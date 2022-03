IRW-News: Banxa Holdings Inc.: Banxa erzielt im Februar ein Transaktionsvolumen in Höhe von 106 Mio. AUD & sichert sich eine Registrierung als Verwahrungsstelle für Kryptowährungen

IRW-PRESS: Banxa Holdings Inc.: Banxa erzielt im Februar ein Transaktionsvolumen in Höhe von 106 Mio. AUD & sichert sich eine Registrierung als Verwahrungsstelle für Kryptowährungen

Wichtige Eckdaten:

- Im Februar 2022 stieg der Gesamttransaktionswert (TTV) im Jahresvergleich um 48 % auf 106 Mio. AUD (76 Mio. USD)

- Im Februar registrierten sich fünf neue Partner: TokenPocket, ApolloX, IDEX, Sologenic und IX Swap

- Im Februar kamen zwei neue Fiatwährungen hinzu - damit werden aktuell insgesamt 32 unterstützt

- Das Unternehmen sicherte sich in den Niederlanden eine Registrierung als Verwahrungsstelle für Kryptowährungen bei der niederländischen Nationalbank (DnB)

TORONTO und MELBOURNE, 15. März 2022 - BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) (Banxa oder das Unternehmen), der weltweit erste börsennotierte Zahlungsdienstleister (PSP) mit Reg-Tech-Plattform für die Digital-Asset-Branche, hat heute seinen Gesamttransaktionswert für Februar 2022 bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung um 48 % auf 106 Mio. AUD (76 Mio. USD). Der TTV entspricht im Großen und Ganzen dem Volumenrückgang im gesamten Kryptowährungsmarkt.

Im Februar verarbeitete Banxa mehr als 127.000 Transaktionen und gewann fünf neue Partner, darunter auch TokenPocket und ApolloX, dazu. Banxa nahm außerdem zwei neue Fiatwährungen auf und unterstützt derzeit insgesamt 32 Fiatwährungen, für die ein nahtloser Zugang zu digitalen Währungen über mehrere Zahlungsmethoden möglich wird.

Darüber hinaus sicherte sich Banxa eine Registrierung als Verwahrungsstelle für Kryptowährungen bei der niederländischen Nationalbank (DnB), die es Banxa ermöglicht, im Namen seiner Kunden Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen zu verwahren. Mit dieser Registrierung setzt Banxa seine Bemühungen um den Erwerb von Lizenzen für den Austausch und die Verwahrung digitaler Währungen weltweit fort.

Holger Arians, CEO von Banxa, meint dazu: Das Krypto-Ökosystem unterliegt einem steten Wandel, und Banxa ist ideal positioniert, um sein rasches Wachstum auf dem Markt fortzusetzen. Wir heißen unsere neuen Partner recht herzlich willkommen. Jeden Monat werden mehr und mehr Coins und Fiatwährungen von uns unterstützt.

Banxa unterstützt die weltweit größten Plattformen für digitale Aktiva durch die Bereitstellung von Zahlungsinfrastrukturen und die Einhaltung von Vorschriften auf globalen Märkten. Die Mission und Vision von Banxa bestehen darin, jene Brücke zu errichten, die Menschen in allen Teilen der Welt Zugang zu einem faireren Finanzsystem bietet. Banxa hat seinen Hauptsitz in Melbourne in Australien, während sein europäischer Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden ist.

