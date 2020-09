IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam begrüßt Dr. Mike Ressel in seinem Beirat

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam begrüßt Dr. Mike Ressel in seinem Beirat

VANCOUVER, BC - 30. September 2020 - Bam Bam Resources Corp.



(CSE: BBR / OTC: NPEZD / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Mike Ressel zugestimmt hat, den Beirat des Unternehmens zu verstärken.

Dr. Ressel ist derzeit bei der Firma Mine Development Associates (einem Geschäftszweig von RESPEC) beschäftigt. Diese Beratungsfirma hat sich auf die Durchführung von Mineralressourcenstudien für die Bergbaubranche spezialisiert. Vor seiner Beschäftigung bei MDA arbeitete Dr. Ressel als Wirtschaftsgeologe und außerordentlicher Professor für das Nevada Bureau of Mines and Geology der University of Nevada in Reno (UNR). Dort leitete er feldbasierte Studien, veröffentlichte zahlreiche Publikationen zu Erzlagerstätten im Great Basin, führte Kartierungen auf Basis von Vierecken durch, hielt Kurse, beriet Absolventen und Studenten zu wirtschaftsgeologischen Themen und war auch für den öffentlichen Dienst tätig.

Vor seinen Aufgaben an der UNR war Dr. Ressel über 15 Jahre lang im Bergbau und in der Exploration tätig. Er zeichnete mehrere Jahre lang für die Firma Newmont als Chefgeologe in Nordamerika verantwortlich. Davor war er für Newmont, Kinross und Victoria Resources im Great Basin (Alaska) und anderen Teilen der USA, Westkanada, Mexiko, Afrika und Australien einige Jahre in der Förderung, der Erschließung sowie der minennahen und generativen Exploration aktiv. Zudem war er fünf Jahre lang Berater für geotechnische Angelegenheiten und Grundwasserfragen. Dr. Ressel absolvierte ein Doktorratsstudium (PhD) an der UNR, ist ein Fellow der Society of Economic Geologists, ein AIPG-zertifizierter Fachgeologe und arbeitet für zahlreiche Geowissenschafts- und Bergbauorganisationen.

Herr David Greenway meint: Wir erweitern derzeit unseren Beirat und ich freue mich, dass wir einen Geologen von Mikes Kaliber für unser Team gewinnen konnten. Mit seinen umfangreichen Erfahrungen in der Bearbeitung erstklassiger Projekte wird er die Fachkompetenz unseres Teams maßgeblich erweitern. Es freut mich außerordentlich zu wissen, dass wir jemanden von Dr. Ressels Format, mit solchen betrieblichen und akademischen Referenzen, für die Kupfer-, Gold- und Silberexploration in unserem Vorzeigeprojekt Majuba Hill begeistern können.

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau (patented lode mining claims) gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137 überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZD, FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Um reale oder wahrgenommene Interessenskonflikte zu vermeiden möchten wir darauf hinweisen, dass Mike Ressel für seine Funktion als fachlicher Berater bei Bam Bam Resources Corp. keine finanzielle Entschädigung erhält. Sollte Bam Bam die Dienste von MDA/RESPEC in Anspruch nehmen, wird Herr Ressel Bam Bam nicht mehr als fachlicher Berater zur Verfügung stehen.

###

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53626

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53626&tr=1

