IRW-News: Bankers Cobalt Corp.: Bankers weitet seine Tätigkeiten auf Kupfer-Kobalt-Explorationsprojekt in Namibia aus

Bankers weitet seine Tätigkeiten auf Kupfer-Kobalt-Explorationsprojekt in Namibia aus

Vancouver, British Columbia, Kanada - (26. Juli 2018) - Bankers Cobalt Corp. (TSXV: BANC; FSE: BC2; OTCQB: NDENF) (das Unternehmen oder Bankers) gibt bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung mit einem privaten Partner aus Namibia über den Erwerb einer 70-prozentigen Beteiligung an einem aussichtsreichen Basis-, Edel- und Industriemetallkonzessionsgebiet in Namibia eingegangen ist.



Namibia liegt nördlich von Südafrika und südlich von Sambia. Die Option besteht für zwei Jahre und der Ausgabenbedarf wurde noch nicht definiert. Die Option kann verlängert oder innerhalb der zweijährigen Laufzeit in ein 70/30-Joint Venture umgewandelt werden.

Stephen Barley, Chairman und CEO, sagte dazu: Der Hauptfokus von Bankers liegt weiterhin auf der Exploration unseres großen Liegenschaftsportfolios in der Demokratischen Republik Kongo. Aufgrund wichtiger Beziehungen bekam Bankers die Gelegenheit zur Beteiligung an einem sehr aussichtsreichen, großen Landpaket in Namibia mit einem so unwiderstehlichen Potenzial, dass das Unternehmen es unbedingt in sein Portfolio aufnehmen musste. Das verleiht Bankers eine Diversifizierung außerhalb der DR Kongo mit Barzahlungen, aber ohne Anteile oder Aktien als Gegenleistung. Außerdem werden wir nicht von unserem Hauptfokus auf Kobalt und Kupfer in der DR Kongo abgelenkt.

Grant Dempsey, President und COO von Bankers, sagte: Namibia ist ein stabiles, englischsprachiges Land mit einer unabhängigen Justiz und klar definierten Bergbaugesetzen. Aus Explorationssicht ist Namibia noch recht unerschlossen. Das unerschlossene Projekt Kamanjab ist 135 km² groß und verfügt über die Größe und angemessene Geologie, um ein enormes Aufwärtspotenzial hinsichtlich Kupfer, Kobalt und anderen Metallen aufweisen zu können. Bankers wird sich die umfangreichen Fachkenntnisse seines Explorationsteams im Kongo zunutze machen, um das Prospektionsgebiet zu bewerten, ohne dass es dadurch zu doppelten Kosten kommt, da die geplanten Aktivitäten im Kongo unvermindert weitergehen können.

Projekt Kamanjab - Namibia

Das 135 km² große Konzessionsgebiet Kamanjab liegt im Norden Namibias, rund 500 km nordwestlich von Namibias Hauptstadt Windhoek und 90 km nördlich des Dorfes Kamanjab. Die Geologie in diesem Gebiet ist unterzogen von Grundgebirge der Epupa/Nosib-Gruppe und Alluvium-Sedimenten. Die Mineralisierung ist weit verbreitet und von der Art her unterschiedlich, tritt in einzelnen Sedimenthorizonten, wie der Erzformation Dolostone, auf, wo Kupfer-Kobalt mit Einsprenglingen und Äderchen aus Sulfidmineralen, orogenischem Kupfer und schichtgebundener Zink-Blei-Mineralisierung assoziiert ist. Bestehende regionale Datensätze vom Geological Survey of Namibia sowie die bekannten Mineralvorkommen in der Nachbarschaft weisen darauf hin, dass die Liegenschaft das Potenzial hat, Basis-, Edel- und Industriemetalllagerstätten zu beherbergen. Der Großteil der Geologie wird vom porphyrischen Nosib/Epupa-Gneiss dominiert, der dafür bekannt ist, Kupfermineralisierung zu beherbergen. Die hochauflösenden aeromagnetischen Untersuchungen, die über dem Gebiet durchgeführt wurden, zeigen mäßige magnetische Reaktionen mit zwei großen magnetischen Anomalien im Westen und Osten des Konzessionsgebiets, was auf mögliche Vorkommen magnetischer Körper hinweist. Auf vielen Ausbissen auf dem Konzessionsgebiet sind kupferfarbene Flecken zu sehen. (hier klicken für ein Foto der Ausbisse). Kupferminerale in der Epupa/Nosib-Formation und im Sandstein sind Malachit, blauer Azurit, hellblauer Chrysokoll, Cuprit, Bornit und Chalkopyrit. Zinkminerale sind weißlicher Willemit, brauner Limonit und brauner Goethit. Bleiminerale sind Anglesit und Galena. Tennantit (Cu, Fe, Zn, Ag) ist ebenfalls vorhanden.

Qualifizierte/kompetente Person gemäß National Instrument 43-101 und dem JORC Code

Die geologischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adam Anderson, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), einer kompetenten Person (Competent Person) gemäß dem JORC Code (Ausgabe 2012) und einer anerkannten professionellen Organisation gemäß den Notierungsbestimmungen der Australian Securities Exchange, geprüft. Herr Anderson ist auch die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Herr Anderson ist der DRC Exploration Manager von Bankers. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß dem JORC Code sowie gemäß National Instrument 43-101 definiert werden zu können.

Über Bankers

Bankers ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Kobalt- und Kupferlagerstätten in der DRK nach höchsten kanadischen Standards konzentriert. Infolge der vermehrten Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) wird die Nachfrage nach Kobalt vermutlich über viele Jahre hinweg deutlich höher ausfallen als das Angebot. Laut einem aktuellen Bericht von Transparency Market Research dürfte der weltweite Umsatz aus dem Verkauf von Lithiumionen-Batterien bis zum Jahr 2024 auf rund 70 Milliarden US-Dollar ansteigen; ab dem Jahr 2016 entspricht das, über den gesamten Zeitraum gerechnet, einer Zuwachsrate von 11,6 %. Bankers verfügt über die Rechte an 26 separaten Mineralkonzessionen in strategischer Lage im südlichen Kupfergürtel der DRK; die eine Gesamtfläche von mehr als 391 km² haben. Bankers hat die Absicht, Beteiligungen an weiteren Konzessionen zu erwerben. Alle Konzessionen wurden entweder neu gewährt oder über renommierte Partner in der DRK erworben und verfügen über einwandfreie Rechtstitel ohne Regierungsbeteiligung; damit ist Bankers eines der wenigen und vielleicht sogar das einzige börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen in der DRK mit 26 Konzessionen, die unmittelbar erkundet und erschlossen werden können. Bankers verfügt über ein erfahrenes operatives Team, das im südlichen Kupfergürtel der DRK tätig ist. Bankers sieht sich als Junior-Bergbauunternehmen, dessen Augenmerk auf die Exploration von Kobalt und Kupfer im Kongo gerichtet ist, in einer Vorreiterrolle.

