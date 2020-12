IRW-News: BetterLife Pharma : BetterLife fügt seiner Liste von Arzneimittelkandidaten ein Psychotherapeutikum der nächsten Generation hinzu

IRW-PRESS: BetterLife Pharma : BetterLife fügt seiner Liste von Arzneimittelkandidaten ein Psychotherapeutikum der nächsten Generation hinzu

BetterLife Pharma Inc.



(BetterLife oder das Unternehmen) (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAU), ein aufstrebendes und auf die Entwicklung und Vermarktung von revolutionären Therapiemethoden spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute die Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung bekannt gegeben, bei der im Zuge einer Aktienübernahmetransaktion (die Transaktion) im Wert von 10 Millionen Dollar sämtliche Vermögenswerte der Firma Transcend Biodynamics LLC (Transcend) für insgesamt 13.333.333 Stammaktien zu je 0,75 Dollar pro Aktie übernommen werden. Diese Transaktion, die nicht nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (non-arm's length) erfolgt, ist an die üblichen Erfüllungs- bzw. Verzichtsbedingungen, einschließlich die Genehmigungen der Regulierungsbehörde, gebunden.

Transcend ist ein forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen, dem es ein Anliegen ist, durch die Entwicklung von patentierten Psychotherapeutika der nächsten Generation, wie z.B. BOL-148, ein Derivat von Lysergsäurediethylamid (LSD), bis dato ungelöste Problemstellungen im Bereich der psychischen Gesundheit einer Lösung zuzuführen.

LSD wurde während der 1950er und 1960er Jahre im Hinblick auf die Behandlung von Menschen mit diversen psychiatrischen Erkrankungen, einschließlich schweren Depressionen, Alkoholismus und posttraumatischen Belastungsstörungen, erforscht. Diese Forschung erlebt derzeit eine Renaissance, und in einer Reihe von Publikationen wird auf die Wirksamkeit von LSD (einer Substanz laut Anhang I des US Controlled Substances Act) zur Linderung oder Heilung bestimmter psychischer Erkrankungen verwiesen.

BOL-148 ist ein nicht toxisches, von LSD abgeleitetes Molekül der zweiten Generation, welches das therapeutische Potenzial von LSD nachahmt, jedoch keinerlei psychedelische Wirkungen oder Halluzinationen hervorruft. Das patentierte Verfahren von Transcend ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von BOL-148, ohne dabei LSD herstellen zu müssen. Damit ist Transcend das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, BOL-148 ohne die regulatorischen Hürden in Verbindung mit einer kontrollierten Substanz laut Anhang I des Controlled Substances Act zu synthetisieren.

Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Transcend, sagt Dr. Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer von BetterLife. Auf dem Gebiet der psychedelikagestützten Therapien hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Aus einer erforschungswürdigen Idee ist die nächste große Revolution im Gesundheitswesen geworden und es haben sich ein wachstumsstarker Markt und eine Biotech-Assetklasse entwickelt. Wir arbeiten daran, BetterLife als Marktführer im Medizintechniksektor zu positionieren und sind überzeugt, dass diese Übernahme eine ideale Ergänzung zu unseren aktuellen klinischen Initiativen in Zusammenhang mit COVID-19 und dem humanen Papillomavirus ist.

BetterLife hat bereits Kenntnisse in der Vermarktung von innovativen Molekülen und ist bestens gerüstet, um seinen großen klinischen Erfahrungsschatz in den aufstrebenden Markt für Psychedelika einzubringen. Wir beabsichtigen, unser geistiges Eigentum und unsere Erfahrungen in die Entwicklung eines Verabreichungssystems für BOL-148 einfließen zu lassen, damit wir dessen Bioverfügbarkeit verbessern und mit der optimalen Dosierung die gewünschte medizinische Wirkung erzielen können. Wir verfügen bereits über die erforderliche Technologie und Infrastruktur und glauben, dass wir BOL-148 bis zum 1. Quartal 2021 für die klinische Erprobung fertig stellen können, meint Dr. Doroudian abschließend.

Das Team von Transcend verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen und beste Kontakte zu wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. Justin Kirkland, CEO von Transcend, meint dazu: Wir sind begeistert, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um unsere Fähigkeiten auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung mit den überzeugenden klinischen Fertigkeiten von BetterLife zu paaren und den Patienten damit endlich geeignete Behandlungsmethoden anzubieten. Die von Transcend entwickelten Wirkstoffe und Entwicklungsstrategien basieren auf chemischen Abwandlungen bekannter und gut erforschter Psychedelika, deren pharmakokinetische Eigenschaften signifikant verändert wurden, ohne ihr therapeutisches Potenzial zu schmälern.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Arzneimitteln sowie Arzneimittelverabreichungstechnologien beschäftigt. BetterLife verfeinert und entwickelt Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen und/oder Tumoren direkt zu hemmen, um so bestimmte Krebsarten zu behandeln.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.blifetherapeutics.com.

Über Transcend Biodynamics LLC

Transcend ist ein forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und klinischen Validierung eines wachstumsstarken IP-Portfolios von neuartigen Molekülen und Arzneimittelverabreichungsmechanismen für klinische Studien und Vermarktungszwecke beschäftigt. Der Arbeitsschwerpunkt von Transcend liegt in der Entwicklung von psychedelischen Wirkstoffen der zweiten Generation, Peptiden, Prodrugs (Anm.: inaktive Vorstufen eines aktiven Wirkstoffs) und Nutrazeutika, mit denen bis dato ungelöste Problemstellungen in den Bereichen psychische Gesundheit, Wellness und Anti-Aging einer Lösung zugeführt werden sollen.

