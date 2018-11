IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark durchteuft 21,8 g/t Gold und 340 g/t Silber über 1,14 Meter

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark durchteuft 21,8 g/t Gold und 340 g/t Silber über 1,14 Meter

Edmonton - 30. November 2018 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, die Ergebnisse des ersten Bohrprogramms 2018 von Benchmark in seinem Gold- und Silberprojekt Lawyers in der Region Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia bekannt zu geben. Die ersten Bohrergebnisse belegen das Vorkommen neuer hochgradig mineralisierter Ziele in der Zone Phoenix und das Potenzial, die Mineralressource in der Zone Cliff Creek deutlich zu erweitern, und all das im ersten Betriebsjahr.

CEO John Williamson sagte dazu: Benchmark legt erneut hervorragende Gold- und Silberergebnisse vor. Im Rahmen des ersten Bohrprogramms wurden in der Zone Cliff Creek oberflächennahe Abschnitte mit Bulk-Tonnagenpotenzial entdeckt, die die Zonen mit höhergradiger Gold- und Silbermineralisierung umgeben. Die Zone Phoenix lieferte einen hochgradigen Bohrabschnitt, der mit den hochgradigen Proben an der Oberfläche korreliert.

Zone Phoenix

Das erste von sieben oberflächennahen Bohrlöchern, 18PXDD001, lieferte einen hochgradig mineralisierten Abschnitt von 1,14 Metern mit 21,80 g/t Gold und 340,0 g/t Silber, der in einem breiteren Intervall von 4,36 Metern mit 6,15 g/t Gold und 124,37 g/t Silber enthalten war. Die Zone Phoenix ist weiterhin entlang des Einfallwinkels und des Streichens offen und ist nicht in der Gesamtmineralressourcenschätzung berücksichtigt. Die Zone weist einen mineralisierten Ausbiss an der Oberfläche auf und hat das Potenzial, mit der benachbarten Zone Dukes Ridge und mit der Mineralressource in der Zone Cliff Creek im Nordwesten verbunden zu werden.

Loch 18PXDD001-von 60,00 m bis 64,36 m, 6,15 g/t Au & 124,37 g/t Ag, 4,36 m Abschnitt-

einschließl.--von 63,22 m bis 64,36 m, 21,80 g/t Au & 340,00 g/t Ag, 1,14 m Abschnitt

Zone Cliff Creek

Das Stepout-Bohrloch 18CCRC009 durchteufte einen hochgradigen Abschnitt von 1,52 Metern mit 8,52 g/t Gold und 455,0 g/t Silber, der in einer breiteren Zone mit 1,79 g/t Gold und 103,31 g/t Silber auf 28,95 Metern enthalten war. Der gesamte Abschnitt beginnt nur 6,10 Meter ab Oberflächenniveau. Die Ergebnisse aus einem ersten Bohrloch mit Umkehrspülung (RC) in der Zone Cliff Creek liefern einen zusätzlichen Abschnitt mit Bulk-Tonnagenpotenzial ähnlich der langen Abschnitte von 36,50 Metern mit 2,68 g/t Gold und 82,57 g/t Silber (DDH CC15-06) und von 26,00 Metern mit 2,42 g/t Gold und 100,26 g/t Silber (DDH CC15-12), die am 27. Oktober 2018 gemeldet wurden. Alle Bohrergebnisse 2018 sollten sich positiv auf die bestehende Mineralressourcenschätzung für Cliff Creek auswirken. Benchmark erwartet bis ins Jahr 2019 hinein weitere Ergebnisse von Stepout-Bohrungen in der Zone Cliff Creek. Die Zone Cliff Creek ist weiterhin entlang des Einfallwinkels und des Streichens offen.

