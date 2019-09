IRW-News: Barrian Mining Corp.: Barrian Mining unterzeichnet Absichtserklärung zwecks Erwerbs des Projekts Troy Canyon mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung unweit von Bolo in Nevada

IRW-PRESS: Barrian Mining Corp.



: Barrian Mining unterzeichnet Absichtserklärung zwecks Erwerbs des Projekts Troy Canyon mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung unweit von Bolo in Nevada

Vancouver, British Columbia, 10. September 2019: Barrian Mining Corp. (Barrian oder das Unternehmen) (TSX-V: BARI, OTCQB: BARRF, FWB: BM5) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Brocade Metals Corp. (Brocade), einem Privatunternehmen, eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Gold-Silber-Projekts Troy Canyon in Nye County (Nevada) unterzeichnet hat. Gesteinsstichproben aus historischen unterirdischen Strossen im Projekt lieferten 576 g/t Gold und mehr als 100 g/t Silber*. Das Projekt Troy Canyon befindet sich nur 70 Kilometern östlich von Barrians Vorzeigeprojekt, dem Projekt Bolo, unweit von Tonopah (Nevada).

CEO und Gründer Maximilian Sali sagt dazu: Der Erwerb des Projekts Troy Canyon, das sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, wird Synergien mit unserem nahegelegenen Vorzeigeprojekt Bolo schaffen. Historische Probenahmen bei Troy haben einige sehr hochgradige Gold- und Silberwerte geliefert. Das Hauptvorkommen ist nach wie vor auf einer Streichlänge von 300 Metern und in einer Tiefe von über 180 Metern offen. Das Projekt wird neuen Explorationsmethoden unterzogen werden, um die bestehenden Mineralisierungszonen zu erweitern und neue Zonen zu entdecken. Wir freuen uns sehr über die Fortschritte bei Bolo, die Bohrungen laufen und wir rechnen mit positiven Ergebnissen, die das Potenzial unseres Vorzeigeprojekts unter Beweis stellen werden. Barrians Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem Projekt Bolo.

Troy Canyon im Überblick

Das Silber-Gold-Projekt Troy Canyon befindet sich in der Grant Range im Osten von Nye County im US-Bundesstaat Nevada, rund 230 Kilometer nördlich von Las Vegas. Das Projekt besteht aus 19 zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit 158,86 Hektar Grundfläche, die sich rund um die historische Goldmine Locke erstrecken. Die hochgradige Goldmineralisierung tritt in massiven Quarzerzgängen, Erzgangbrekzien und schmaleren beschichteten Erzgang- und Stockwerkszonen auf. Das Quarzsystem beißt auf 300 Metern entlang des gescherten, nach Norden verlaufenden Kontakts zwischen dem rekristallisierten Kalkstein aus dem Kambrium im Hangende und dem Quarz-Monzonit des Plutons Troy aus dem Tertiär (vor 23 Millionen Jahren) aus.

Das Gold-Silber-Projekt Troy wurde nur begrenzt mit modernen Explorationsverfahren exploriert und umfasst einen ehemaligen kleinen Produktionsbetrieb. Die Goldmineralisierung im Projekt wurde erstmals 1867 entdeckt; der Kleinbergbau begann 1869. Die jüngsten Abbauarbeiten fanden von 1948 bis 1950 statt. In diesem Zeitraum wurden Berichten zufolge 643 Unzen Gold und 660 Unzen Silber aus 1.859 Tonnen mineralisiertem Gestein mit einem Durchschnittsgehalt von 11,83 g/t Gold (0,345 oz/t Au) und 12 g/t Silber (0,355 oz/t Ag) gewonnen.

Der Bereich bei der alten Mine Locke bei Troy Canyon beherbergt eine mesothermale Gold- und Silbermineralisierung mit Potenzial für wirtschaftlich bedeutende Konzentrationen. Mesothermale Systeme reichen gewöhnlicherweise in große Tiefen. Das System im Konzessionsgebiet Troy wurde bislang nur bis in eine vertikale Tiefe von rund 180 Metern untersucht, wobei sich der Großteil der Arbeiten auf das Hangende des Quarz-Muttergesteins konzentrierten.

