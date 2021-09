IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna freut sich über Produktlistings und Bestellungen des British Columbia Liquor Distribution Branch

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc.



: BevCanna freut sich über Produktlistings und Bestellungen des British Columbia Liquor Distribution Branch

BevCannas preisgekrönte Produkte der Marken Keef und State B sind ab sofort in Kanadas viertgrößter Cannabis-Marktkette erhältlich

VANCOUVER, BC, 15. September 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), gibt heute eine ganze Reihe von Produktlistungen und Bestellungen des British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB) bekannt. Die Produkte werden voraussichtlich Ende September 2021 ausgeliefert.

Der British Columbia Liquor Distribution Branch ist in puncto Cannabisverkäufe Kanadas viertgrößtes Vertriebsunternehmen auf Provinzebene und betreibt in einem öffentlich-privaten Einzelhandels-Mischmodell sowohl Einzelhandels- als auch Großhandelsstandorte für den Verkauf von Cannabis in der gesamten Provinz. Seit der Eröffnung des ersten Cannabis-Ladens in der Provinz British Columbia in der Stadt Kamloops im Oktober 2018 hat sich BCLDB zu einem der größten Betreiber von Einzelhandelsketten in der Provinz entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.600 Voll- und Teilzeitkräfte und beteiligt sich jährlich mit über 1 Milliarde Dollar an der Finanzierung lebenswichtiger öffentlicher Dienstleistungen, wie z.B. in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Bildung.

BCLDB hat sich dafür entschieden, das international beliebte Bubba Kush Root Beer und Orange Kush Classic Soda der meistverkauften US-Getränkemarke Keef Brands1 für den Vertrieb auf Provinzebene sowie im privaten Einzelhandel in sein Produktlisting aufzunehmen. Diese Getränke zählen zu den zehn umsatzstärksten Cannabis-Getränken in Colorado und Kalifornien. BevCanna ist in Kanada stolzer Exklusivhersteller von Produkten der Marke Keef.

Darüber hinaus gibt BevCanna mit Freude die Premiere der regionalen Getränkemarke State B Cannabis Beverage Co. in British Columbia bekannt, die auf Provinzebene sowie im privaten Einzelhandel vertrieben werden soll. Zwei State B-Getränkeartikel werden in das Sortiment aufgenommen: Sparkle und Resolve. State B wurde von der preisgekrönten Top-Mixologin, Sommelière und Gründerin von Brujera Elixirs, Kelly Ann Woods, ins Leben gerufen und ist auch in der kommenden Staffel der Erfolgssendung Dragon's Den (Anm.: Pendant zur deutschen Unterhaltungsshow Die Höhle der Löwen) zu sehen. Die Getränke der Marke State B werden über BevCannas White-Label-Programm exklusiv in Kanada hergestellt.

Als regionaler Hersteller von hochwertigen Cannabisgetränken mit Firmensitz in British Columbia freuen wir uns ganz besonders, diese preisgekrönten und mit Spannung erwarteten Produkte in unserer Heimatprovinz auf den Markt zu bringen, meint Melise Panetta, President von BevCanna. Die Verbraucher in British Columbia können es kaum erwarten, die international bekannten Sorten der Marke Keef sowie die regionalen Produkte von State B endlich zu probieren, und es freut uns, dass wir sie ihnen anbieten können.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die voraussichtliche Auslieferung der Produkte im September 2021; die Produkte, die den Verbrauchern in British Columbia zur Verfügung stehen werden sowie der Zeitpunkt; und andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61491

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61491&tr=1

