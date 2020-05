IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam absolviert zweite Bohrung im Konzessionsgebiet Majuba Hill

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam absolviert zweite Bohrung im Konzessionsgebiet Majuba Hill

Vancouver, BC - 25. Mai 2020 - Bam Bam Resources Corp.



(CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPA) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich mitteilen zu können, dass es das zweite Kernbohrloch (MHB-02) für das Phase-1-Bohrprogramm 2020 auf seiner Vorzeige-Liegenschaft Majuba Hill (die Liegenschaft), einem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt in Pershing County, Nevada, fertiggestellt hat.

Ziel der Bohrung war die Erweiterung der Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung, die anhand der historischen Bohrdaten ermittelt worden war. Bohrloch MHB-02 wurde mit einem Neigungswinkel von -45° und einem Azimut von 045 bis in eine Tiefe von 474,5 Fuß gebohrt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52000/2020_05_25 BBR news Completes Second Hole option grant _FINAL_DE_PRCOM.001.png

Der Bohrkern wurde vor Ort protokolliert. Der Vertragspartner von Bam Bam zersägt den Bohrkern im abgesicherten Lager in Elko (Nevada) und entnimmt daraus Proben. Der Bohrkern aus dem ersten Bohrloch MHB-01 wurde an das Labor von ALS Geochemistry zur Probenanalyse übergeben. Im Rahmen der Übergabe wurde auch standardmäßiges Referenzmaterial für Kupfer, Gold und Silber, das den CIM-Richtlinien der Guten Rohstoffexplorationspraxis entspricht, beigefügt.

President & CEO David Greenway berichtet: Im Bohrkernmaterial aus dem zweiten Bohrloch MHB-02 konnten unsere Geologen auch die erwarteten Gesteinsarten und Alterierungen vorfinden. Es stimmt uns optimistisch, dass nun bereits aus zwei Bohrlöchern Ergebnisse vorliegen, die auch in unseren Geomodellen prognostiziert wurden. Ich freue mich schon auf die Analyseergebnisse von ALS Geochemistry.

MHB-02, Behälter 12 - Tiefe 111,5 bis 120,5 Fuß

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52000/2020_05_25 BBR news Completes Second Hole option grant _FINAL_DE_PRCOM.002.png

MHB-02, Behälter 13 - Tiefe 120,5 bis 130 Fuß

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52000/2020_05_25 BBR news Completes Second Hole option grant _FINAL_DE_PRCOM.003.png

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau (patented lode mining claims) sowie eine Fläche von 632 Acres in Privatbesitz samt den darin enthaltenen Rohstoffen gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar.

Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsmaßnahmen (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Das Bohrkernmaterial wird vom geologischen Berater des Unternehmens zum gesicherten Lager in Elko (Nevada) gebracht. Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Die Proben werden direkt zur Probenaufbereitungsanlage in Elko (Nevada) transportiert. ALS verbringt das aufbereitete Probenpulver zum Analyselabor nach Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia). Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 31 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach der ALS-Methode Au-AA23 ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber und die übrigen 31 Elemente werden nach der ALS-Methode ME-ICP61 bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind kommerzielles, standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr (Pulver); sie werden dem Probenstrom für die Analyse hinzugefügt. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS wieder eingesammelt.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen hat den Führungskräften, Direktoren und Beratern des Unternehmens insgesamt 3.500.000 Incentive-Optionen gewährt. Die Optionen können innerhalb eines Jahres ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 0,16 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Die Gewährung der Optionen unterliegt den Bestimmungen des vom Unternehmen eingeführten Incentive-Aktienoptionsplans.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137 überprüft. Er ist eine nicht unabhängige qualifizierte Person gemäß der Definition des Begriffs nach National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Das Management wurde damit beauftragt, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen.

Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

