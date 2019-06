IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark meldet 259 g/t Gold und 3.320 g/t Silber auf 3 Metern aus dem neuen Explorationszielgebiet

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark meldet 259 g/t Gold und 3.320 g/t Silber auf 3 Metern aus dem neuen Explorationszielgebiet

Edmonton - 4. Juni 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, Explorationspläne sowie weitere historische Ergebnisse aus der Zone Amethyst Breccia (die Zone AGB) im östlichen Teil des regionalen Trends Lawyers bekannt zu geben. Die Zone AGB ist nur 2 km vom Hauptressourcenerweiterungsbereich im Projekt Lawyers entfernt und wurde nur unzureichend erkundet. Die Zone AGB ist eine Struktur, die subparallel zu den benachbarten Strukturen in den Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge und Phoenix innerhalb des Lawyers-Trends verläuft (siehe Lageplan unten), und stellt ein Ziel mit hoher Priorität im Rahmen des Bohrprogramms 2019 mit bis zu 30.000 Metern Gesamtlänge dar.

Ausgewählte hochgradige Abschnitte aus den historischen Bohrungen in der Zone AGB beinhalten:

- DDH80AS13 durchteufte 259,76 g/t Gold und 3.320,3 g/t Silber auf 3 Metern; und

- DDH82AS10 durchteufte 12,67 g/t Gold und 143,39 g/t Silber auf 28 Metern.

Die Ergebnisse aus den Gesteinsprobenahmen 2018 beinhalten:

- 22,20 g/t Gold und 80,90 g/t Silber;

- 17,70 g/t Gold und 61,60 g/t Silber;

- 16,15 g/t Gold und 107 g/t Silber; und

- 7,94 g/t Gold und 1265 g/t Silber.

Das Projekt Lawyers liegt im Stikine-Terran im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, wo magmatische Ereignisse die Entstehung von mineralisierenden porphyrischen und epithermalen Systemen begünstigten. Diese mineralisierenden Ereignisse bilden einen Bogen mit Gold- und polymetallischen Lagerstätten rund um das Bowser-Becken (einschließlich Brucejack, KSM, Premier, Red Mountain, Bronson, GT Gold, Red Chris und Kemess), der hierin als Golden Horseshoe bezeichnet wird.

Die Zone AGB war Gegenstand eingeschränkter historischer Abbauarbeiten, wurde jedoch nie vollständig abgebaut oder auf eine Gold-Silber-Mineralisierung erkundet. Vor Beginn der Abbauarbeiten verfügte AGB über eine historische Ressourcenschätzung von 452.600 Tonnen mit 8,32 g/t Gold und 263,5 g/t Silber, die die Grundlage für Untersuchungen zur Machbarkeit und schließlich die Produktionsentscheidung für die sogenannte Mine Lawyers bildete. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt, wie oben angegeben, stellen eine historische Schätzung dar; Teile dieser Mineralisierung wurden gefördert. Die Schätzung sollte daher nicht als verlässlich erachtet werden. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen. Benchmark behandelt die historische Schätzung deshalb nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Im Zuge der historischen Bohrungen außerhalb des Hauptabbaugebiets wurde eine bedeutende Mineralisierung durchteuft. Die vor Kurzem erworbenen Daten für die Zone AGB, die geologisch erfasst und neu ausgewertet wurden, haben ein bedeutendes Potenzial für eine zusätzliche Gold- und Silbermineralisierung in den nicht abgebauten Bereichen offenbart. Dieses Datenmaterial besteht aus Bohrungen über mehr als 17.000 Meter, 4.500 Analyseergebnissen von ober- und unterirdischen Probenahmen und aus Grabungen über mehr als 600 Meter mit mehr als 600 dazugehörigen Proben und Analyseergebnissen.

Lageplan

Der Lageplan zeigt die Zone AGB mit ausgewählten Bohrergebnissen, geochemischen Daten und oberirdischen Probenahmen über einer Karte mit den geophysikalischen Kalium-radiometrischen Messergebnissen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46973/BNCH News Release - 4 June 2019_DEPRcom.001.png

Die Mineralisierung streicht in Nord-Nordwest-Richtung, fällt steil nach Westen ein und erstreckt sich über eine topografische Erhebung. Die Zone wurde in Streichrichtung über mehr als 500 Meter verfolgt und weist eine vertikale Ausbreitung von über 225 Meter sowie eine Breite von bis zu 75 Metern auf. Im Norden wurden bei den Bodenprobenahmen im Jahr 2018 anomale Gold- und Silberwerte identifiziert, die mit bei Erkundungskartierungen identifizierten Chalcedon-Quarzerzgängen in Ausbissen zusammenfallen (Kaip und Childe, 2001). Darüber hinaus wurde die Zone gen Süden nachverfolgt, wo 2018 mehrere hochgradige Gesteinsproben mit bis zu 22,20 g/t Gold und 80,90 g/t Silber entnommen wurden.

Da für AGB und den östlichen Teil der geophysikalischen Anomalie nur begrenzte Daten verfügbar sind, war sie nicht Gegenstand des eingeschränkten Arbeitsprogramms 2018, ist jetzt jedoch ein vorrangiges Ziel für eine erweiterte konzessionsgebietsweite Arbeitsgenehmigung im Jahr 2019.

Die Mineralisierung in der Zone AGB ist in eine ausgeprägte Quarz-Brekzienzone eingelagert und steht in deutlichem Zusammenhang mit Chalcedon-Quarzerzgängen. In der AGB ist ebenfalls eine durchgängige Kaliumalteration - ähnlich wie in den Zonen Cliff Creek und Dukes Ridge - vorhanden, die eine große Kalium-radiometrische Anomalie ergibt, die mit der bekannten Mineralisierung zusammenfällt. Die radiometrische Anomalie setzt sich im Norden und Süden der AGB fort, quer durch ein Tal in Richtung der Zonen Dukes Ridge und Phoenix, und wurde noch nicht erprobt. Ein weiteres wichtiges Merkmal in der Zone AGB ist eine große Nordwest-Südost-Struktur; die Mineralisierung liegt im Hangenden einer steil nach Westen einfallenden Verwerfung vor. Diese wichtigen Nord-West-Strukturen, die die geometrischen Ausmaße des ursprünglichen vulkanischen Beckens darstellen, sind in allen wichtigen mineralisierten Zonen im Lawyers-Trend gemeinsam vertreten.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

