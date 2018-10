IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark entdeckt noch unbeprobten historischen Bohrkern aus einigen Zonen, einschließlich Werte von 87 g/t Gold & 2.407 g/t Silber über 2,4 m

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark entdeckt noch unbeprobten historischen Bohrkern aus einigen Zonen, einschließlich Werte von 87 g/t Gold & 2.407 g/t Silber über 2,4 m

Benchmark entdeckt noch unbeprobten historischen Bohrkern aus einigen Zonen, einschließlich Werte von 87 g/t Gold & 2.407 g/t Silber über 2,4 m

Edmonton - 18. Oktober 2018 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (GER: A2JM2X) (FKT: A7CA) - freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 1.051 Meter neu beprobten historischen Bohrkern aus dem Gold- und Silberprojekt Lawyers in der Region Golden Triangle in British Columbia, Kanada, zur Analyse an das Labor gesandt hat.

Stellungnahme des CEO John Williamson: Bei der Untersuchung des historischen Bohrkerns aus dem Projekt Lawyers haben wir einen mineralisierten Kern über 1.000 Meter entdeckt, die nie beprobt wurden. Aus diesem Material haben wir in einigen Bohrlöchern von oben nach unten, bei anderen aus den oberen Randbereichen des Bohrlochs ober- und unterhalb der hochgradigen historischen Abschnitte Proben entnommen. Beispielsweise haben wir zusätzliche 197 Meter Bohrkern aus Bohrloch CC15-15 beprobt, in dem bereits ein Abschnitt mit 87 g/t Gold und 2.407 g/t Silber über 2,4 m festgestellt worden war, wobei jedoch keine Folgeuntersuchungen mit vollständiger Probenahme aus den Randbereichen durchgeführt wurden. Das Potenzial einer Erhöhung des Erzgehalts/der Mächtigkeit der Gold-Silber-Mineralisierungszonen aus den historischen Bohrungen hoch. Durch diese zusätzliche Probenahme könnte die erste Ressourcenschätzung, die Anfang 2018 gemeldet wurde, hochgestuft werden.

Neue Probenahme in den Zonen Cliff Creek und Dukes Ridge

Alle neu entnommenen Proben stammen aus dem Bohrkern der Zonen Cliff Creek und Dukes Ridge aus dem Jahr 2015.

In Cliff Creek ist eine geschätzte abgeleitete Mineralressource von 550.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,51 g/t Au und 209,15 g/t Ag bei einem unteren Mindesterzgehalt von 4,0 g/t Goldäquivalent (AuÄq) gelagert, was einer enthaltenen Metallressource von 80.000 Feinunzen Gold und 3.700.000 Unzen Silber entspricht.

In Duke's Ridge ist eine geschätzte abgeleitete Mineralressource von 58.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,30 g/t Au und 139,13 g/t Ag (bei einem unteren Mindesterzgehalt von 4,0 g/t AuÄq) gelagert, was einer enthaltenen Metallressource von 8.000 Unzen Gold und 260.000 Unzen Silber entspricht.

Die historischen Bohrungen in Cliff Creek umfassten unter anderem:

- DDH-CC15-15: 293,40 g/t Gold und 7.622 g/t Silber über 0,70 m;

- DDH-CC15-13: 1,71 g/t Gold und 41,5 g/t Silber über 51,99 m;

- DDH CC15-15 (Erzgang P2): 87 g/t Gold und 2.407 g/t Silber über 2,4 m;

- DDH-CC15-06: 9,64 g/t Gold und 307 g/t Silber über 8,63 m; und

- DDH-CC15-12: 9,75 g/t Gold und 447 g/t Silber über 4,86 m.

Tabelle zur Neubeprobung - Die nachstehende Tabelle enthält alle neuen Proben, die in den Zonen Cliff Creek und Dukes Ridge aus dem Bohrkern entnommen wurden.

