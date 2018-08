IRW-News: Backstageplay Inc. : Backstageplay schließt strategischen Beratungsvertrag mit kanadischem Produzenten und Ikone der Unterhaltungsbranche Wayne Thompson ab

IRW-PRESS: Backstageplay Inc. : Backstageplay schließt strategischen Beratungsvertrag mit kanadischem Produzenten und Ikone der Unterhaltungsbranche Wayne Thompson ab

VANCOUVER, British Columbia - 22. August 2018 - Backstageplay Inc. (TSXV Exchange: BP) (das Unternehmen) freut sich, den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Wayne Thompson aus Burlington (Ontario, Kanada) bekannt zu geben.



Mit der Vereinbarung hat Herr Thompson sich verpflichtet, Backstageplay Inc. durch Zugang zu seinem Kundenstamm aktiv zu unterstützen sowie auch anderweitige strategische Beratungsleistungen zu bieten und das Unternehmen und seine Gaming-Plattform und -Software in der Unterhaltungsbranche zu bewerben.

Ich bin begeistert von Backstageplays einzigartigem Geschäftsmodell und den neuen Umsatzmöglichkeiten, die es Künstlern bietet, sagte Wayne Thompson. Backstageplay ist eine wunderbare Möglichkeit für Künstler, mit ihren Fans zu interagieren und gleichzeitig Spaß zu haben.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Wayne Thompson mit einigen der wichtigsten Namen der Unterhaltungsbranche zusammen, darunter Tanya Tucker, Harry Belafonte und Steven Seagal. Wayne war für die Promotion von Welttourneen und Konzerten für Frank Sinatra, Liza Minnelli, George Burns, Whitney Houston, Natalie Cole, Beach Boys, Moody Blues, Julio Iglesias und The Temptations verantwortlich. Er richtete Touren für zahlreiche Kunst- und Kulturveranstaltungen wie Stars of the Kirov Ballet durch Kanada aus und produzierte Theaterinszenierungen von Forever Plaid, A Clockwork Orange und anderen. Wayne schuf und tourte Unforgettable - The Music of Nat King Cola mit der Cole-Familie als Partner und koproduzierte vor Kurzem den CBC-Film Keep Your Head Up, Kid: The Don Cherry Story, der zwei Gemini Awards und zwei Directors Guild of Canada Awards einschließlich der Auszeichnung als bester Film einheimste.

Wayne ist der Gewinner von vier Juno Awards (dem kanadischen Äquivalent zu den Grammy Awards) und hat weltweit mehr als ein Dutzend Gold- und Platinplatten erhalten. Er engagiert sich aktiv für Wohltätigkeitsorganisationen und hat mehrere Millionen Dollar an Spendengeldern gesammelt, u.a. als Lead Fundraiser für die Dr. Jay Foundation, eine Hilfsorganisation, die Gelder für die Palliativmedizin und Kinder mit lebensbedrohlichen Krankheiten sammelt, und als Mitglied im Advisory Board von Unity for Autism. Thompson war maßgeblich an der Gründung von Kids Help Phone beteiligt. Außerdem engagieren Wayne und seine Frau Wendy sich gemeinsam mit Susan Bassett als Gründungsmitglieder für den Betrieb der Bassett/Falk Cancer Research Foundation, die sie nach dem Tod von Susans Mann John F. Bassett ins Leben gerufen haben.

Es ist mir eine Freude und Ehre, dass ich eine persönlich und professionelle Beziehung zu Wayne und seiner Familie aufbauen konnte, sagte Scott White, der CEO von Backstageplay. Unsere gemeinsamen Werte - sowohl in geschäftlicher als auch persönlicher Hinsicht - sollten es uns ermöglichen, zahlreiche Vorteile für Backstageplay und die beteiligten Interessensvertreter zu schaffen. Waynes Erfolge und Kontakte sowie sein Verständnis und seine Beteiligung an bestimmten Aspekten der kanadischen Kapitalmärkte werden unser Geschäft deutlich bereichern.

Besuchen Sie auch die Webseite unseres Unternehmens auf www.backstageplay.com sowie unsere Kunden-Webseiten auf www.daughtry.backstageplay.com und www.jamesmaslow.backstageplay.com.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Scott White, CEO

+1 (416) 704-6611

swhite@backstageplay.com

Mike Latimer, Investor Relations

+1 (416) 587-8499

mlatimer@backstageplay.com

Weder die TSX Venture Exchange noch IROC sind für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung verantwortlich. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Meinung der Unternehmensführung im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wider und könnten sich möglicherweise nicht bewahrheiten. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht zur Aktualisierung oder Korrektur von zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese Pressemeldung ist kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere des Unternehmens werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44369

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44369&tr=1

