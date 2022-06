IRW-News: Barsele Minerals Corp.: Barsele gibt die Wiederaufnahme der Diamantbohrungen im Jahr 2022 bekannt

IRW-PRESS: Barsele Minerals Corp.: Barsele gibt die Wiederaufnahme der Diamantbohrungen im Jahr 2022 bekannt

Am 3. Juni wurde mit den Kernbohrungen begonnen

- Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.000 Metern (ungefähr 15 Bohrlöcher) sind geplant und werden die Bohrziele auf orogenes Gold und vulkanogene Massivsulfide überprüfen.

- Die Bohrungen werden in der Nähe der bekannten Zone Risberget beginnen, um orogene Goldziele in der Nähe der zuvor durchteuften Goldmineralisierung zu überprüfen.

- Weitere zu überprüfende Goldziele sind Avan, Skiråsen, Bastuträsk und Södra Sundträsket.

- Die Suche nach vulkanogenen Massivsulfide wird in den Zielgebieten Norra Zone und Bastuträsk erfolgen.

- Die Befolgung der COVID-19-Protokolle wird weiterhin empfohlen, um die Sicherheit der Arbeiter und der Bevölkerung in den umliegenden Gemeinden zu gewährleisten.

Vancouver (British Columbia), 7. Juni 2022. Barsele Minerals Corp. (TSX-V: BME) (Barsele oder das Unternehmen) freut sich, ein Betriebsupdate hinsichtlich der laufenden Explorationsarbeiten im Gold-VMS-Projektgebiet Barsele in Västerbottens Län im Norden von Schweden (das Projekt Barsele) bereitzustellen. Das Explorationsprogramm wird vom Joint-Venture-Partner Agnico Eagle Mines Limited (TSX, NYSE: AEM) (Agnico Eagle) durchgeführt. Agnico Eagle besitzt eine 55-%-Beteiligung am Projekt Barsele und eine 45-%-Beteiligung an Barsele. Agnico Eagle kann durch den Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie weitere 15 % am Projekt Barsele erwerben. Bis zum Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie muss Barsele keine Barmittel bereitstellen.

Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2022 setzten die Mitarbeiter von Agnico Eagle und bestimmte Auftragnehmer ihre büro- und feldspezifischen Explorationsaktivitäten an einer Reihe von Explorationsstandorten im gesamten Konzessionsgebiet fort. Die Arbeiten umfassten geophysikalische Vermessungen, Probenentnahmen an der Basis des Geschiebemergels sowie MEFFA-(Multielement-Feinfraktionsanalyse) -Bodenprobenentnahmen an der Oberfläche des Geschiebemergels und ein Dateninterpretationsprogramm, bei dem zur Abgrenzung anomaler Edel-/Basismetallgebiete automatisierte pXRF-Scans zusammen mit Laserablation und ICP-MS eingesetzt wurden. All diese Arbeiten wurden in Vorbereitung auf die diesjährige Diamantbohrkampagne durchgeführt.

Für beide Lagerstättentypen entwickeln sich weiterhin neue mineralisierte strukturelle und stratigrafische Trends. Studien zu Goldvorkommen, die mit bestimmten Elementen, Mineralien und Alterationsphasen in Zusammenhang stehen, sind im Gange.

Die Diamantbohrungen, die Agnico Eagle seit 2015 in dem 34.533 Hektar großen Konzessionsgebiet niedergebracht hat, belaufen sich auf insgesamt 158.439 Meter an durchteuften Deckschichten und Bohrkernsammlungen aus insgesamt 422 Bohrungen. Die Firma ADC Drilling aus Finnland wurde mit der Durchführung der Kernbohrkampagne 2022 beauftragt.

Gary Cope, President von Barsele, sagte: Abermals freue ich mich sehr, dass die Diamantbohrungen bei Barsele wieder aufgenommen wurden. Ich bin zuversichtlich, dass Agnico Eagles technisches Team qualitativ hochwertige Ziele für die Mineralisierungsarten orogenes Gold und vulkanogene Massivsulfide (Volcanogenic Massive Sulphide, VMS) umrissen hat.

Seit Mitte 2020 werden technische Updates mittels detaillierter monatlicher Berichte und Videokonferenzen zwischen dem Management von Barsele und dem Management von Agnico Eagle bereitgestellt. Agnico Eagle unterhält umfassende Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsprotokolle.

Die Probenergebnisse, auf die in früheren Pressemitteilungen Bezug genommen wurde, wurden vom unabhängigen MS Analytical Service untersucht, wobei die Teilung der Bohrkerne und die Probenaufbereitung in Storuman in Schweden erfolgt und die Analysen sowohl auf Gold als auch auf mehrere Elemente in Kanada durchgeführt werden.

Die Analysemethode ist SWED-Edh-6, die Folgendes umfasst: FAS-121, Goldbrandprobe-AA auf 50 g über 3 ppm Goldbrandprobe gravimetrisch; FAS-425, Gold mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss, nominelles Probengewicht von 50 g; IMS-230, Aufschluss aus vier Säuren auf 48 Elemente ICP-MS; ICF-6Xx, Standard-Überschreitungsmethoden für ICF-6Ag, ICF-6As, ICF-6Cu, ICF-6Pb, ICF-6Zn, SPM-210 (S); FAS-418, Silber mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bei Silber über 1.000 ppm. Bei halbmassivem bis massivem Sulfidgestein wird anstelle des ICP-130-Aufschlusses aus vier Säuren Königswasser für die Analyse auf mehrere Elemente verwendet.

