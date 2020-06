IRW-News: BetterLife Pharma : BetterLife Pharma gibt Zusammenlegung seiner Stammaktien bekannt

IRW-PRESS: BetterLife Pharma : BetterLife Pharma gibt Zusammenlegung seiner Stammaktien bekannt

VANCOUVER, 25. Juni 2020 - BetterLife Pharma Inc.



(BetterLife oder das Unternehmen) (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FRA: NPAT) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens zusammengelegt wurden. Die Aktionäre erhalten für zehn alte Stammaktien eine neue Stammaktie (die Zusammenlegung).

Dies bedeutet, dass die zuvor ausgegebenen und ausstehenden 172.109.851 Stammaktien des Unternehmens zu 17.210.985 Stammaktien von BetterLife zusammengelegt wurden. Die prozentuelle Beteiligung jedes Aktionärs am Unternehmen und die damit verbundenen proportionalen Stimmrechte haben sich nach der Aktienzusammenlegung nicht geändert. Es wurden lediglich geringfügige Änderungen und Anpassungen im Rahmen der Behandlung von Bruchteilen von Aktien vorgenommen. Im Zuge der Zusammenlegung wurden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben.

Die Stammaktien nach Zusammenlegung werden bei Marktöffnung am 26. Juni 2020 unter jeweils demselben Namen bzw. Börsensymbol (BETR und BETRF) in den Handel an der Canadian Securities Exchange (CSE) und im Marktsegment OTCQB aufgenommen. Die CUSIP- und ISIN-Nummern des Unternehmens haben sich geändert und lauten nunmehr 08772P202 bzw. CA08772P2026. Der Stichtag für die Zusammenlegung ist der 29. Juni 2020.

Der Ausübungs- oder Umwandlungspreis und die Anzahl der Stammaktien, die bei Ausübung der ausstehenden Warrants und Optionen ausgegeben werden, wurden gemäß den geltenden Bedingungen entsprechend der Zusammenlegung verhältnismäßig angepasst.

Registrierte Aktionäre, die in Besitz von Aktienzertifikaten des Unternehmens sind, müssen keine weiteren Schritte unternehmen. Jedes Aktienzertifikat, das den Stammaktien vor Zusammenlegung entspricht, wird die Anzahl der ganzen Stammaktien nach Zusammenlegung repräsentieren, zu deren Bezug der Inhaber aufgrund der Zusammenlegung berechtigt ist. Aktionäre, deren Stammaktien auf einem Brokerkonto bzw. bei einem Broker hinterlegt wurden, müssen ebenfalls keine weiteren Schritte unternehmen.

BetterLife ist der Ansicht, dass die Zusammenlegung einen Vorteil bringt, weil sie das Unternehmen unter anderem mit mehr Flexibilität bei der Beschaffung von Finanzmittel ausstattet.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein wissenschaftlich orientiertes, innovatives Unternehmen, das auf Medical Wellness spezialisiert ist und seinen Kunden hochwertige Produkte zur Prävention und Selbstbehandlung anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite abetterlifepharma.com.

Ansprechpartner:

Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer

E-Mail: Ahmad.Doroudian@blifepharma.com

Tel: 604-221-0595

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und BetterLife übernimmt keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren und/oder zu revidieren, sei es aufgrund zusätzlicher Informationen, zukünftiger Ereignisse und/oder anderer Faktoren, es sei denn, anwendbare Wertpapiergesetze schreiben dies vor.

