebra Brands Ltd., einem aufstrebenden Akteur im globalen Cannabisgetränkesektor, unterzeichnet hat.

- Am 14. Oktober 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Abkommen hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebs von White-Label-Cannabisgetränken für Averi Health Products (Averi) unterzeichnet hat. Averi ist ein neues Unternehmen für alternative Getränke für Erwachsene, das von Terry Donnelly, dem ehemaligen CEO der preisgekrönten Hill Street Beverage Co., gegründet wurde.

- Am 21. Oktober 2021 gab BevCanna bekannt, dass das Unternehmen eine Änderung seiner von Health Canada erteilten Cannabisforschungslizenz erhalten hat, um sensorische Bewertungen von Cannabisgetränken in seine Produktentwicklungsversuche einzubeziehen. Diese Aktualisierung der Lizenz wird es BevCanna ermöglichen, vor Ort menschliche Bewertungen des Geschmacks, des Geruchs, des Gefühls und der visuellen Attraktivität seiner zurzeit entwickelten Produkte durchzuführen, was beträchtliche Möglichkeiten für die Formulierung und Verfeinerung der Produkte von BevCanna und dessen White-Label-Kunden eröffnet.

Kommentar des Managements

Zum Abschluss des dritten Quartals konnten wir eine beeindruckende Umsatzsteigerung von über 1.000 % verzeichnen und einen Umsatz von 1,1 Millionen $ generieren - gegenüber 94.000 $ im Vorjahresquartal, sagte John Campbell, Chief Financial Officer von BevCanna. Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal sind ein weiterer Beweis für die kontinuierliche Arbeit des Unternehmens und den Einfluss, den unsere Marken auf den Markt haben.

Unser einzigartiges und vielfältiges Portfolio wächst weiter und wird mit dem bevorstehenden Abschluss der Übernahme von Embark ein noch breiteres Spektrum an Kanälen für Produkte zur Anwendung durch Erwachsene und Wellnessprodukte sowie an innovativen Produktkategorien umfassen, sagte John Campbell außerdem. Wir freuen uns darauf, Embark und dessen Team willkommen zu heißen, und richten unser Hauptaugenmerk weiterhin auf unser organisches Wachstum, während wir gleichzeitig ergänzende Erwerbe anstreben, um unser Markenangebot in den Kategorien Gesundheit und Wellness weiter zu diversifizieren.

Der untestierte Konzernabschluss und der Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) für das Quartal zum 30. September 2021 sind unter www.sedar.com verfügbar.

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre: Die Aktionäre stimmten allen Angelegenheiten zu, die bei der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die Jahreshauptversammlung der Aktionäre) am 24. November 2021 behandelt wurden.

Abstimmungsergebnisse

Alle Details zu den Angelegenheiten, über die bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 24. November 2021 abgestimmt wurde, sind im Informationsrundschreiben des Managements (Management Information Circular) des Unternehmens vom 25. Oktober 2021 enthalten, das auf SEDAR verfügbar ist.

1. Wahl von Directors

Die folgenden Personen wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis zu Directors des Unternehmens gewählt:

Nominierter--% der Stimmen dafür % der enthaltenen Stimmen

Marcello Leone---97,7 %--2,3 %

John Campbell---97,8 %--2,3 %

Martino Ciambrelli--97,7 % --2,3 %

Phil Fontaine---30,1 % --69,9 %

William Macdonald--98,53 %--1,47 %

Howard Blank---98,46 %--1,54 %

Douglas Mason---98,52 %--1,48 %

2. Ernennung des Auditors

Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP (DMCL) wurde für das folgende Jahr erneut zum Auditor des Unternehmens ernannt und der Director wurde ermächtigt, die Vergütung festzulegen.

% der Stimmen dafür % der enthaltenen Stimmen

98,34 %--1,66 %

3. Änderung der Satzung

Die Aktionäre des Unternehmens genehmigten auch eine Änderung der Satzung des Unternehmens, um eine neue Klasse von Vorzugsaktien zu schaffen, die in Serie ausgegeben werden können, wie im Informationsrundschreiben des Managements näher beschrieben.

About BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von basischen, pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke.

BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Anleger:

Shannon Devine, MZ North America

203-741-8811

BVNNF@mzgroup.us

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Zukunftsgerichteter Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die voraussichtlichen Synergien zwischen dem Geschäft von BevCanna und Embark und dem Geschäft des Unternehmens nach dem Abschluss der Übernahme von Embark; die prognostizierten Einnahmen des Unternehmens im vierten Quartal 2021 und für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr; künftige Produktangebote; die potenziellen Vorteile verschiedener kommerzieller Vereinbarungen und Partnerschaften; und andere Aussagen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: dass die CSE die Übernahme von Embark nicht in der vorgeschlagenen Form oder überhaupt nicht genehmigt; dass die Parteien nicht in der Lage sein könnten, die Bedingungen für den Abschluss der Übernahme von Embark zu erfüllen; allgemeine Marktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. BevCanna lehnt explizit jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

