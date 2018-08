IRW-News: Backstageplay Inc. : Backstageplay unterzeichnet Beratungsvertrag mit dem in Los Angeles ansässigen Musik- und Unterhaltungsexperten Michael Rosenblatt

IRW-PRESS: Backstageplay Inc. : Backstageplay unterzeichnet Beratungsvertrag mit dem in Los Angeles ansässigen Musik- und Unterhaltungsexperten Michael Rosenblatt

Backstageplay unterzeichnet Beratungsvertrag mit dem in Los Angeles ansässigen Musik- und Unterhaltungsexperten Michael Rosenblatt

VANCOUVER, British Columbia - 27. August 2018 - Backstageplay Inc. (TSXV Exchange: BP) (das Unternehmen) freut sich, den Abschluss eines Vertrags für strategische Beratungs- und Promotionleistungen mit Michael Rosenblatt, einem international anerkannten Manager der Musik- und Unterhaltungsbranche, bekannt zu geben.





Als feste Größe in der Musikbranche mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung macht Herr Rosenblatt Backstageplay mit seinem Netzwerk von Kollegen und Partnern der Unterhaltungsbranche bekannt und unterstützt das Unternehmen als strategischer Berater und Promoter.

Wir sind absolut begeistert, dass Michael für uns als strategischer Berater tätig wird. Schon nach sehr kurzer Zeit hat sich unser Bekanntheitsgrad bei seinen Kontakten und Verbindungen in der Musikbranche enorm gesteigert, freut sich Scott White, CEO von Backstageplay. Michael verfügt in der gesamten Musik- und Unterhaltungsbranche, sowohl in Nordamerika als auch im Ausland, über umfangreiche Kenntnisse und Verbindungen. Wir dürfen uns glücklich schätzen, auf seine Fachkompetenz und seine Kontakte zurückgreifen zu können, wenn wir in den kommenden Monaten neue Künstler präsentieren.

Im Laufe seiner Karriere in der Unterhaltungsbranche war Herr Rosenblatt unter anderem für die Entdeckung von Künstlern wie The B52s verantwortlich. Er war es auch, der Madonna zu ihrem ersten Plattenlabel, Sire Records, verhalf. Darüber hinaus arbeitete Michael mit Platin-Preisträgern wie Depeche Mode, Erasure und The Pretenders zusammen. Während seiner Zeit bei MCA Records nahm Michael Künstler wie Bronski Beat, New Radicals oder Semisonic unter Vertrag und war für die Erstellung der Soundtracks und/oder den Erwerb der Soundtrack-Rechte für Les Miserables, Miss Saigon, For the Love of the Game und Half Baked verantwortlich. In jüngerer Zeit ist Michael aktiv als Berater tätig, wobei er sich vor allem auf die Lizenzierung von Musik und Inhalten konzentriert und unter anderem Firmen wie McDonalds, Pledge Music, Membran Music, Giphy etc. betreut.

Ich arbeite mittlerweile schon seit einigen Wochen mit dem Team von Backstageplay zusammen, und das Feedback, das wir auf diese einzigartige Interaktions-Plattform für den Austausch zwischen Künstlern und Fans und den entsprechenden Spielen erhalten, ist gigantisch, freut sich Michael Rosenblatt. Die Zusammenarbeit und das Herstellen von Kontakten zwischen dem Unternehmen und meinen Kunden wird die Akzeptanz des Social Gamings in der Unterhaltungsbranche mit großer Wahrscheinlichkeit nachhaltig beeinflussen.

Besuchen Sie auch die Webseite von Backstageplay auf www.backstageplay.com sowie seine Kunden-Webseiten auf www.daughtry.backstageplay.com und www.jamesmaslow.backstageplay.com.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Scott White, CEO

+1 (416) 704-6611

swhite@backstageplay.com

Mike Latimer, Investor Relations

+1 (416) 587-8499

mlatimer@backstageplay.com

Weder die TSX Venture Exchange noch IROC sind für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung verantwortlich. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Meinung der Unternehmensführung im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wider und könnten sich möglicherweise nicht bewahrheiten. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht zur Aktualisierung oder Korrektur von zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese Pressemeldung ist kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere des Unternehmens werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44399

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44399&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0563621063

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.