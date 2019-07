IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark durchteuft in allen bisherigen Bohrlöchern 2019 im Gold-Silber-Konzessionsgebiet Lawyers mehrere Mineralisierungszonen

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark durchteuft in allen bisherigen Bohrlöchern 2019 im Gold-Silber-Konzessionsgebiet Lawyers mehrere Mineralisierungszonen

Edmonton, 30. Juli 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, über die erfolgreichen Fortschritte der ersten sechs Bohrlöcher im Lawyers-Trend (Zone Cliff Creek) zu berichten. Im Zuge der ersten Phase des Programms 2019 wurden bei den Bohrungen mineralisierte Abschnitte über mehrere Meter durchteuft. Fünf der Löcher lieferten zwei bis drei eigenständige mineralisierte Abschnitte in derselben Bohrung mit einer Länge von 1 bis 46 Metern. Die Mineralisierung bei Cliff Creek zeichnet sich durch intensive Quarzflutungen und -erzgänge mit dazugehörigen Pyriten und Sulfosalzen aus, die in den intermediären Vulkangesteinen des höchst aussichtsreichen Stikine-Terran lagern. Bislang wurden insgesamt 1.391,73 Meter gebohrt. Die nächste Reihe an Löchern ist für die sub-parallele Zone AGB geplant und zielt auf Erweiterungen und Verschiebungen des historischen hochgradigen Abbaugebiets ab. Das Projekt Lawyers befindet sich im Stikine-Terran im Norden der kanadischen Provinz British Columbia und zählt zum produktiven, mineralhaltigen Golden Horseshoe.

CEO John Williamson sagte dazu: Das geologische Team von Benchmark hat die Ziele in 100 % der Bohrlöcher durchteuft. Das heißt in allen Bohrlöchern wurden Abschnitte mit intensiver Alteration und mehrphasigen mineralisierten Erzgängen durchschnitten. Alle Bohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der bestehenden Zonen sowie die Entdeckung neuer Zonen durch Stepout-Löcher und Löcher, die bis in eine Tiefe von mehr als 50 Metern unterhalb der bekannten Zonen reichen.

Der Schwerpunkt des Explorationsprogramms 2019 liegt auf der Erweiterung der aktuellen Mineralressourcen und Explorationsziele. In Kürze werden die Bohrungen in der Zone AGB eingeleitet, wo Benchmark zuvor über historische hochgradige Bohrabschnitte mit 108,36 g/t Gold und 911,2 g/t Silber auf 7 Meter Kernlänge (DDH81AS43) bzw. 6,96 g/t Gold und 254,70 g/t Silber auf 57,9 Meter Kernlänge (DDH82AS16) berichtete.

Das Unternehmen hat über dem gesamten Konzessionsgebiet bislang 141 Gesteinsproben, 160 Schürfproben und 1.491 Bodenproben entnommen und gleichzeitig umfassende Kartierungen und strukturelle Interpretationen in den Schlüsselbereichen durchgeführt. In den vor Kurzem abgesteckten Konzessionen im Süden wurden innerhalb des Intrusivgesteins Black Lake Ausbisse von sulfidhaltigen Quarzerzgängen identifiziert. Die XRF-Analyse lieferte erste Hinweise auf anomale Silbergehalte. Das Intrusivgestein Black Lake befindet sich rund 8 Kilometer südöstlich des Hauptbereichs des Lawyers-Trends. Diese Mineralisierung kann in Ausbissen und dem Felsenmeer über mehr als 500 Meter nachverfolgt werden. Diese Proben wurden vorbereitet und für die Analyse an ein Labor überstellt.

Abbildung 1. Bohrungen 2019 in der Zone Cliff Creek

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48435/BNCH News Release - 29 July 2019_DE_PRCOM.001.jpeg

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

