IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam meldet DTC-berechtigte Aktien des Unternehmens in USA

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam meldet DTC-berechtigte Aktien des Unternehmens in USA

Vancouver (British Columbia), 15. September 2020. Bam Bam Resources Corp.



(CSE: BBR, OTC: NPEZD, FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens, die an den Pink Sheets von OTC Markets Group Inc. in den USA unter dem Kürzel NPEZD notieren, nun beim Depository Trust Company (DTC) DTC-berechtigt sind.

David Greenway, Chief Executive Officer von Bam Bam, sagte: Wir freuen uns, dass wir die DTC-Berechtigung erhalten haben, um den Handel mit unseren Stammaktien in den USA zu vereinfachen. Die Wertpapiere des Unternehmens können nun auf effiziente Weise elektronisch abgewickelt werden, was die Durchführung von Geschäften sowie den Austausch von Aktien und Bargeld für unsere Aktionäre in den USA beschleunigen wird.

DTC ist ein New Yorker Unternehmen, das als Treuhandunternehmen bekannt ist, das die Funktionen eines Central Securities Depository als Teil des US National Market System wahrnimmt und eine Tochtergesellschaft von Depository Trust & Clearing Corp. ist, das die elektronische Abwicklung von Aktientransaktionen für börsennotierte Unternehmen verwaltet.

Anleger in den USA finden die aktuellen Finanzinformationen und die gesamte Tiefe des Buches mit Echtzeit-Level-2-Kursen für Bam Bam unter otcmarkets.com.

Abgesehen von der OTC notieren die Aktien von Bam Bam weiterhin an der Canadian Securities Exchange (BBR) und der Börse Frankfurt (4NPB).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53413

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53413&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0593592086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.