Loch 18CCRC009 von 6,10 m bis 35,05 m, 1,79 g/t Au & 103,31g/t Ag, 28,95 m Abschnitt

einschließl.- von 9,14 m bis 12,19 m, 5,62 g/t Au & 292,31 g/t Ag, 3,05 m Abschnitt

-- von 22,86 m bis 24,38 m, 8,52 g/t Au & 455,00 g/t Ag, 1,52 m Abschnitt

Lageplan der Bohrlöcher

Der Lageplan zeigt ein 1,5 Kilometer mal über 2 Kilometer großes Gebiet mit Kaliumalteration, das im Zuge einer großen radiometrischen geophysikalischen Messung ermittelt wurde. Die Kaliumalteration ist ein Indikator für Goldsysteme, oft in Zusammenhang mit epithermaler Goldmineralisierung. Die Ergebnisse der Bohrungen und der geochemischen Untersuchungen an der Oberfläche stimmen mit den radiometrischen Anomalien überein und zeigen Gebiete für zukünftige Bohrungen und Probenahmen an der Oberfläche zur Erweiterung der Zonen an.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45341/BNCH News Release - 30 November 2018 with photos_DE_PRCOM.001.png

Das Gold- und Silberprojekt Lawyers

Das Konzessionsgebiet Lawyers und die ehemalige Gold- und Silberproduktionsstätte Cheni befinden sich 45 Kilometer nordwestlich der Gold- und Kupfermine Kemess. Das Konzessionsgebiet enthält eine Mineralressource und beherbergt mindestens 16 Gold- und Silbervorkommen, die niemals vollständig abgebaut, erschlossen oder erkundet worden sind. Das 99 km2 große aussichtsreiche Grundstückspaket stellt für Benchmark eine einzigartige Gelegenheit dar, Explorationen im Camp-Maßstab durchzuführen. Es besteht nach wie vor ausgezeichnetes Potenzial für die Entdeckung weiterer epithermaler Edelmetalllagerstätten mit geringem und hohem Sulfidierungsgrad ähnlich jenen, die bis dato in der Region Golden Triangle entdeckt und erkundet wurden.

Qualitätssicherung und -kontrolle

Die Ergebnisse von Stichproben wurden von ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Vancouver (Kanada), einer nach ISO 9001:2008 akkreditierten Einrichtung, analysiert. Das Probenahmeprogramm wurde von Mitarbeitern des Unternehmens unter der Aufsicht von Rob LHeureux, P.Geol., durchgeführt. Beim Transport und der Verwahrung aller Proben wird ein sicheres Überwachungsprotokoll (Chain of Custody) befolgt. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und bei Bedarf abschließendem gravimetrischem Verfahren (+10 g/t Au) ermittelt. Alle Proben werden einer Analyse mit Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Verfahren für 48 Elemente unterzogen, wobei alle Proben mit Silber- und Grundmetallgehalten oberhalb der Grenzwerte mittels Atomabsorptions- oder -emissionsspektrometrie nochmals analysiert werden. Gesteinsstichproben aus Ausbissen/anstehendem Gestein haben selektiven Charakter und können möglicherweise nicht repräsentativ sein für die im Projekt lagernde Mineralisierung.

Michael Dufresne, M.S.c., P.Geol., P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument (Qualified Person) den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien zum Handel an der TSX Venture Exchange in Kanada, dem OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten sowie an der Tradegate Exchange in Europa zugelassen ist. Das Hauptaugenmerk von Benchmark ist auf die Erbringung des Nachweises und die Erschließung des beträchtlichen Ressourcenpotenzials des Gold und Silberprojekts Lawyers im produktiven goldenen Dreieck im Norden von British Columbia (Kanada) gerichtet. Benchmark wird von einer dynamischen Gruppe an Fachleuten der Ressourcenbranche geleitet, die eine starke Erfolgsbilanz bei der Bewertung und Weiterentwicklung von Bergbauprojekten von der Exploration bis zur Produktion vorweisen können, Kapital aufbringen und Widrigkeiten trotzen, um einen außergewöhnlichen Aktionärswert zu erzielen.

FÜR DAS BOARD

gez/ John Williamson

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig, President

jimg@BNCHmetals.com

Tel: (604) 260-6977

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie im Regelwerk der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

