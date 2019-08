IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark mobilisiert zweites Diamantbohrgerät, um einer großen Chance zur Erweiterung seines Ressourcenzielgebiets bei Lawyers nachzugehen

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark mobilisiert zweites Diamantbohrgerät, um einer großen Chance zur Erweiterung seines Ressourcenzielgebiets bei Lawyers nachzugehen

Edmonton, 30. August 2019. Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, über die Mobilisierung eines zweiten Diamantbohrgeräts zur Erprobung und möglichen Erweiterung der weit verbreiteten intensiven Alterationen, mehrphasigen Erzgänge und Mineralisierungen, die im zentralen Ressourcengebiets des Lawyers Trend entdeckt wurden, zu berichten. Der Erfolg der anhaltenden Feld- und Bohrprogramms 2019 haben zu einem tieferen Verständnis der regionalen Geologie geführt, was eine große Chance für eine bedeutende Erweiterung der bestehenden Ressourcenzonen in Streichrichtung und in der Tiefe bietet. Das Projekt Lawyers befindet sich im Stikine Terrane im Norden der kanadischen Provinz British Columbia und zählt zum produktiven, mineralhaltigen Golden Horseshoe.

Das Bohrprogramms 2019 war mit der Durchörterung mächtiger Zonen mit Alteration und Mineralisierung in nahezu jedem Loch (16 von 17 Bohrlöchern) bis dato erfolgreich. Das bisherige Hauptaugenmerk des gesamten Bohrprogramms 2019 war auf den Kernbereich des Lawyers Trend (die Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge, Phoenix und ABG) gerichtet, um die Durchführung einer neuen Ressourcenschätzung Anfang 2020 zu ermöglichen. Die Bohrungen haben die Mineralisierung bei Cliff Creek und Cliff Creek South in eine Tiefe von über 250 Metern unter der Oberfläche erweitert; die Mineralisierung ist weiterhin im zentralen Bereich des Lawyers Trend und in Streichrichtung offen. Darüber hinaus haben die Bohrungen bei Cliff Creek die Mineralisierung auf eine Streichlänge von mehr als 1 Kilometer erweitert.

Das zweite Bohrgerät wird sich auf Stepout-Bohrungen in Streichrichtung im Abstand von jeweils 50 bis 100 Metern von den bekannten Zonen im Kernbereich des Lawyers Trend (Cliff Creek, Dukes Ridge, Phoenix und ABG) konzentrieren. Das jüngste Stepout-Loch von Benchmark durchteufte einen Abschnitt von mehr als 140 Metern mit intensiver Alteration und mehrphasigen Erzgängen und erweiterte die Zone Cliff Creek auf eine Streichlänge von über 1 Kilometer (siehe Pressemeldung vom 26. August 2019: https://benchmarkmetals.com/news/current-year/).

Das erste Bohrgerät wird weiterhin für Stepout- und Infill-Bohrungen in der Nähe der historischen Bohrlöcher aus den 1980er und 1990er Jahren, insbesondere bei Cliff Creek, eingesetzt. Die Daten aus diesen neuen Löchern werden der Bestätigung der historischen Bohraufzeichnungen dienen; die Löcher werden Gold- und Silberabschnitte unweit von früheren Löchern liefern, die bisher nicht vollständig erprobt wurden. Der Großteil der historischen Bohrungen und Probenahmen konzentrierte sich auf die schmaleren 1 bis 10 Meter breiten Zonen mit hochgradiger Mineralisierung, wie Bohrloch 84CC29, das 7 Meer mit 4,40 g/t Au und 132,93 g/t Ag lieferte; über der Gesamtbohrkernlänge von 219 Metern wurden jedoch keine weiteren Proben entnommen. Benchmark hat inzwischen das Potenzial für mehrere hochgradige Zonen sowie mächtige Bohrabschnitte mit großen Tonnagen erkannt, wie das Bohrloch 18DDRC010 im Jahr 2018, das 33,53 Meter Kernlänge mit 5,76 g/t Au und 128,65 g/t Ag ab der Oberfläche lieferte, zeigte.

Abbildung 1. Lageplan der Stepout-Bohrzonen im Lawyers Trend

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48708/2019-8-30 Benchmark News Release - FINAL 1_DE_PRcom.001.png

Benchmark geht davon aus, dass die Bohrungen bis in die erste Oktoberwoche anhalten werden, und wird die Bohrergebnisse in der Reihenfolge veröffentlichen, in der sie aus dem Labor eingehen und ausgewertet werden.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 (604) 260-6977

Benchmark Metals Inc.

10545 - 45 Avenue NW

250 Southridge, Suite 300

Edmonton, AB KANADA T6H 4M9

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

