IRW-News: Banxa Holdings Inc.: BANXA meldet Rekordtransaktionswert für Mai

IRW-PRESS: Banxa Holdings Inc.



: BANXA meldet Rekordtransaktionswert für Mai

Eckdaten:

- Gesamttransaktionswert von 600 Mio. Dollar im 11-monatigen Zeitraum zum 31. Mai 2021

- Rekord-Transaktionswert von 127 Mio. Dollar im Mai 2021

- Rekordtag im Mai mit einem Transaktionswert von 9 Mio. Dollar

- Starke Bilanz mit 25 Mio. Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalent zum heutigen Datum

Toronto/Melbourne, 9. Juni 2021 - BANXA Holdings Inc (TSX-V: BNXA/OTCQX:BNXAF/FWB:AC00) (BANXA oder das Unternehmen), ein Zahlungsdienstleister, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, seinen Kunden einen sicheren, konformen Zugang zum Markt für digitale Aktiva zu bieten, freut sich zu berichten, dass das Unternehmen im Monat Mai 2021 erneut ein Rekordwachstum verzeichnen konnte.

Langfristig erwartet das Unternehmen ein anhaltendes Umsatzwachstum und erkennt, dass volatile Märkte einen Katalysator für einen weiteren Zuwachs beim Gesamttransaktionswert (Total Transaction Value/TTV) darstellen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass Kryptowährungen und Blockchain-Plattformen weiterhin florieren werden, da immer mehr Einzelpersonen und Institute in diesen Sektor einsteigen.

Holger Arians, CEO von BANXA, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, diese positiven Ergebnisse bekannt geben zu können. Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, den Service und das Erlebnis für unsere Kunden zu verbessern und gleichzeitig unsere Kapazitäten zu erweitern, um der wachsenden Nachfrage nachzukommen. Wir konzentrieren uns derzeit darauf, zusätzliche B2B-Kunden, weitere Coins und Zahlungsmethoden in unsere bestehende Technologieplattform aufzunehmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58890/090621_Banxa-May-record_DEPrcom.001.jpeg

Banxa hat am 6. Januar 2021 seinen Börsengang gemacht und ist der einzige reine Payment Service Provider (PSP) [Zahlungsdienstleister] für den Bereich der digitalen Aktiva, der weltweit an einer Börse gehandelt wird.

Banxa nimmt an der Sommer-Investorenkonferenz 2021 von Lytham Partners teil

Domenic Carosa, Gründer und Chairman des Unternehmens, wird am Dienstag, den 15. Juni um 14 Uhr ET (20 Uhr MEZ) an einer Podiumsdiskussion zum Thema The Current State of Cryptocurrencies [Der aktuelle Stand von Kryptowährungen] teilnehmen.

Banxa freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Sommer-Investorenkonferenz 2021 von Lytham Partners vom 14. bis 16. Juni 2021 teilnehmen wird.

Ein Webcast der Präsentation kann auf der Website von Banxa unter https://investor.banxa.com/ oder unter https://wsw.com/webcast/lytham/panel4/2193436 abgerufen werden. Der Webcast wird auch archiviert und steht nach der Live-Veranstaltung als Aufzeichnung zur Verfügung.

Das Management wird während der Veranstaltung, die vom 14. bis 16. Juni 2021 stattfindet, auch an virtuellen Einzelgesprächen teilnehmen. Um ein Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an 1x1@lythampartners.com an Lytham Partners.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

DOMENIC CAROSA

Domenic Carosa

Chairman

https://twitter.com/dcarosa

(+1-888-218-6863)

Über BANXA

BANXA - Banxa Holdings Inc. (TSX-V:BNXA/OTCQX:BNXAF/FWB:AC00) ist ein Payment Service Provider (PSP) [Zahlungsdienstleister] mit der Mission, eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzsystemen, der Regulierung und dem Bereich der digitalen Assets zu bauen. Unser Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit an digitale Währungen heranzuführen, indem wir eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbauen, die eine einfache und sichere Umwandlung von Fiat-Währung in digitale Währung ermöglicht (USD/CAD zu BTC/ETH [Bitcoin/Ethereum]). Banxa hat Büros in Australien, den Niederlanden und Litauen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Die Aussagen von BANXA, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Bedingungen, von denen sich viele dem Einflussbereich von BANXA entziehen, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeschränkt, einschließlich: dass sich die Annahmen von BANXA bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen können; ungünstige Marktbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; und dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen können. Sofern nicht durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt BANXA keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.banxa.com.

Anlegerservice:

Nordamerika: +1 (604) 609 6169

International: +61 451 744 080

E-Mail: Investor@banxa.com

Lytham Partners, LLC New York/Phoenix

Ben Shamsian

E-Mail: Shamsian@lythampartners.com

Mediensprecher

Liam Bussell, Leiter, Corporate Communications

E-Mail: Liam@banxa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58890

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58890&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA06683R1010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.