IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam beauftragt Alan Morris mit Anfertigung eines aktualisierten NI 43-101-konformen Fachberichts für das Projekt Majuba Hill

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam beauftragt Alan Morris mit Anfertigung eines aktualisierten NI 43-101-konformen Fachberichts für das Projekt Majuba Hill

VANCOUVER (BC), 15. Oktober 2020. Bam Bam Resources Corp.



(CSE: BBR) (OTC: NPEZF) (FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Alan Morris, CPG, damit beauftragt wurde, einen neuen Fachbericht (der Fachbericht) gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für sein Vorzeigeprojekt, das Konzessionsgebiet Majuba Hill (das Konzessionsgebiet), zu verfassen. Majuba Hill ist ein Kupfer-Silber-Gold-Porphyr-Konzessionsgebiet in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada.

Herr Morris war der Verfasser des ursprünglichen Fachberichts aus dem Jahr 2017. Er verfügt über mehr als 39 Jahre Erfahrung in der geologischen Mineralexploration im Westen der Vereinigten Staaten, Alaska und dem kanadischen Yukon. Er ist besonders mit generativen Projekten in der Frühphase und Bohrprojekten in einem mittleren Stadium für Edel- und Basismetalle vertraut. Herr Morris ist ein Certified Professional Geologist (CPG), ein unter der Registernummer 10550 beim American Institute of Professional Geologists eingetragener Geologe, ein Licensed Geologist im US-Bundesstaat Utah (5411614-2250) und ein Registered Professional Geologist im US-Bundesstaat Alaska (555). Er schloss sein Geologiestudium am Fort Lewis College (Durango, Colorado, USA) 1976 mit einem Bachelor of Science ab und erlangte 2003 einen Master of Science-Abschluss in geographischer Informationswissenschaft an der Manchester Metropolitan University.

Herr David Greenway meint dazu: Ich freue mich sehr, dass Alan Zeit für uns finden konnte. Seine umfassende Erfahrung in ganz Nevada und den nordamerikanischen Kordilleren sowie seine fundierten Kenntnisse der Prozesse für NI 43-101-konforme Berichte sind eine gute Bereicherung für das technische Team, das bei Majuba aktiv ist.

Herr Morris hat den Projektstandort vor Kurzem während des RC-Bohrprogramms besichtigt und zu der Gelegenheit auch den Bohrkern aus dem Phase-I-Bohrprogramm überprüft. Er wird als primärer qualifizierter Sachverständiger für die Erstellung des Berichts verantwortlich zeichnen. Er wird auch die Aufnahme des Ressourcen- und Geomodells in den Bericht prüfen und beaufsichtigen.

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau (patented lode mining claims) sowie übertägige Schürfrechte und Mineralkonzessionen in Privatbesitz über 632 Acres gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar.

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: info@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53816

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53816&tr=1

