IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam Resources Corp.: Magnetische Drohnenuntersuchung umreißt einen großen Intrusivgestein-Komplex im Porphyr-Bezirk Majuba Hill

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 12. Mai 2021 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Kupfer-Porphyr-Projekt Majuba Hill in Pershing County (Nevada, USA) eine 322 Kilometer Luftlinie umfassende drohnengestützte Messung der Magnetfeldstärke über dem gesamten Konzessionsgebiet von Zonge International, Inc. durchgeführt wurde. James Wright war als Berater tätig, hatte die Projektaufsicht und erstellte die Interpretation für das Programm.

Die Ergebnisse aus der Drohnenuntersuchung wurden mit den Ergebnissen der magnetischen Bodenuntersuchung aus dem Jahr 2018 kombiniert. Herr Wright kommentierte: die große Reichweite enthüllt eine faszinierende Ausdehnung der magnetischen Signatur. Die kombinierte magnetische Untersuchung zeigt, dass der tertiäre Intrusivgestein-Komplex in Majuba Hill mindestens 2,5mal größer ist als in der geologischen Kartierung angedeutet. Die durch die positive magnetische Reaktion dargestellte weit größere Ausdehnung stimmt mit den von Bam Bam im Jahr 2020 durchgeführten Bohr- und Explorationsarbeiten überein (Pressemeldungen vom 23. Dezember 2020 und 23. Februar 2021).

Die Drohnenuntersuchung im Jahr 2021 sammelte 196.532 Messdaten an Ost-Westlinien in Abständen von 150 Metern. Die Flughöhen lagen in der durchschnittlichen Magnetometer-Höhe von 43 Metern über dem Erdboden. Die Untersuchung gab dem Unternehmen die Möglichkeit, Drohnenergebnisse mit den Ergebnissen der magnetischen Bodenuntersuchung aus dem Jahr 2018 über den zentralen Teil der Liegenschaft zu kombinieren.

David Greenway, Präsident und CEO von Bam Bam, kommentierte: Die Größe des tertiären Intrusivgestein-Komplexes ist äußerst ermutigend. Wir erkannten Eigenarten in Majuba Hill, die eine viel größere Ausdehnung des Intrusivgesteins anzeigten als historisch bekannt war. Die verbreiteten Kupfer- und ausgedehnten Kupfer-Porphyr-Indikatoren verliehen mir Zuversicht in die Fortsetzung des stufenweisen Explorationsprogramms. Die Ergebnisse aus der magnetischen Drohnenuntersuchung bestätigen unsere Erwartungen. Bam Bam hat das Glück, in einer Tier-1 Jurisdiktion tätig zu sein und diese positiven Ergebnisse zu erhalten.

Magnetische Interpretation

Aufgrund der großen Mag IP-Fläche stammen die meisten Explorationsdaten aus weit im Inneren des tertiären Intrusivgesteins und des Intrusivgestein-Komplexes Majuba Hill stammen.

Wrights Bericht 2021 bietet eine qualitative magnetische Interpretation, die einen großen markanten Intrusivgestein-Komplex mitten in der Liegenschaft des Unternehmens, Majuba Hill, definiert. Durch Verwendung von TMI-Daten (total magnetic intensity / totale magnetische Intensität) RTP-Daten (reduced to pole / am Pol reduziert) und RTP-RES-Daten (reduced to pole-residual / am Pol reduziert-verbleibend) wurde die große Ausdehnung, die die kupferhaltigen Abschnitte des tertiären Intrusivgestein-Komplexes Majuba Hill umfasst, umrissen.

Der große Intrusivgestein-Komplex Majuba Hill kann in drei Zonen unterteilt werden, die Teil eines Kontinuums in Verbindung mit einer großen darunterliegenden Magma-Kammer zu sein scheinen.

1. Die Zone Ti1 hat eine ausgeprägte positive magnetische Signatur. Porphyrartiger Pyrit, Pyrrhotin, Chalkopyrit und Arsenopyrit in Verbindung mit phyllischem Quarz-Serizit-Pyrit und möglicher Kali-Alterierung wurde in den jüngsten tiefen Kernbohrlöchern in der T1-Zone verzeichnet.

2. Die Zone Ti2 bildet eine weniger ausgeprägte Reaktion innerhalb von T1, die wahrscheinlich mit Kieselerde-Alterierung verbunden ist, die der phyllischen Alterierungszone im Ausbiss am Gipfel von Majuba Mountain zugeschrieben wird.

3. Die Zone KTi besteht hauptsächlich aus umgebendem Granit-Intrusivgestein mit einer trägen magnetischen Signatur. Die träge Signatur unterscheidet sich stark von der Signatur anderer Granit-Intrusivgestein-Einheiten in der Region.

Periphere Erzgänge und Verwerfungen zeigen eindeutige Ausrichtungen, und einige Zonen weisen träge magnetische Signaturen auf.

