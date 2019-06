IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark kündigt nicht vermittelte Platzierung von Aktien-Einheiten in Höhe von 5 Millionen Dollar an

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark kündigt nicht vermittelte Platzierung von Aktien-Einheiten in Höhe von 5 Millionen Dollar an

Edmonton - 7. Juni 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) plant die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 11.111.111 Einheiten (die Einheiten) zum Angebotspreis von 0,45 Dollar pro Einheit, um damit einen Bruttoerlös von bis zu 5,0 Millionen Dollar einzunehmen (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (die Warrants). Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden, um eine (1) weitere Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,55 Dollar pro Aktie zu erwerben. Für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen bei über 0,65 Dollar pro Aktie liegt, kann das Unternehmen den Inhabern der Warrants mitteilen, dass sie ihre Warrants innerhalb der nächsten 30 Tage ausüben müssen, da sie sonst verfallen. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung weiterer Explorationsausgaben für das Konzessionsgebiets Lawyers in den nächsten zwölf (12) Monaten und als Betriebskapital für Gemein- und Verwaltungsausgaben des Unternehmens verwendet. Die Bedingungen des Angebots stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börse.

In Verbindung mit dem Angebot muss das Unternehmen im Einklang mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten möglicherweise Vermittlungsgebühren oder -provisionen zahlen.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig, President

jimg@BNCHmetals.com

Tel: (604) 260-6977

Benchmark Metals Inc.

250 Southridge NW, 3. Stock

Edmonton, AB KANADA T6H 4M9

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

