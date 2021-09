IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark gibt Update zu technischen Arbeiten auf dem Niveau einer Machbarkeitsstudie

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark gibt Update zu technischen Arbeiten auf dem Niveau einer Machbarkeitsstudie

Edmonton - 16. September 2021 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) - freut sich, ein Update zu den andauernden technischen Arbeiten zur Unterstützung eines Machbarkeitsplans für das Gold-Silber-Projekt Lawyers bekanntzugeben. Das Vorzeige-Projekt liegt in einer über Straßen zugänglichen Region des ergiebigen Gebiets Golden Horseshoe im nördlichen Zentral-British Columbia, Kanada.

Benchmark führt derzeit sieben (7) Vielzweck-Bohrlöcher in PQ- and HQ-Größe in den Vorkommen Cliffs Creek und AGB über insgesamt 2.415 Meter für hydrogeologische, geotechnische, metallurgische und Ressourcen-Prüfarbeiten aus. Die Arbeiten umfassen in-situ-Prüfarbeiten zur Durchlässigkeit, geotechnische Aufzeichnungen, Televiewer-Kartierung im Bohrloch, Probenahmen für geotechnische Prüfarbeiten, wie z. B. Prüfungen der uneingeschränkten Druckfestigkeit, Prüfarbeiten zur Pulverisierung, Installation eines Piezometers zur Messung der Grundwasserlinie für Konstruktion und Umweltreferenz und Ressourcendefinition. Die Arbeiten werden von einem Team der Weltklasse mit Mitgliedern von Benchmark, APEX Geoscience Ltd, JDS Mining Inc., Knight Piesold Ltd (KP), F. Wright Consulting Inc, und DGI Geoscience Inc. geleitet. Sie finden parallel zu weiteren Durchführbarkeitsprüfungen in Bezug auf die metallurgische Modellierung, wie z. B. Gravitätsrückgewinnung durch FLSmidth (Knelson), Bottle-Roll-Laugenrückgewinnung, Bindungsindex, Feststoff-Flüssigkeitstrennung, Petrografie und Detox durch SGS (Lakewood) und Bureau Veritas (BV), statt. Alle Arbeiten unterstützen den vorläufigen Abbauplan und das Anlagen- und Infrastruktur-Design, basierend auf der Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) zum Stichtag 11. Mai 2021.

Ian Harris, Vice President Engineering, kommentierte: Das Unternehmen konzentriert sich auf alle notwendigen technischen Arbeiten zum Aufbau Kanadas nächster Gold-Silber-Mine. Aufgrund der schnellen Konstruktionsentscheidung und eines definierten Explorationsrahmens war das Unternehmen in der Lage, den gesamten, detaillierten Projektplan einzuhalten. Dies erlaubte uns nicht nur, schnell fortzuschreiten, sondern trug durch Vielzweck-Bohrarbeiten und -Datensammlung auch zu einer kostengünstigen Ausführung bei. Trotz logistischer Schwierigkeiten in einer der stärksten Saisonen überhaupt in Golden Horseshoe, übertraf das Team unsere Erwartungen. Das Projekt folgt dem Projektplan termingerecht weiter zum potenziellen Baubeginn im Jahr 2024.

Abbildung 1: Umfassender Projektentwicklungsplan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61512/Benchmark_2021-09-16_DEPRcom.001.png

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