Korrelation der Bohrergebnisse

Bam Bam untersucht derzeit die bekannte Oxidmineralisierung, die Majuba- Erweiterung und die Sulfidzonen, die innerhalb der magnetischen Zone Ti1 liegen. Ergebnisse der magnetischen Drohnenuntersuchung deuten an, dass diese Zonen viel größer sind als vom Unternehmen angenommen. Neue und historische Bohrarbeiten waren auf einen kleinen Teil der Zone Ti1 beschränkt. Historische Abbau- und Bohrarbeiten unter Tage umrissen die bekannte Oxidkupfer- und Silbermineralisierung entlang des südlichen Randes der Zone Ti2 in Majuba Hill. Bam Bam führte das Bohrloch MHB-2 innerhalb der bekannten Oxid- und Erweiterungszone aus. Die Ergebnisse waren wie folgt:

146 Fuß (44,5m) mit 1,41 % Cu und 97,6 ppm Ag aus 0 bis 146 Fuß (0-44,5 m)

Ergebnisse aus den von Bam Bam ausgeführten RC-Bohrlöchern MHB-3, 4, 5 und 6 sind ein deutlicher Beleg dafür, dass es sich bei der bekannten Oxidmineralisierungs- und Erweiterungszone um eine einzelne Zone von gutem wirtschaftlichem Potenzial handelt. Modellierungen zu der Oxidkupferzone und Zonen sekundärer Anreicherung werden derzeit für ein NI43-101-Update erstellt. Diese Zone tritt am südlichen Rand der magnetischen Zone Ti2 auf. Mehr als 70 % des Randbereichs der Zone Ti2 ist ungeprüft.

Korrelation geochemischer Ergebnisse

Geochemische Bodenraster decken die Zone Ti1 noch nicht vollkommen ab.

Die Zone Ti1 erstreckt sich über ungefähr 2 Quadratmeilen (5 Quadratkilometer). Sie umfasst den gesamten historisch berichteten Kupferabbau und die Mehrheit des Silberabbaus. Diese Zone enthält auch mehrere große, mehrfach beprobte, kontinuierliche, Kupfer-in-Boden-Anomalien von mehr als 100 ppm.

Die Zone Ti1 enthält außerdem mehrere große, mehrfach beprobte, kontinuierliche Silber-in-Boden-Anomalien von mehr als 1 g/t Silber.

Mehr als 1 g/t Silber ist auch mit den Erzgang-/Verwerfungszonen, die den Intrusivgestein-Komplex Ti1 durchschneiden, verbunden. Mehrfach beprobte, kontinuierliche Silber-in-Bodenanomalien von mehr als 1 g/t Silber stimmen auch mit 50-100 ppm Kupfer, Goldanomalien, Zinkanomalien und Molybdänanomalien in Erzgang-/Verwerfungszonen bis zu 2 Meilen (3,2 km) vom Zentrum des Intrusivgestein-Komplexes Majuba Hill entfernt, überein (Pressemeldung von Bam Bam vom 23. Februar 2021).

Zusätzliche Bodenproben, geochemische Gesteinsproben und SWIR-Proben sind für das Jahr 2021 geplant.

Korrelation der Bohrergebnisse mit der Induzierte Polarisation (IP)

Ergebnisse zur Wiederaufladbarkeit aus der von Bam Bam im Jahr 2018 durchgeführten Deep IP-Untersuchung zeigten mehrere tiefe Anomalien der Wiederaufladbarkeit. Bohrloch MHB-8 bohrte in eine Anomalie der Wiederaufladbarkeit und steht in Verbindung mit Linie 1. Nach dem Bericht von Herrn Wright zu Daten aus der magnetischen Drohnenuntersuchung, stehen die Sulfide im Einklang mit der Amomalie der Wiederaufladbarkeit. IP-Wiederaufladbarkeit der Linie 5 ist in einem Querschnitt durch den Intrusivgestein-Komplex dargestellt. Eine große Anomalie der Wiederaufladbarkeit ist in den Kontaktzonen von Ti1 und KTI ersichtlich. Die IP-Anomalie liegt neben den geochemischen Bodenanomalien.

Zusätzliche IP-Untersuchungen zur Expansion dieser Zonen sind für das Jahr 2021 geplant.

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Majuba Hill ist eine große zusammenhängende Liegenschaft, die den aufstrebenden Kupferbezirk Majuba Hill kontrolliert. Der Bezirk Majuba Hill liegt nordöstlich von Reno, Nevada. Das Projekt besteht aus weitläufigen Mineral- und Oberflächenrechten im Privatbesitz, patentierten Bergbauclaims sowie staatlichen Claims für den Erzgangbergbau (Federal Lode Mining), die zu 100% von Bam Bam Resources Corp kontrolliert werden. Die Grundfläche beträgt rund 15,1 Quadratmeilen (39,2 Quadratkilometer)/9.678 Acres (3.917 Hektar).

Das Konzessionsgebiet ist leicht über gut erhaltene Straßen von rund 40 Kilometern (23 Meilen) Länge zu erreichen, die von der U.S. Interstate 80 abzweigen. Reno und Elko sind die Hauptlieferzentren für Explorations- und Bergbauaktivitäten in Nevada. Die bestehenden Highways reichen für den Transport der schweren Ausrüstung für die Exploration aus. Für die Logistik für die Erschließung würden der 4-spurige Interstate 80 Highway, die Bahnstrecke der Union Pacific und benachbarte Strom-, Erdgas- und Glasfaser-Übertragungswege auf dem Bahn-Highway-Korridor verwendet werden.

Der Bergbau ist in der Gegend ein häufiger Beruf und im Gebiet Winnemucca-Lovelock gab es in den letzten Jahrzehnten einige kleine bis erstklassige Minen. In Nevada ist eine gut ausgebildete und im Bergbau erfahrene Arbeiterschaft verfügbar, wenn Arbeitskräfte und Expertise gefordert sind.

Die exzellente Lage von Bam Bams Bezirk Majuba Hill, mit der bereits bestehenden bergbaufreundlichen Infrastruktur, reduziert die Kosten für die Explorationsprogramme und die zukünftigen Abbautätigkeiten erheblich.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Bezirk Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E-Mail: jw@bambamresources.com

Tel: 1 (855) 475-0745

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

