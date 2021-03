IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark durchteuft in der Cliff Creek North Zone 15,35 m mit 5,41 g/t Goldäquivalent und erweitert damit die Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von über 500 m

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark durchteuft in der Cliff Creek North Zone 15,35 m mit 5,41 g/t Goldäquivalent und erweitert damit die Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von über 500 m

Edmonton - 12. März 2021 - Benchmark Metals Inc (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich bekannt zu geben, dass im nördlichen Teil der Lagerstätte Cliff Creek die bislang tiefste Gold-Silber-Mineralisierung durchteuft wurde. Bohrloch 20CCDD072 durchschnitt eine bedeutende hochgradige Mineralisierung in einer vertikalen Tiefe von mehr als 500 Metern (m) und erweiterte die Mineralisierung damit erneut über den Boden unseres Tagebaumodells für das Explorationsziel aus dem Jahr 2019 hinaus. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Ergebnisse stammen aus vielen der außergewöhnlichen Löcher im Zuge der Tiefbohrungen bei Cliff Creek North (CCN) und belegen die hervorragende Kontinuität der Mineralisierung von der Oberfläche bis in die Tiefe. Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Lawyers ist auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich innerhalb der Region Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.

CEO John Williamson erklärt: Mit den heutigen Ergebnissen gelang es uns, die Gold- und Silbermineralisierung in neue Tiefen zu erweitern. Das Gebiet Cliff Creek North liefert beständige und beeindruckende Gehalte an der Oberfläche, wobei in der Tiefe hochgradiges Material durchteuft wurde. Es besteht nun Potenzial für einen Tagebau sowie einen hochgradigen Tiefbau in größeren Tiefen bei diesem mineralisierten System. Die soliden Ergebnisse dieser Tiefbohrungen bestätigen erneut unser geologisches Modell und legen nahe, dass dieses mineralisierte System in der Tiefe nach wie vor stark und offen ist.

Abbildung 1. Längsschnitt Cliff Creek North; das in diesem Schnitt dargestellte Fenster entnehmen Sie bitte Abbildung 2.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57249/2021-03-12Benchmark_DE_PRCOM.001.png

Cliff Creek North (CCN) ist eine Unterzone der mehr als 1,2 Kilometer langen Cliff Creek Zone. Das Gebiet CCN erstreckt sich nun über mehr als 300 m in Streichrichtung und weist eine mittels Bohrungen angezeigte Gold-Silber-Mineralisierung bis in Tiefen von über 500 m auf. Die gesamte Cliff Creek Zone ist nach wie vor in alle Richtungen offen und besitzt großes Potenzial für eine Erweiterung des hochgradigen Materials in der Tiefe.

Nehmen Sie am Montag, den 15. März 2021 um 10 Uhr PST an einer Sondersitzung von Benchmark Metals teil, in der das wachsende Potenzial im Gebiet Cliff Creek North sowie die bevorstehenden Meilensteine erörtert werden. Bitte melden Sie sich unter folgendem Link an: https://my.6ix.com/EJ27DgT4.

Tabelle 1: Neue Ergebnisse aus der Cliff Creek Zone.

Bohrloch von bis AbschniAu Ag AuÄq (pp

tt (ppm) (ppm)m)

20CCDD05 229,00233,004,00 0,75 1,00 0,76

1

292,00295,323,32 1,04 38,38 1,52

371,00407,0036,00 1,45 25,83 1,78

einschl404,00407,003,00 5,77 52,55 6,43

ießl

.

einschl405,00406,001,00 13,60 79,70 14,60

ießl

.

20CCDD06 50,00 51,00 1,00 2,03 231,004,92

1

159,00161,002,00 1,22 3,94 1,26

397,95433,1535,20 1,80 43,77 2,34

einschl398,56401,072,51 4,89 280,708,40

ießl

.

einschl399,64400,210,57 6,75 335,0010,94

ießl

.

und 417,72420,002,28 14,86 208,1517,46

einschl417,72418,110,39 71,40 1130,085,52

ießl 0

.

20CCDD06 404,33449,0044,67 1,22 22,73 1,50

2

einschl439,00440,001,00 16,40 25,40 16,72

ießl

.

20CCDD06 401,70404,002,30 2,35 32,55 2,76

4

einschl401,70402,520,82 4,53 55,00 5,22

ießl

.

474,00501,0027,00 0,82 15,92 1,02

20CCDD06 267,00269,002,00 0,77 9,03 0,89

6

381,00404,0023,00 1,61 55,78 2,30

388,00389,861,86 8,37 164,6010,43

20CCDD07 400,00407,007,00 0,42 2,42 0,45

2

475,90477,001,10 2,13 26,40 2,46

521,00531,0010,00 3,28 138,835,01

einschl522,00523,001,00 27,00 1270,042,88

ießl 0

.

20CCDD07 521,00536,3515,35 3,62 143,385,41

4

einschl526,00528,002,00 10,72 460,0016,47

ießl

.

und 535,00535,800,80 14,50 433,0019,91

20CCDD07 84,94 88,08 3,14 1,60 2,34 1,63

8

339,00340,001,00 4,05 105,005,36

434,00471,5037,50 0,50 10,32 0,63

447,00448,001,00 8,58 63,10 9,37

20CCDD08 321,00325,164,16 0,31 6,15 0,38

1

398,65399,240,59 8,78 190,0011,16

463,00465,002,00 1,53 104,552,84

487,00493,406,40 0,50 25,45 0,82

505,83511,005,17 2,95 20,62 3,21

506,57507,631,06 12,25 66,40 13,08

535,72538,642,92 0,74 14,04 0,91

*Bei der Berechnung der Goldäquivalente (AuÄq.) wurde für das Verhältnis Silber zu Gold ein Wert von 80:1 herangezogen.

**Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.

Abbildung 2. Lageplan der Gold-Silber-Lagerstätte Cliff Creek mit Bohrlochansatzpunkten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57249/2021-03-12Benchmark_DE_PRCOM.002.png

Abbildung 3. Querschnitt Cliff Creek North, die Lage des dargestellten Schnittes entnehmen Sie bitte Abbildung 2.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57249/2021-03-12Benchmark_DE_PRCOM.003.png

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

www.metalsgroup.com -

Benchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57249

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57249&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08162A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.