Aktuellere Bewertungen (Ende 1980er bis frühe 2000er Jahre) des Projekts durch mehrere Unternehmen beinhalteten Probenahmen der ober- und unterirdischen Quarzaufschlüsse, Abbauhalden, Mineralverarbeitungsanlagen und Verarbeitungsrückstände. Miranda Gold Corp stellte 2004 fest, dass die Strossen in mehreren geschichteten, nach Norden streichenden und leicht nach Osten einfallenden Erzgängen erschlossen wurden. Drei der 13 aus den unterirdischen Strossen entnommenen Gesteinsstichproben von Miranda lieferten Berichten zufolge 47,8 g/t Gold, 48,4 g/t Gold und einen Höchstwert von 576 g/t Gold* (16,8 oz/t Au). Die restlichen 10 Gesteinsproben aus den unterirdischen Strossen und Aufschlüssen in den Stollenwänden ergaben Werte von <1 g/t Gold bis 8,8 g/t Gold und von 0 g/t Silber bis 27 g/t Silber.

Portage Minerals Inc. führte 2007 ein Multiparameter-Explorationsprogramm im Projekt durch, das geochemische Bodenuntersuchungen über dem gesamten Konzessionsgebiet, gezielte IP-/Widerstands- und CSAMT-Messungen sowie Gesteinssplitterprobenahmen und Vermessungen der wesentlichen unterirdischen Abbaubereiche der Mine Locke beinhaltete. Im Zuge der geochemischen Bodenuntersuchungen wurden mehrere Zonen mit anomaler Goldmineralisierung außerhalb der Mine sowie eine ausgeprägte, nach Nordwesten streichende IP-Anomalie im südöstlichen Teil des Messgebiets identifiziert.

Die Goldmineralisierung steht mit grauem, drusenreichem, zuckerkörnigem limonitischem Quarz und in geringerem Maß Sphalerit, Bleiglanz und Arsenopyrit in Zusammenhang; eine ausgeprägte Gold-Bismut-Korrelation deutet darauf hin, dass die Mineralisierung Teil eines intrusionsbedingten mesothermalen Golderzgangsystems ist. Die für das Projekt Troy zusammengetragenen Daten weisen lediglich auf ein Erkundungsbohrloch hin, das offenbar in mineralisiertem Kalkstein beendet wurde, bevor es den Erzgang erreichte.

Der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens hat die Explorationsdaten, die in dieser Pressemeldung angegeben sind, einschließlich geophysikalischer, Proben- und Analyseinformationen, nicht verifiziert und diese Daten sind möglicherweise nicht korrekt oder vollständig. Dieses Datenmaterial wurde zuvor in historischen Berichten über das Projekt Troy Canyon veröffentlicht.

* NI 43-101-konformer technischer Bericht über das Projekt Troy Canyon, Portage Minerals Inc., gültig zum 5. Februar 2007.

Bedingungen der geplanten Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung kann Barrian sämtliche Anteile (100 %) am Projekt Troy erwerben, indem das Unternehmen gestaffelte Barzahlungen und Emissionen von Barrian-Stammaktien an Brocade leistet und bestimmte Ausgaben tätigt.

a. Barzahlungen:

i. 25.000 US-Dollar bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung; und

ii. 25.000 US-Dollar am 1. Jahrestag der Optionsvereinbarung.

b. Ausgabe von Barrian-Stammaktien:

i. 625.000 Aktien bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung; und

ii. 625.000 am 1. Jahrestag der Optionsvereinbarung.

c. NSR-Lizenzgebühr:

i. Bereits bestehende NSR-Lizenzgebühr von 1 % mit Option für Barrian, die gesamte NSR-Lizenzgebühr von 1 % für 1,0 Millionen US-Dollar zu erwerben; und

ii. NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % zugunsten von Brocade zu den gleichen Bedingungen wie die bestehende NSR mit Option für Barrian, die gesamte NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % für 0,5 Millionen US-Dollar zu erwerben.

d. Arbeitsaufwendungen:

i. Mindestens 30.000 US-Dollar vor dem 1. Jahrestag der Optionsvereinbarung, einschließlich des zusätzlichen Grunderwerbs durch Abstecken.

Weitere Einzelheiten zur geplanten Transaktion mit Brocade werden in einer umfassenden Pressemeldung bereitgestellt, wenn bzw. falls die Parteien eine endgültige Vereinbarung abschließen.

Über Barrian Mining Corp.