BohrloAnmerkung zur Probe Beprobte M

ch Probe insgesamteter

CC15-0Probe aus Infi45 43,97

4 ll

-/Randbereiche

n

CC15-0Probe aus Infi106 110,2

5 ll

-/Randbereiche

n

CC15-0Probenahme 28 27,9

6 von oben

nach

unten

CC15-1Probe aus Infi38 51,5

0 ll

-/Randbereiche

n

CC15-1Probe aus Infi16 18,09

2 ll

-/Randbereiche

n

CC15-1Probe aus Infi92 92,62

3 ll

-/Randbereiche

n

CC15-1Probe aus Infi80 151,57

4 ll

-/Randbereiche

n

CC15-1Probenahme 111 196,01

5 von oben

nach

unten

CC15-1Probe aus Infi8 9,22

7 ll

-/Randbereiche

n

CC15-1Probenahme 41 49,13

9 von oben

nach

unten

DR15-0Probe aus Infi53 83,18

1 ll

-/Randbereiche

n

DR15-0Probe aus Infi42 41,29

2 ll

-/Randbereiche

n

DR15-0Probenahme 71 98,84

3 von oben

nach

unten

DR15-0Probenahme 17 17,49

5 von oben

nach

unten

DR15-0Probe aus Infi61 60,84

6 ll

-/Randbereiche

n

GESAMTProben/Meter 809 1051,85

Das Gold- und Silberprojekt Lawyers

Das Konzessionsgebiet Lawyers und die ehemalige Gold- und Silberproduktionsstätte Cheni befinden sich 45 Kilometer nordwestlich der Gold- und Kupfermine Kemess.

Das Konzessionsgebiet enthält eine Mineralressource (am 14. Juni 2018 bekannt gegeben, https://www.benchmarkmetals.com/news/lawyers-gold-and-silver-maiden-resource-estimate) und beherbergt mindestens 16 bestehende Gold- und Silbervorkommen, die niemals vollständig abgebaut, erschlossen oder erkundet worden sind. Die Arbeiten im Zuge des Explorationsprogramms 2018 konzentrierten sich auf die mineralisierten Zonen, die an der Oberfläche zutage treten. Jede Zone bleibt in Streichrichtung, Breite und Tiefe offen und erstreckt sich über Hunderte von Metern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44926/2018-10-18 Benchmark NR - Sampling of Historical Holes final_DEPRcom.001.png

Abbildung Nr. 1 - Neu beprobter Bohrkernabschnitt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44926/2018-10-18 Benchmark NR - Sampling of Historical Holes final_DEPRcom.002.png

Hinweis: Bohrkern von 83 und 84 nicht verfügbar für Probenahme.

Die Bilder können über die Website von Benchmark (https://www.benchmarkmetals.com/news-releases/2018/) abgerufen werden.

Qualitätssicherung und -kontrolle

Die Ergebnisse von Stichproben wurden von ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Vancouver (Kanada), einer nach ISO 9001:2008 akkreditierten Einrichtung, analysiert. Das Probenahmeprogramm wurde von Mitarbeitern des Unternehmens unter der Aufsicht von Rob LHeureux, P.Geol., durchgeführt. Beim Transport und der Verwahrung aller Proben wird ein sicheres Überwachungsprotokoll (Chain of Custody) befolgt. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und bei Bedarf abschließendem gravimetrischem Verfahren (+10 g/t Au) ermittelt. Alle Proben werden einer Analyse mit Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Verfahren für 48 Elemente unterzogen, wobei alle Proben mit Silber- und Grundmetallgehalten oberhalb der Grenzwerte mittels Atomabsorptions- oder -emissionsspektrometrie nochmals analysiert werden. Gesteinsstichproben aus Ausbissen/anstehendem Gestein haben selektiven Charakter und können möglicherweise nicht repräsentativ sein für die im Projekt lagernde Mineralisierung.

Michael Dufresne, M.S.c., P.Geol., P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument (Qualified Person) den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien zum Handel an der TSX Venture Exchange in Kanada, dem OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten sowie den deutschen Börsen in Europa zugelassen ist. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten aus dem Rohstoffsektor geleitet, die nachweisliche Erfolge bei der Erschließung von Explorationsprojekten von der ersten Exploration bis zur Produktion vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

gez/ John Williamson

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig, President

jimg@BNCHmetals.com

Tel: (604) 260-6977

Benchmark Metals Inc.

250 Southridge NW, Third Floor

Edmonton, AB CANADA T6H 4M9

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie im Regelwerk der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44926

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44926&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08162A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.