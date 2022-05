IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark treibt das Gold-Silber-Projekt mit technischen Arbeiten und Genehmigungsverfahren in Richtung Abbauentscheidung voran

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.: Benchmark treibt das Gold-Silber-Projekt mit technischen Arbeiten und Genehmigungsverfahren in Richtung Abbauentscheidung voran

Edmonton - 12. Mai 2022 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) - freut sich, ein Unternehmensupdate bereitzustellen, da das Unternehmen bei der Genehmigung seines Gold- und Silberprojekts Fortschritte erzielt. Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE), die im Mai 2022 vorgelegt werden soll. Darüber hinaus wurden umfangreiche Arbeiten zur Erstellung der ersten technischen und wirtschaftlichen Studie des Unternehmens abgeschlossen. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) wird für Juni 2022 erwartet und wird sich auf die im Tagebau gewinnbaren Ressourcen konzentrieren, die aus der aktualisierten MRE stammen. Im Laufe des Jahres 2022 hat Benchmark bereits Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 18.000 Metern niedergebracht; ein beträchtlicher Teil dieser Bohrungen wird in die aktualisierte MRE und PEA einfließen. Darüber hinaus konzentrierte sich ein Teil der Bohrungen auf geotechnische Arbeiten in den Infrastrukturbereichen. Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Lawyers befindet sich in einer über Straßen zugänglichen Region des produktiven Gebiets Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum von British Columbia, Kanada.

John Williamson, CEO, kommentierte: Die Arbeiten des vergangenen Jahres konzentrierten sich auf die Erstellung einer umfassenderen aktualisierten Ressourcenschätzung, wobei die Mehrheit der Unzen in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet liegt. Jüngste Bohrungen haben mehrere Kernzonen mit höhergradigem Gold und Silber an der Oberfläche umrissen, was zu einer höheren Anzahl von Unzen führen wird. Diese Arbeiten werden eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung unterstützen, die robuste Kennzahlen aufweisen sollte. Die neuen Meilensteine werden im Mai und Juni vorgelegt und werden in naher Zukunft zu einer bedeutenden Wertschöpfung führen. Die neue Ressourcen- und Wirtschaftlichkeitsstudie wird das Projekt als ein Bergbauvorhaben von Weltklasse validieren und die technischen und umweltbezogenen Arbeiten unterstützen, um das Projekt in einem bewährten Tier-1-Bergbaurevier rasch zu einer Bauentscheidung zu führen.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE)

Die MRE steht noch aus, wobei der Großteil der Unzen aufgrund der geringen Bohrabstände in die Kategorie nachgewiesen und angedeutet eingestuft wird. Dies hat zu einer beträchtlichen Verringerung des Risikos auf dem Projekt geführt und bietet mehr Potenzial für eine abbaubare Mineralisierung nahe der Oberfläche. Die neue aktualisierte MRE wird eine Mineralressource liefern, die für eine Machbarkeitsstudie im ersten Quartal 2023 verwendet werden kann. Die jüngsten Bohrungen in den Jahren 2021 und 2022 konzentrierten sich auf die Bereitstellung von höhergradigen Kernzonen der Mineralisierung in Oberflächennähe, die Material für die ersten Jahre des Abbaus liefern könnten.

Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA)

Kürzlich durchgeführte metallurgische Testarbeiten bestätigten ein dem Industriestandard entsprechendes Arbeitsablaufdiagramm für die Aufbereitung, mit dem eine Goldgewinnung von 93 % erreicht wurde. Das Unternehmen hat die ersten geochemisch-statischen Testarbeiten für die Umweltanalyse von Abraum und Erz erhalten. Bis dato zeigen die Erz- und Abraumanalysen unbedeutende und harmlose Auswirkungen auf die Umwelt. Der Großteil der technischen Arbeiten ist abgeschlossen, bis die aktualisierte MRE zur Optimierung des Minenplans und des Zeitplans vorliegt. Der PEA-Minenplan wird zwei (2) oberflächennahe Kernzonen mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung umfassen. Die Kernzonen und die anfänglichen Startgrubenbereiche haben das Potenzial, die ersten Jahre des Abbaus in der PEA positiv zu beeinflussen.

Machbarkeitsstudie

Der Großteil der technischen Aufgaben zur Unterstützung der Entwicklung der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, FS) ist im Gange oder bereits abgeschlossen. Zu den wichtigsten noch ausstehenden Aktivitäten zählen die laufenden geotechnischen Arbeiten für die Hauptinfrastruktur und die geochemischen Testarbeiten. Weitere Arbeiten konzentrieren sich auf die Minenoptimierung und Vergleichsstudien, um die robuste Wirtschaftlichkeit und technische Effizienz zu bestimmen.

ESG - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance)

Alle Grundlagenstudien mit längeren Vorlaufzeiten sind im Gange, einschließlich terrestrischer, aquatischer und geochemischer Untersuchungen. Die grundlegenden Arbeiten werden von Chu Cho Industries, einem Unternehmen der First Nations, geleitet. Weitere Studien sind im Gange, um die Vorlage und Entscheidung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment, EIA) zu unterstützen. Die Entscheidung soll im Jahr 2023 getroffen werden. Ein umfangreiches Engagement-Programm, das durch das trilaterale Abkommen mit der Partner-Nation unterstützt wird, soll im dritten Quartal 2022 beginnen. Benchmark erhielt die Arbeitsgenehmigung für die Wiederherstellung der ehemaligen Minenzugangsstraße. Die Straße bietet einen sichereren Zugang zum Projektgebiet des Unternehmens und wird es ermöglichen, dass eine fortschrittliche Infrastruktur vorhanden ist, wenn der Bau der Mine und die Produktion beginnen. Das Unternehmen hat in Vorbereitung eines Straßenbauprogramms im Jahr 2022 Straßenbaumaterial vorbestellt, mit dem die ehemalige Minenzufahrt, ein Erbe aus den 1990er-Jahren, wiederhergestellt werden soll. Darüber hinaus lieferten Vergleichsstudien zu Hochspannungsleitungen für die PEA und FS einen Anschlusspunkt für den Bezug von sauberem, umweltfreundlichem Strom aus dem Stromnetz von British Columbia. Diese Region wird durch Wasserkraftwerke (Staudämme) mit Strom versorgt. Die Hochspannungsleitungsstudien wurden von der Sasuchan Development Corporation, einem von den First Nations betriebenen Unternehmen, durchgeführt.

Bild 1: Michael Dufresne - P.Geol & Director, Emily Laycock - P.Geol & Project Manager, und John Williamson - P.Geol & CEO, bei der Überprüfung neuer Ziele und Infrastrukturstandorte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65751/Benchmark_051222_DEPRcom.001.jpeg

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65751/Benchmark_051222_DEPRcom.002.png

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

gez. John Williamson

John Williamson, Chief Executive Officer

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.