Barrian Mining Corp. ist ein neues Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Edelmetallprojekten in den USA gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Bolo von Barrian, das 90 Kilometer nordöstlich von Tonopah (Nevada) liegt, beherbergt eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin und ist vollständig finanziert und genehmigt. Darüber hinaus besitzt Barrian eine Earn-in-Option auf den Erwerb von 100 Prozent des Projekts Sleeper, das sich im historischen epithermalen Silber-Gold-Bergbaugebiet Mogollon in New Mexico befindet. Barrian wird von einem starken Management- und Technikteam geleitet, das aus Kapitalmarkt- und Bergbauprofis besteht, deren Ziel darin besteht, den Aktionärswert durch neue Mineralentdeckungen, langfristige Partnerschaften sowie die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten in geopolitisch günstigen Rechtsprechungen zu maximieren. Barrian notiert unter dem Börsenticker BARI an der TSX-V, unter dem Ticker BARRF an den OTC-Märkten und unter dem Börsenticker BM5 an den deutschen Börsen (Frankfurt).

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Zusammenhang mit den Projekten Bolo und Troy Canyon wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Consultant von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta), einem Director von Barrian sowie einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Eine Mineralisierung in nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht unbedingt Schlüsse auf eine Mineralisierung in den aktuellen Konzessionsgebieten von Barrian zu.

Für das Board of Directors,

gez. Max Sali

Max Sali, Chief Executive Officer

Kontaktinformationen

Max Sali, Chief Executive Officer & Director

Tel: (604) 620-8406

E-Mail: info@barrianmining.com

Barrian Mining Corp.

Suite 605 - 815 Hornby Street

Vancouver, BC, V6Z 2E6, Kanada

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß dem anwendbaren Wertpapiergesetz darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die laufenden und zukünftigen Bohrprogramme im Projekt Bolo, Bohrergebnisse, den Abschluss einer Transaktion mit Brocade, andere Aussagen in Zusammenhang mit den technischen, finanziellen und geschäftlichen Prognosen des Unternehmens sowie andere Angelegenheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Mengen sowie auf Annahmen des Managements basieren. Sämtliche Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Begriffe oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), sowie Variationen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichteten Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftige Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Metallpreise; der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich nachteilig ändern wird; dass eine Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht; und dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Betriebsmittel sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsarbeiten des Unternehmens erforderlich sind, rechtzeitig und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als vernünftig angesehen werden, unterliegen sie erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Ungewissheiten und Risiken.

Zukünftige Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: (i) Risiken in Zusammenhang mit Preisschwankungen von Gold und anderen Rohstoffen; (ii) Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen; (iii) Risiken in Zusammenhang mit der Ungewissheit von Explorationen und Kostenschätzungen sowie mit der Möglichkeit unerwarteter Kosten und Ausgaben; (iv) die Ressourcenexploration und -erschließung, die ein spekulatives Geschäft darstellen; (v) einen Verlust oder eine Aufgabe der Beteiligung an Konzessionsgebieten seitens des Unternehmens oder die Unfähigkeit, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten; (vi) strengere Umweltgesetze und -bestimmungen; (vii) die Unfähigkeit des Unternehmens, im Bedarfsfall zusätzliche Gelder aufzubringen; (viii) die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; (ix) Explorations- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Unfällen, Equipment-Ausfällen, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unerwarteten Schwierigkeiten oder Unterbrechungen der Explorations- und Erschließungsarbeiten; (x) die Konkurrenz; (xi) potenzielle Verzögerungen von Explorations- und Erschließungsarbeiten oder bei der Erstellung geologischer Berichte oder Studien; (xii) die Ungewissheit der Profitabilität anhand der Verlusthistorie des Unternehmens; (xiii) Risiken in Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und entsprechenden Verpflichtungen; (xiv) Risiken in Zusammenhang mit der Unfähigkeit, die Akzeptanz der Gemeinde, Abkommen und Genehmigungen (im Allgemeinen soziale Genehmigung bezeichnet) aufrechtzuerhalten; (xv) Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt und der Aufrechterhaltung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen in Zusammenhang mit den kontinuierlichen Explorationen und Erschließungen der Projekte des Unternehmens; (xvi) Risiken in Zusammenhang mit den Ergebnissen rechtlicher Schritte; (xvii) politische und behördliche Risiken in Zusammenhang mit dem Abbau und der Exploration; (xviii) Risiken in Zusammenhang mit der aktuellen Weltwirtschaftslage; sowie (xix) andere Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit den Erkundungsgebieten, den Konzessionsgebieten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon unterscheiden.

Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, den Verlust wichtiger Board-Mitglieder, Angestellter oder Berater, widrige Witterungsbedingungen, Kostensteigerungen, Equipmentausfälle, Rechtsstreitigkeiten, Wechselkursschwankungen, die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, sowie von Dienstleistern in Rechnung gestellte Gebühren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, weshalb man sich aufgrund der grundsätzlichen Ungewissheit zukunftsgerichteter Aussagen nicht darauf verlassen sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das angegebene Datum und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben -, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

