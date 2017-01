IRW-News: Berkwood Resources : Berkwood bestellt neuen President und CFO

IRW-PRESS: Berkwood Resources : Berkwood bestellt neuen President und CFO

Berkwood bestellt neuen President und CFO

18. Januar 2017, Berkwood Resources Ltd. (TSX-V: BKR Frankfurt - BR2, WKN: A110N3) freut sich, die Bestellung von Thomas Yingling zum President, CEO und Director mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Yingling kann auf mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Führung von börsennotierten Unternehmen verweisen. Er war auch in anderen börsennotierten Rohstoffunternehmen als President bzw. CEO und/oder Director tätig. Während dieser Zeit spezialisierte sich Herr Yingling vor allem auf Unternehmensfinanzierungen, war an der Aufbringung von mehr als 75 Millionen Dollar beteiligt und für die Unternehmenskommunikation sowie die strategische Planung in den Unternehmen verantwortlich. Herr Yingling unterhält in Nordamerika, Europa und Asien langjährige Geschäftsbeziehungen.

Herr Yingling erklärt: Ich bin von den Chancen, die sich für die Aktionäre von Berkwood Resources eröffnen, begeistert. Berkwood betreibt in Quebec bedeutende Projekte, verfügt über solide Barbestände und eine hervorragende Aktienstruktur, und hat in Europa zahlreiche Aktionäre.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Binny Jassal mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer bestellt. Binny Jassal wird das Unternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Rechnungswesen und in der Unternehmensführung unterstützen. Herr Jassal hat in Kanada eine Konzession als Certified Public Accountant (CGA), ist Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants in London (England) und hat an der Ryerson University in Toronto eine Fachausbildung in Rechnungs- und Finanzwesen absolviert (Certificate in Accounting and Finance). Herr Jassal ist zurzeit für eine Reihe von börsennotierten Bergbauunternehmen als Director und/oder Chief Financial Officer tätig. Herr Jassal wird das Team in den Bereichen Finanzen und Unternehmensführung maßgeblich unterstützen.

David Hodge ist von seinen Funktionen als President, CEO und Director des Unternehmens zurückgetreten. Weiters haben Frau Jody Bellefleur ihr Amt als CFO und Frau Frances Petryshen ihre Funktion als Corporate Secretary niedergelegt. Das Unternehmen möchte sich bei ihnen allen für ihre Verdienste um das Unternehmen in den vergangenen Jahren bedanken.

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung vom 24. November 2016 möchte das Unternehmen seine Aktionäre über die weiteren Schritte im Hinblick auf die angekündigte Finanzierung informieren. Das Unternehmen schlägt vor, bis zu 10.000.000 Einheiten zum Preis von 0,10 Dollar pro Einheit zu begeben, um so einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 Dollar einzunehmen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss ausgeübt und gegen eine Stammaktie zum Preis von 0,13 Dollar eingetauscht werden kann. Sämtliche Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten plus einem Tag. Im Einklang mit den Statuten der TSX-V kann eine Provision (Finders Fee) ausbezahlt werden. Der Erlös aus der Privatplatzierung fließt in die Erschließung der bestehenden Konzessionsgebiete, in potenzielle zukünftige Übernahmeprojekte und in das allgemeine Betriebskapital des Unternehmens. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Bezahlung der geplanten Finder's Fees müssen von der Börsenaufsicht der TSX-V genehmigt werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seinen Direktoren, Führungskräften, Beratern und Mitarbeitern Aktienoptionen gewährt werden, die diese zum Kauf von insgesamt 2.500.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen und innerhalb von fünf Jahren zu einem Preis von 0,105 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können. Die auszugebenden Aktienoptionen sind laut den Statuten der TSX-V an eine Haltedauer von vier (4) Monaten gebunden und werden im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.

