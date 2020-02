IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark durchteuft neue Zone mit hohem Silber- (2.360 g/t) und Goldgehalt (11,30 g/t) über 1 Meter

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark durchteuft neue Zone mit hohem Silber- (2.360 g/t) und Goldgehalt (11,30 g/t) über 1 Meter

Edmonton - 11. Februar 2020 - Benchmark Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) - berichtet erfreut über anhaltende Bohrerfolge auf der Amethyst-Gold-Brekzienzone (AGB), darunter die Entdeckung von zwei parallelen Zonen zusätzlich zu den Erweiterungen entlang des Streichens und neigungsabwärts sowohl der Mineralisierung des Bulk-Tonnage-Typs (große Erzmengen, die möglicherweise im Massenabbau gefördert werden können) als auch der hochgradigen Mineralisierung . Bohrloch 19AGBDD004 durchteufte 1,38 g/t Gold und 50,76 g/t Silber oder 2,02 g/t AuÄq (Goldäquivalent) auf 50 Metern Kernlänge und 11,30 g/t Gold und 2.360 g/t Silber oder 40,8 g/t AuÄq auf 1 Meter Kernlänge aus einer tieferen Zone (Tabelle 1). Dieses Ergebnis erweiterte zusammen mit neun 2019 niedergebrachten Bohrlöchern auf AGB die Zone auf eine Streichlänge von mehr als 550 Metern und eine vertikale Tiefe von 170 Metern. Das Projekt Lawyers liegt im Stikine Terrane im Norden von British Columbia, Kanada, und wird zum ertragreichen und gut mineralisierten Golden Horseshoe gerechnet.

CEO John Williamson sagte dazu: Bei den Bohrungen von 2019 auf AGB wurden neue mineralisierte Zonen verschiedener Mineralisierungsarten entdeckt, zu denen sowohl hochgradige als auch Bulk-Tonnage-Abschnitte gehören. Als eine verborgene Zone weist AGB eins der hochgradigsten Potenziale auf dem Lawyers Trend auf, darunter die Ergebnisse von 2019 mit 5,01 AuÄq auf 25 Metern Kernlänge und 47,21 AuÄq auf 2,95 Metern Kernlänge.

Die Mineralisierung, auf die die Bohrungen auf AGB abzielen, wird durch mehrphasische Erzgänge, Verkieselung und Brekzienbildung charakterisiert und ist als Amethyst-Gold-Brekzie bekannt. Diese Art der Mineralisierung ist typischerweise rund 15-25m breit und liegt in einer Quarzaugen-Tuff-Einheit im Liegenden einer größeren Verwerfungszone. Bei Benchmarks Bohrungen auf AGB im Jahr 2019 wurde eine zweite Zone entdeckt, die durch stärker verborgene Erzschnüre mit Au-Ag und Sulfidmineralen charakterisiert ist, die höher in der Stratigraphie im porphyrischen Andesit und den eingelagerten Vulkansedimenten liegt. Diese neue Zone wurde in sieben der 2019 auf AGB niedergebrachten Bohrlöcher durchteuft, darunter 350 Meter entlang des Streichens in Richtung Süden im Bohrloch 19AGBDD009.

Die Bohrlöcher 19AGBDD009 und 19AGBDD010 definieren die südliche Ausdehnung der AGB-Zone und sollten den Bereich unterhalb der historischen Oberflächen-Schlitzproben mit 5,13 g/t Gold und 20,79 g/t Silber über 27,03 Metern Kernlänge testen. Bohrloch 19AGBDD009 durchteufte bedeutsame Mineralisierung: 1,41 g/t Gold und 27,49 g/t Silber oder 1,76 g/t AuÄq auf 22 Metern Kernlänge, darunter 4,35 g/t Gold und 39,64 g/t Silber oder 4,84 g/t AuÄq auf 2,35 Metern Kernlänge. Dieses Ergebnis wurde 350 Meter südlich der historischen Abbauarbeiten erzielt und liefert starke Anzeichen dafür, dass das Mineralisierungssystem stabil und nach Süden hin offen ist.

Tabelle 1 - Bohrergebnisse 2019 aus der AGB-Zone

Bohrloch Von(m) Bis (mAu Ag AuÄq (g/Abschnitt

) (g/t) (g/t) t)* (m)**

19AGBDD001*210,00 235,002,79 177,42 5,01 25,00

einschließl212,00 219,005,37 213,66 8,04 7,00

und 232,90 235,0010,02 654,43 18,20 2,10

19AGBDD002*37,00 152,640,74 23,28 1,03 115,64

einschließl52,00 129,001,06 28,45 1,41 77,00

19AGBDD003 298,00 299,000,18 175,00 2,37 1,00

19AGBDD004 164,00 214,001,38 50,76 2,02 50,00

einschließl164,00 165,009,08 69,40 9,95 1,00

und 193,00 196,007,03 176,73 9,24 3,00

einschließl195,00 196,0017,55 148,00 19,40 1,00

und 206,00 207,007,29 42,60 7,82 1,00

und 252,00 256,152,94 635,63 10,89 4,15

einschließl253,70 254,7011,30 2360,0040,80 1,00

19AGBDD005 182,00 283,000,20 24,80 0,51 101,00

einschließl182,00 190,000,48 54,85 1,17 8,00

ich

und 202,00 204,002,45 15,75 2,65 2,00

und 266,00 267,000,09 279,00 3,58 1,00

und 276,85 283,000,53 64,39 1,34 6,15

19AGBDD006 205,00 221,001,55 17,86 1,77 16,00

einschließl209,00 218,002,67 19,27 2,91 9,00

einschließl212,10 218,004,08 29,40 4,44 5,90

einschließl212,10 213,3012,20 27,20 12,54 1,20

und 236,00 276,000,82 61,44 1,58 40,00

einschließl244,37 258,751,32 86,40 2,40 14,38

ich

und 266,00 271,621,39 114,94 2,83 5,62

19AGBDD007*116,00 225,340,45 26,03 0,78 109,34

einschließl122,00 164,151,10 41,62 1,62 42,15

ich

einschließl122,00 130,003,61 26,83 3,94 8,00

und 230,05 245,006,01 282,62 9,55 14,95

einschließl230,05 233,0030,2 1361,0047,21 2,95

19AGBDD008 125,92 199,000,40 29,48 0,77 73,08

einschließl129,00 149,000,89 31,44 1,29 20,00

ich

und 165,00 175,000,52 43,48 1,07 10,00

19AGBDD009 3,00 25,00 1,41 27,49 1,76 22,00

einschließl15,65 18,00 4,35 39,64 4,84 2,35

ich

19AGBDD010 16,00 17,00 0,64 7,53 0,74 1,00

und 20,00 21,00 0,67 5,70 0,74 1,00

und 23,00 24,00 0,27 36,30 0,73 1,00

*unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80 zu 1 berechnet

** die Abschnitte sind Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 Prozent der Kernlänge geschätzt.

*** bereits berichtete Bohrergebnisse

Abbildung 1: Lageplan der Bohrungen im Jahr 2019 in der AGB-Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49985/2020-02-11 benchmark news release - agb summary v5 - clean-DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Querschnitt von 19AGBDD004 und 005

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49985/2020-02-11 benchmark news release - agb summary v5 - clean-DEPRcom.002.jpeg

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO 9001:2008-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49985

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49985&tr=1

