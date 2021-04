IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark bohrt 4,82 m mit 20,48 g/t Goldäquivalent in der Cliff Creek North Zone, erweitert die Vererzung in der Tiefe

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.



: Benchmark bohrt 4,82 m mit 20,48 g/t Goldäquivalent in der Cliff Creek North Zone, erweitert die Vererzung in der Tiefe

Edmonton - 9. April 2021 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen" oder Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) - gibt neue Ergebnisse aus einer Reihe von Bohrungen im nördlichen Teil der Lagerstätte Cliff Creek bekannt, die die außergewöhnliche Kontinuität der hochgradigen und großvolumigen Vererzung von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von über 500 Meter (m) demonstrieren. Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Lawyers ist über Straßen erreichbar und befindet sich im Gebiet Golden Horseshoe im Norden von British Columbia, Kanada.

John Williamson, CEO, kommentierte: Das Gebiet um Cliff Creek North bietet weiterhin mächtige Abschnitte mit niedriger-haltigem Material sowie schmälere hochgradige Bereiche. Der nördliche Teil von Cliff Creek liefert an der Oberfläche hochwertiges Gold und Silber und bietet eine Gelegenheit für eine Startergrube, die robuste wirtschaftliche Renditen liefern könnte. Die Bohrungen zeigen eine starke Gold- und Silberkontinuität von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von über 500 Meter. Die jüngsten Ergebnisse haben mehr Beweise für das hochgradige Potenzial sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau geliefert. Das Projekt weist ein erstklassiges Bergbaupotenzial mit drei Zonen auf, die in eine kurzfristige Schätzung der Mineralressourcen einbezogen werden, sowie das Potenzial für weitere Entdeckungen im Laufe des Explorationsprogramms 2021.

Abbildung 1 - Cliff Creek North Zone - Längsschnitt, siehe Abbildung 2 für Sektionsfenster.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57782/2021-04-09BenchmarkNewsRelease-CCN(final)_DE_PRcom.001.png

Kontinuität der Vererzung

Die Bohrungen 20CCDD079 und 20CCDD106 wurden konzipiert, um die Kontinuität der Vererzung in Fall- und Streichrichtung zu überprüfen. Die Bohrung 20CCDD079 wurde nach Nordwesten niedergebracht und lieferte ab der Oberfläche 54,72 m mit 2,86 g/t Gold (Au) und 152,18 g/t Silber (Ag) oder 4,76 g/t Goldäquivalent (AuÄq), einschließlich 4,00 m mit 13,64 g/t Au und 649,13 g/t Ag oder 21,76 g/t AuÄq. Diese Zone mit hochgradiger Vererzung weist eine hervorragende Kontinuität auf, die sich über 150 m in Streichrichtung (Abbildung 1) und in die Tiefe ab der Oberfläche erstreckt. Die Bohrung 20CCDD106 wurde nach Südwesten in Fallrichtung niedergebracht und lieferte 112,62 m mit 1,02 g/t Au und 67,91 g/t Ag oder 1,87 g/t AuÄq, einschließlich 5,92 m mit 7,64 g/t Au und 577,67 g/t Ag oder 14,86 g/t AuÄq. Diese Bohrung zeigt erneut die Kontinuität der Vererzung von Oberflächennähe bis zur Tiefe sowohl in mächtigen Abschnitten mit niedriger-haltigem Material als auch in schmäleren hochgradigen Abschnitten.

Erweiterungspotenzial

Die Bohrungen 20CCDD101 und 20CCDD048 wurden unterhalb des modellierten Grubenumrisses niedergebracht (Abbildung 1) und lieferten 58,25 m mit 1,18 g/t Gold und 30,58 g/t Silber oder 1,56 g/t Goldäquivalent (AuÄq) sowie 4,82 m mit 11,58 g/t Gold und 711,85 g/t Silber bzw. 20,48 g/t AuÄq. Beide Bohrungen haben die Vererzung nach Südosten ausgedehnt, wo es keine historischen Bohrungen gibt, was ein erhebliches Potenzial für zusätzliche Gold- und Silberunzen in der Lagerstätte Cliff Creek während des bevorstehenden Bohrprogramms 2021 zeigt. Die gesamte Cliff Creek Zone bleibt in alle Richtungen offen und weist ein starkes Potenzial für eine größere Ausdehnung in der Tiefe in hochgradigem Material auf.