Als Projektbetreiber hat Agnico Eagle ein Programm für die Beziehungen zu den Gemeinden entwickelt, um die unterschiedlichen Interessensvertreter im Projektgebiet Barsele einzubeziehen. Grundlegende Umweltstudien und Beschreibungen des Oberflächenwassers, Artenstudien und hydrogeologische Studien sind zurzeit im Gange.

Über das Goldprojekt Barsele

Das Projekt Barsele liegt am westlichen Ende des proterozoischen Skellefte-Trends, einem produktiven Gürtel vulkanogener Massivsulfid-Lagerstätten, der die Goldlinie in Nordschweden kreuzt. In dieser Region und auf diesem Konzessionsgebiet sind sowohl polymetallische VMS-Lagerstätten als auch in Intrusionen beherbergte orogene Goldlagerstätten vorhanden. Aktuelle und ehemalige Produzenten in der Region sind Boliden, Kristineberg, Bjorkdal, Svartliden und Storliden.

Am 21. Februar 2019 (Datum des Inkrafttretens) veröffentlichte Barsele eine unabhängig verifizierte Mineralressourcenschätzung, die von der Firma InnovExplo Inc. mit Sitz in Quebec für die Zwecke des Unternehmens erstellt wurde. Dieser NI 43-101-konforme technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung (geändert) für das Konzessionsgebiet Barsele wurden mit Wirkung vom 16. Dezember 2020 geändert und erneut eingereicht. Der geänderte technische Bericht enthält keine wesentlichen Unterschiede zum ursprünglichen technischen Bericht, der am 2. April 2019 eingereicht wurde.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass Bohrungen bis Ende 2018 entlang der Goldzonen Avan-Central-Skiråsen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,50 g/t Gold für eine auf die Tagebaugrube beschränkte Abbaumethode, bei einem Cutoff-Gehalt von 1,50 g/t Gold für ein Massenabbauverfahren unter Tage und bei einem Cutoff-Gehalt von 1,80 g/t Gold für eine selektive untertägige Abbaumethode in Kombination eine vermutete Ressource von 25.495.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,54 g/t Gold (2.086.000 Unzen enthaltenes Gold) und eine angedeutete Ressource von 5.578.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,81 g/t Gold (324.000 Unzen enthaltenes Gold) umrissen haben.

Das goldführende Hauptsystem bleibt in alle Richtungen offen. Die strukturell verbundenen mit Gold mineralisierten Erzgänge kommen hauptsächlich innerhalb eines Granodiorit-Wirtsgesteins und in geringerem Maße in vulkanischem und sedimentärem Gestein vor. Mehrere parallele bis subparallele Erzgänge, die in der Mächtigkeit von 10 bis 100 m variieren, ergeben zusammen eine maximale bekannte Mächtigkeit (einschließlich Linsen mit niedrighaltigem Abraummaterial) von 425 m. Die Zonen Avan-Central-Skiråsen haben eine Streichlänge von annähernd 3,6 km und derselbe nach Nordwesten streichende Strukturkorridor enthält lokal Körper mit Goldmineralisierung auf weiteren 4,4 km. Die durch Bohrungen überprüfte Tiefe des mineralisierten Systems nähert sich 1,0 km und bleibt offen. Gold steht im Allgemeinen mit Arsenopyrit und einem niedrigen Gehalt an Basismetallen in Zusammenhang und kommt oft als gediegenes Metall vor.

Art Freeze, P.Geo. ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101, der die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemeldung übernimmt.

Über Barsele Minerals Corp.

Barsele ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, das von der Belcarra Group geleitet wird und sich aus hochqualifizierten Bergbaufachleuten zusammensetzt. Barseles Hauptkonzessionsgebiet ist das Barsele-Goldprojekt in Västerbottens Län, Schweden, ein Joint Venture mit Agnico Eagle.

Am 2. April 2019 wurde ein NI 43-101-konformer technischer Bericht für das Projekt Barsele mit Gültigkeit zum 21. Februar 2019 auf SEDAR eingereicht. Dieser NI 43-101-konforme technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung (geänderte Fassung) für das Konzessionsgebiet Barsele wurde geändert und am 16. Dezember 2020 auf SEDAR eingereicht.

Für das Board of Directors

Gary Cope

President

Nähere Informationen über Barsele Minerals Corp. unter der Rufnummer +1 604 687-8566, per E-Mail an info@barseleminerals.com bzw. auf der Website des Unternehmens unter www.barseleminerals.com.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anmerkungen über den Zeitpunkt und den Inhalt von bevorstehenden Arbeitsprogrammen, geologische Interpretationen, den Erhalt von Eigentumsrechten an Konzessionsgebieten, mögliche Mineralgewinnungsprozesse usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen und Barsele verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist von Gesetzes wegen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66149

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66149&tr=1

