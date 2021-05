IRW-News: Banxa Holdings Inc.: BANXA verzeichnet für April einen Anstieg des Transaktionswertes um 1.000 % im Vergleich zum Vorjahr

IRW-PRESS: Banxa Holdings Inc.



: BANXA verzeichnet für April einen Anstieg des Transaktionswertes um 1.000 % im Vergleich zum Vorjahr

Eckdaten:

- Der Gesamttransaktionswert (Total Transactions Value/TTV) für April 2021 betrug 110 Millionen Dollar, ein Anstieg um 1.000 % gegenüber April 2020

- Das Unternehmen hat seit Beginn 2021 Transaktionen im Wert von mehr als 310 Millionen Dollar abgewickelt

- Das Unternehmen hat seine Belegschaft in den Bereichen Operations, Business Development und Compliance erweitert und mehr als 40 neue Teammitgliedern eingestellt, um der zunehmenden Nachfrage gerecht zu werden

TORONTO und MELBOURNE, 5. Mai 2021-BANXA (TSXV: BNXA) (FWB: AC00) (OTCQX: BNXAF) Banxa Holdings, der Zahlungsdienstleister für digitale Vermögenswerte, freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Gesamttransaktionsvolumen (TTV) im April zum ersten Mal die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat und ein Rekordvolumen von 110 Millionen Dollar verzeichnet wurde (Anstieg von über 30 % gegenüber dem vorherigen Rekord).

Das Unternehmen hat in den vergangenen zwölf Monaten ein beispielloses Wachstum verzeichnet - von 11 Millionen Dollar im April 2020 auf 110 Millionen Dollar in diesem Monat. Gleichzeitig ist das Unternehmen mittlerweile bei der Finanzbehörde in den Niederlanden registriert und hat mit dem Ausbau seiner Geschäftstätigkeit in Asien, Europa und Nordamerika begonnen.

Holger Arians, CEO von BANXA, sagt dazu: Es ist uns eine echte Freude, einen weiteren Rekordmonat zu verkünden. Unsere Partner und unser Team leisten harte Arbeit und wir nehmen jeden Monat neue Partner auf. Der gesamte Markt für digitale Vermögenswerte boomt und befindet sich in der mittleren Phase dieses Wachtumszyklus. Es ist selbst den Schwarzsehern mittlerweile klar, dass digitale Vermögenswerte Bestand haben.

Wir bei Banxa denken, dass dies einfach ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die Branche nachhaltig ist und an Reife gewinnt. Wir bauen die Infrastruktur und das Team auf, die es uns ermöglichen werden, die ständig zunehmende Zahl neuer Marktteilnehmer bestmöglich zu betreuen. Für die Zukunft der Branche erwarten wir mehr Transparenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Wir erweitern unsere Compliance- und Regulierungsfunktionen, um diesen zukünftigen Anforderungen nachzukommen.

Banxa ist ein Zahlungsdienstleistungs- und -abwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf digitale Vermögenswerte. Die Services werden über Partnerschaften mit Kryptowährungsbörsen, Wallets und DeFi- (dezentralisiertes Finanzwesen)-Plattformen angeboten, wodurch den Kunden der Erwerb von digitalen Vermögenswerten über mehrere Zahlungsmethoden wie Kredit-/Debitkarte, Apple Pay oder Banküberweisung ermöglicht wird. Das Unternehmen garantiert seinen Partnern, dass es keine Rückbelastungen gibt, und bietet seinen Endnutzern Sicherheit, wodurch sich die Kunden im unsicheren Kryptowährungsbereich beruhigt fühlen können.

Über BANXA

BANXA - Banxa Holdings Inc. (TSX-V:BNXA/OTCQX:BNXAF/FWB:AC00) ist ein Payment Service Provider (PSP) mit der Mission, eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzsystemen, der Regulierung und dem Bereich der digitalen Assets zu bauen. Unser Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit an digitale Währungen heranzuführen, indem wir eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbauen, die eine einfache und sichere Umwandlung von Fiat-Währung in digitale Währung ermöglicht (USD/CAD zu BTC/ETH [Bitcoin/Ethereum[). Banxa hat Büros in Australien, den Niederlanden und Litauen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