Tabelle 1: Neue Ergebnisse aus der Zone Cliff Creek.

Bohrlochnr von bis AbschnitAu Ag AuEq (pp

. t (ppm) (ppm)m)

20CCRC039 67,0676,20 9,14 0,57 7,49 0,66

100,5123,4422,86 0,77 9,10 0,88

8

einsch117,3118,871,52 5,78 14,20 5,96

l 5

,

20CCRC078 47,2491,44 44,20 1,15 28,73 1,51

47,2482,30 35,06 1,36 34,70 1,80

79,2580,77 1,52 6,43 245,009,49

86,8791,44 4,57 0,62 11,67 0,77

103,6129,5425,91 0,83 67,28 1,67

3

124,9126,491,52 3,39 458,009,12

7

20CCRC079 131,0137,166,10 0,71 15,56 0,91

6

150,8153,923,04 4,23 250,907,36

8

185,9187,451,52 6,57 181,008,83

3

20CCRC080 27,4338,10 10,67 1,69 92,78 2,85

30,4832,00 1,52 3,88 268,007,23

20CCDD007 217,0225,388,38 0,58 23,69 0,87

0

einsch217,0217,740,74 2,20 24,10 2,50

l 0

,

einsch224,2225,381,14 2,04 107,003,38

l 4

,

276,0282,006,00 1,84 49,13 2,45

0

einsch281,0282,001,00 6,19 158,008,17

l 0

,

20CCDD013 59,0079,95 20,95 0,85 22,10 1,13

146,7150,003,29 1,16 43,00 1,70

1

195,0212,1917,19 0,98 31,72 1,38

0

20CCDD016 96,45105,008,55 1,27 45,08 1,84

einsch101,0102,001,00 3,54 173,005,70

l 0

,

20CCDD017 115,8135,0019,13 0,26 6,21 0,34

7

232,0264,0032,00 0,76 14,09 0,93

0

einsch259,0260,001,00 5,01 33,80 5,43

l 0

,

20CCDD037 164,0172,008,00 0,78 9,94 0,90

0

188,0193,055,05 4,53 184,896,84

0

einsch190,4191,000,60 24,60 1025,037,41

l 0 0

,

253,0278,0025,00 0,45 12,77 0,61

0

255,0259,003,92 1,47 43,08 2,01

8

einsch255,0256,000,92 4,98 117,006,44

l 8

,

20CCDD040 169,1176,006,88 0,52 6,35 0,60

2

214,8233,0018,16 0,78 14,31 0,96

4

einsch216,0217,001,00 6,43 58,00 7,15

l 0

,

246,0250,004,00 1,73 127,203,32

0

20CCDD048 394,0409,0015,00 0,48 10,28 0,61

0

491,0495,824,82 11,58 711,8520,48

0

491,0494,413,41 15,29 978,9127,53

0

20CCDD058 45,0058,00 13,00 0,44 15,72 0,64

73,00175,89102,89 0,52 11,00 0,66

einsch81,0088,00 7,00 2,45 55,37 3,14

l

,

20CCDD059 123,0151,8028,80 0,49 8,09 0,59

0

211,0245,4534,45 0,93 25,22 1,25

0

20CCDD060 105,0106,001,00 1,43 3,41 1,47

0

146,8148,681,79 1,29 2,83 1,32

9

183,8188,744,89 1,02 6,72 1,10

5

202,9205,002,04 3,53 213,336,20

6

einsch204,0205,001,00 6,40 404,0011,45

l 0

,

212,0218,006,00 0,43 46,87 1,02

0

241,7340,5098,77 1,10 23,17 1,39

3

279,5280,280,78 15,35 3,87 15,40

0

321,4322,220,75 11,95 545,0018,76

7

324,0325,001,00 13,90 402,001,36

0

373,0374,001,00 5,78 13,05 5,94

0

432,2437,004,79 1,70 137,783,42

1

435,2436,000,78 8,09 460,0013,84

2

20CCDD079* 3,00 57,72 54,72 2,86 152,184,76

**

einsch5,00 7,00 2,00 5,81 484,5011,86

l

,

und 9,00 12,00 3,00 5,52 273,338,93

und 24,0028,00 4,00 13,64 649,1321,76

