IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna führt Cannabisprodukte der Marke Bloom in Kanada ein

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna führt Cannabisprodukte der Marke Bloom in Kanada ein

Experte für mit Cannabis angereicherte Getränke unterzeichnet endgültiges Abkommen mit bekanntem US-Vape-Unternehmen hinsichtlich Herstellung und Verkauf von beliebter Marke in kanadischem Einzelhandel

Vancouver (British Columbia), 12. Mai 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), ein aufstrebender Marktführer im Bereich von mit Cannabis angereicherten Getränken, meldete heute, dass es ein endgültiges Abkommen (das Abkommen) mit dem renommierten Cannabisunternehmen Capna Intellectual Inc. (Capna) unterzeichnet hat, um seine führende Cannabis-Vape-Marke Bloom nach Kanada zu bringen.



BevCanna wird Produkte der Marke Bloom, einschließlich Cannabiskonzentrate und -extrakte, in Kanada herstellen und verkaufen. BevCanna wird außerdem exklusive Lizenz- und Herstellungsrechte für ausgewählte Produktformate, Technologien und Markenbildungsaktiva von Bloom erwerben. Bloom wird in Kanada unter dem Namen Cali-Bloom verkauft werden, um die Wurzeln der Marke zu verdeutlichen.

Wir freuen uns, die Bloom-Produkte auf den kanadischen Markt zu bringen, sagte John Campbell, Chief Strategy Officer von BevCanna. Die Kanadier möchten mehr Vape-Optionen von vertrauenswürdigen Einzelhändlern haben und wir freuen uns, das anbieten zu können.

Kanada kann auf eine langjährige Cannabisgeschichte zurückblicken und die Kanadier wollen Vapes, die der Erfahrung des Rauchens der Pflanze entsprechen. Das ist unser [Blooms] Ziel: authentische Cannabiserlebnisse überall und jederzeit zu vermitteln, sagte Vitaly Mekk, Chief Executive Officer von Capna Intellectual. Bloom-Produkte werden zurzeit in über 300 Einzelhandelsläden in fünf Bundesstaaten verkauft - Kalifornien, Nevada, New Mexico, Oklahoma und Washington - und sind in führenden Einzelhandelsläden wie MedMen, Planet 13, Cookies, Caliva oder Connected verfügbar.

Wir sehen auch große Synergien zwischen den beiden Unternehmen, fuhr Herr Campbell fort. Dieses Abkommen profitiert von der Expertise von BevCanna bei der Herstellung von angereicherten Cannabisprodukten und dem Ruf von Bloom, sichere, wirksame und ansprechende Verdampfungspatronen und Einwegartikel herzustellen. Wir haben auch potenzielle zukünftige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auf anderen Märkten und bei anderen Produktlinien erörtert.

Bedingungen des endgültigen Abkommens

Das Abkommen beinhaltet Folgendes:

- BevCanna wird Cannabisprodukte, einschließlich Cannabiskonzentrate und Cannabisextrakte, im Namen von Capna herstellen, besitzen und verkaufen, wie und wann es die anwendbaren kanadischen Bestimmungen im Rahmen einer Lizenz, die Health Canada dem Unternehmen voraussichtlich erteilen wird, erlauben.

- Capna wird BevCanna in Kanada eine exklusive Lizenz für bestimmte Technologie- und Markenwerte in Zusammenhang mit der Herstellung von Cannabisprodukten für Capna gewähren.

- Falls Capna beschließt, seine Produkte auf Getränke zu erweitern, wird BevCanna der exklusive Getränkehersteller für Capna in Kanada sein und über das Vorkaufsrecht verfügen, der exklusive Getränkehersteller in jedem anderen US-Bundesstaat oder Europa zu sein.

- Laufzeit von zunächst fünf Jahren mit automatischen Verlängerungsperioden von fünf Jahren, vorbehaltlich des Rechts einer jeden Partei, das Abkommen zu kündigen, sofern dies mindestens 90 Tage vor dem Ablauf der ursprünglichen Laufzeit oder einer Verlängerungsperiode erfolgt

- BevCanna hat zugestimmt, Capna eine Lizenzgebühr in Höhe von 38 Prozent aller Nettogewinne zu bezahlen, die von den Produkten im Rahmen des Abkommens stammen.

- Jede Partei hat zugestimmt, sich an den Kosten für Marketing und Markenbildung zu beteiligen.

- Das Abkommen unterliegt dem Erhalt einer Lizenz durch das Unternehmen, die von Health Canada gemäß dem Cannabis Act (Canada) erteilt wird.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt einen 292 Acres großen Outdoor-Anbaubetrieb im fruchtbaren Okanagan Valley, die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser sowie eine international führende, HACCP-zertifizierte Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht.

Im Namen des Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien oder Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

luca@bevcanna.com

Über Capna Intellectual

Das in Los Angeles ansässige Unternehmen Capna Intellectual ist auf die Entwicklung von verpackten Konsumgütern für den Cannabismarkt spezialisiert. Capna Intellectual ist vor allem für die Schaffung der Marke Bloom bekannt, die inzwischen in fünf Bundesstaaten verkauft wird: Kalifornien, Nevada, Washington, New Mexico und Oklahoma. Seit 2015 treibt das Team von Capna Intellectual die Produktinnovation voran und führt gleichzeitig die strengsten Betriebsverfahren ein, um die Konformität, Konsistenz und Qualität zu gewährleisten.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Cristina Burlacu, Capna Intellectual

310-895-8872

cristina@thebloombrand.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich der Aussagen, dass: das Unternehmen Bloom-Markenprodukte, einschließlich Cannabiskonzentrate und -extrakte, in Kanada herstellen und verkaufen wird; dass das Unternehmen exklusive Lizenz- und Herstellungsrechte für ausgewählte Produktformate, Technologien und Markenwerte von Bloom erwerben wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, den Kanadiern mehr Vape-Optionen von vertrauenswürdigen Einzelhändlern anzubieten; potenzielle zukünftige Geschäftsmöglichkeiten für die Parteien, in anderen Märkten und Produktlinien zusammenzuarbeiten; und die Geschäftspläne des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, einschließlich der Erteilung von Lizenzen durch Health Canada an das Unternehmen. Die Leser werden davor gewarnt, sich zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Annahmen des Unternehmens können sich als unrichtig erweisen, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Darüber hinaus beinhalten vorausblickende Aussagen notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken im Zusammenhang mit zukünftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen in Kanada und den Vereinigten Staaten, Risiken im Zusammenhang mit Landwirtschaft und Viehzucht, dass das Unternehmen keine Lizenzen von Health Canada erhält, Risiken, die typischerweise mit Investitionen in private Unternehmen verbunden sind, einschließlich Liquiditätsrisiken, und andere Risiken. Solche Informationen können sich, obwohl sie vom Management zum Zeitpunkt der Vorbereitung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier erwähnte Unternehmen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51831

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51831&tr=1

