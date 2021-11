IRW-News: Banxa Holdings Inc.: Banxa kündigt Partnerschaft mit Mining-Plattform NiceHash für den Ankauf/Verkauf von Kryptowährungen an

IRW-PRESS: Banxa Holdings Inc.: Banxa kündigt Partnerschaft mit Mining-Plattform NiceHash für den Ankauf/Verkauf von Kryptowährungen an

Toronto und Melbourne, 22. November 2021. BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA, OTCQX: BNXAF, FWB: AC00) (Banxa oder das Unternehmen), der weltweit erste öffentliche Zahlungsdienstleister und die Konformitäts-RegTech-Plattform für die Branche der digitalen Aktiva, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit dem Mining- und Tradingriesen NiceHash eingegangen ist. NiceHash hat über 1 Million tägliche Nutzer. Banxa wird NiceHash-Nutzern Ankauf-/Verkaufsfunktionen für Kryptowährungen anbieten.

NiceHash ist ein Marktplatz mit Sitz in der EU für Hash-Power, der es kleinen und individuellen Schürfern aus allen Teilen der Welt ermöglicht, ihre Rechenkapazitäten zu vermieten. Das Mining-Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist heute die weltweit führende Kryptowährungsplattform für Mining und Trading. Die Plattform wird täglich von Kryptowährungsschürfern, Käufern von Hash-Power und Kryptowährungshändlern genutzt. Mit über 1 Million täglichen Nutzern und 9 Millionen erfüllten Aufträgen ist NiceHash führend im Bereich des dezentralen Minings.

Holger Arians, CEO von Banxa, sagte: Ich freue mich, NiceHash im Banxa-Netzwerk willkommen zu heißen. Als führendes Unternehmen im Bereich des Pool-Minings ermöglicht NiceHash den Einstieg in den Massenmarkt für Kryptowährungen, ähnlich wie es Banxa tut. Während wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf neue Märkte wie Mining, Wallets und DeFi erweitern, sind wir bestrebt, unseren Partnern die höchsten Konversionsraten zu bieten, die dieses Wachstum fördern. Wir sind stolz darauf, dass einer unserer ersten Mining-Kunden eine solch bekannte Marke ist.

Martin korjanc, CEO von NiceHash, sagte: Wir freuen uns, die nächste Phase des Wachstums von NiceHash als globale Plattform bekannt zu geben, die fortschrittliche Kryptowährungs-Mining- und Handelsdienstleistungen anbietet. NiceHash stellt seit jeher die Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit in den Mittelpunkt seiner Produkte und verfolgt seit jeher das Ziel, die Akzeptanz von Kryptowährungen zu fördern. Wir haben das Mining zugänglicher gemacht als jede andere Plattform für normale Menschen, die sich mit unserer Plattform verbinden und mit ein paar Klicks mit dem Mining beginnen können. Nun gehen wir neue Wege und bringen fortschrittliche Handels- und Zahlungsoptionen auf der NiceHash-Börse auf den Markt. Banxa setzt sich seit vielen Jahren für die Einhaltung von Zahlungsvorschriften und eine größere Transparenz ein und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, noch mehr Menschen den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen.

Seit seinem Börsengang am 6. Januar 2021, ist Banxa von 38 auf über 160 Teammitglieder gewachsen und hat über 30 neue Coins sowie weitere Zahlungsmethoden wie SEPA Instant hinzugefügt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine bereits rasche Aufnahme neuer Partner beschleunigt und im Oktober weitere 16 neue Partner hinzugefügt.