einsch27,0028,00 1,00 39,80 1960,064,30

l 0

,

109,0128,3019,22 1,59 51,95 2,24

8

einsch122,5124,001,42 13,95 414,0019,13

l 8

,

20CCDD080 155,0186,0031,00 0,34 11,22 0,48

0

oder 164,0167,003,00 0,69 29,13 1,06

0

172,5181,008,50 0,61 19,76 0,85

0

184,3186,001,70 0,55 25,44 0,87

0

201,1240,1339,03 0,70 22,78 0,99

0

219,0229,2110,21 1,57 59,08 2,31

0

20CCDD085 47,0056,00 9,00 0,81 34,49 1,24

108,0114,006,00 0,88 30,17 1,26

0

138,0156,0017,92 0,91 19,59 1,16

8

20CCDD091 69,0071,00 2,00 0,76 1,12 0,77

144,0144,910,91 0,43 62,30 1,21

0

319,0329,2310,23 1,02 28,69 1,38

0

einsch327,0328,401,40 4,95 125,396,52

l 0

,

350,0365,2015,20 0,59 15,45 0,78

0

20CCDD101 148,0149,001,00 0,84 133,002,50

0

220,0221,001,00 21,30 593,0028,71

0

252,0262,0010,00 0,38 34,19 0,80

0

296,7355,0058,25 0,81 26,75 1,15

5

309,8317,557,75 2,19 120,873,70

0

309,8310,550,75 9,74 319,0013,73

0

20CCDD103 21,3280,00 58,68 1,18 30,58 1,56

einsch43,0055,69 12,69 1,63 30,38 2,01

l

,

und 68,0076,91 8,91 3,53 122,585,06

einsch69,0071,00 2,00 9,13 274,0012,55

l

,

100,0110,8710,87 0,50 33,02 0,91

0

20CCDD105 11,0016,00 5,00 3,36 35,99 3,81

21,8524,22 2,37 1,48 3,41 1,52

66,0094,58 28,58 1,17 32,15 1,58

einsch88,0589,00 0,95 6,93 312,0010,83

l

,

114,3117,833,44 0,38 13,92 0,56

9

20CCDD106* 12,0022,00 10,00 1,32 3,93 1,37

**

133,0134,001,00 1,25 82,60 2,28

0

182,0294,62112,62 1,02 67,91 1,87

0

247,0255,718,71 3,27 98,56 4,50

0

einsch247,0248,001,00 12,55 90,90 13,69

l 0

,

und 288,7294,625,92 7,64 577,6714,86

0

einsch289,7290,220,52 13,35 1955,037,79

l 0 0

,

392,3394,001,64 2,39 128,003,99

6

*Bei der Berechnung der Goldäquivalente (AuÄq.) wurde für das Verhältnis Silber zu Gold ein Wert von 80:1 herangezogen.

**Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.

***-Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Breite ist unbekannt.

Abbildung 2 - Bohrlochkragen und Karte der Gold-Silber-Lagerstätte Cliff Creek

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57782/2021-04-09BenchmarkNewsRelease-CCN(final)_DE_PRcom.002.png

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57782/2021-04-09BenchmarkNewsRelease-CCN(final)_DE_PRcom.003.png

www.metalsgroup.com -

Benchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

Benchmark Metals Inc.

250 Southridge NW, Third Floor

Edmonton, AB CANADA T6H 4M9

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57782

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57782&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08162A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.