IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark bohrt 3,05 Meter mit 57,65 g/t Goldäquivalent innerhalb von 68,58 Metern mit 3,22 g/t Goldäquivalent in Cliff Creek

: Benchmark bohrt 3,05 Meter mit 57,65 g/t Goldäquivalent innerhalb von 68,58 Metern mit 3,22 g/t Goldäquivalent in Cliff Creek

Edmonton - 8. November 2021 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) - freut sich, die neuen Ergebnisse aus der Mid-Zone von Cliff Creek bekannt zu geben, unter anderem 3,05 Meter (m) Kernlänge mit 56,65 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 79,75 g/t Silber oder 57,65 g/t Goldäquivalent* (AuÄq) innerhalb von 68,58 m Kernlänge mit 3,07 g/t Gold und 11,72 g/t Silber oder 3,22 g/t AuÄq* in Bohrloch 21CCRC020 (Abbildung 1). Bei den Infill-Bohrungen auf der östlichen Seite der Mid-Zone von Cliff Creek wurde eine oberflächennahe, hochgradige Mineralisierung mit großer Tonnage in einem Teil der Mid-Zone durchteuft, bei dem bisher aufgrund der historischen Bohrungen mit unregelmäßiger Probenahme von einer nur schwachen bis mäßigen Mineralisierung ausgegangen worden war. Durch diese Ergebnisse könnte sich eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung um eine größere Anzahl von Unzen mit höhergradigem Gold und Silber erhöhen. Das Referenzprojekt von Benchmark, das Gold-Silber-Projekt Lawyers, liegt in einer Region mit Straßenzugang in dem höffigen Gebiet Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum von British Columbia, Kanada.

John Williamson, der CEO, merkte dazu wie folgt an: Die Mid-Zone von Cliff Creek erweitert sich somit nicht nur in der Tiefe, sondern auch in Richtung Osten mit einer höhergradigen Gold- und Silbermineralisierung. Die neue Gold-Silber-Mineralisierung beginnt oberflächennah und war bisher in diesem Gebiet nicht bekannt. Dieser Typ einer oberflächennahen höhergradigen Mineralisierung wird sich positiv auf die vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) auswirken, da der Produktionsplan durch hochgradiges Material in den Anfangsjahren aufgestockt wird. Benchmark plant derzeit weitere Diamantbohrungen, um sich auf die Erweiterung dieser Zone zu fokussieren.

Ähnlich wie die vor kurzem gemeldete Entdeckung einer flachen hochgradigen Mineralisierung mit großer Tonnage in der Zone Connector (siehe Pressemitteilung vom 6. Oktober) geht diese Entdeckung mit einer Reihe von Vorteilen einher:

1. Umwandlung des im früheren Ressourcenmodell vorgesehenen tauben Gesteins in mineralisierte Bereiche;

2. Möglichkeit der Erweiterung des Grubenmodells im Zuge der Ressourcenerweiterung; und

3. die oberflächennahe hochgradige Mineralisierung schafft Flexibilität und das Potenzial für höhergradige erste Gruben.

Diese neuen Ergebnisse definieren eine starke Kontinuität der Gold- und Silbermineralisierung über 50 Meter, wobei das System in Streichrichtung offen bleibt. Geplant ist eine Reihe neuer Bohrlöcher zur Weiterverfolgung dieser Zone und ihrer möglichen Erweiterung in Streichrichtung nach Nordwesten und Südosten hin.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus der Mid-Zone von Cliff Creek

Bohrloch VON BIS IntervalAu Ag AuÄq (pp

(m) (m) l (ppm) (ppm)m)

(m)

21CCRC02 19,81 88,39 68,58 3,07 11,72 3,22

0

einsc19,81 41,15 21,34 9,21 30,17 9,59

hl.

einsc27,43 30,48 3,05 56,65 79,75 57,65

hl.

21CCRC00 4,57 91,44 86,87 0,38 10,64 0,51

7

einsc6,10 18,29 12,19 1,30 37,80 1,78

hl.

21CCRC02 19,81 53,34 33,53 0,52 23,19 0,81

1

einsc24,38 35,05 10,67 0,96 51,40 1,60

hl.

* Das Goldäquivalent (AuÄq) wurde anhand eines Gold-Silber-Ratio von 80:1 berechnet.

** Die Abschnitte stellen die Kernlänge dar. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80-90 Prozent (%) der Kernlänge geschätzt.

Abbildung 1: Karte der Mid-Zone von Cliff Creek mit Bohrergebnissen und bestehenden Bohrlochansätzen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62497/2021-11-08Benchmark_DE_PRCOM.001.png

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62497/2021-11-08Benchmark_DE_PRCOM.002.png

www.metalsgroup.com -

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62497

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62497&tr=1

