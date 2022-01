IRW-News: BacTech Environmental Corporation: David Tingey, Experte im nachhaltigen Bergbau, wird neuer Chief Opering Officer von BacTech

IRW-PRESS: BacTech Environmental Corporation: David Tingey, Experte im nachhaltigen Bergbau, wird neuer Chief Opering Officer von BacTech

Erfahrene internationale Führungskraft und Nachhaltigkeitsexperte leitet den Standortbetrieb in Ecuador und die Entwicklung des Biolaugungsprojekts

Toronto, ON. 4. Januar 2022 - BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC, OTC: BCCEF, FWB: 0BT1) (BacTech oder das Unternehmen), ein kommerziell erfolgreiches Umwelttechnologieunternehmen, das effektive und umweltfreundliche Bergbau- und Sanierungslösungen anbietet, gab heute bekannt, dass Herr David Tingey als Chief Operation Officer eingestellt wurde. David wird das Führungsteam von BacTech verstärken, das eng mit CEO Ross Orr zusammenarbeitet, um die operative Entwicklung und das Management im gesamten Unternehmen zu überwachen und strategische Empfehlungen auszuarbeiten, die die unmittelbaren Aktionärsbeteiligungen an seinem Biolaugungsprojekt Ponce Enriquez in Ecuador und seiner sich entwickelnden südamerikanischen Wachstumsstrategie unterstützen.

Die strategische Einstellung von David folgt der Ankündigung des Unternehmens, robuste und wirtschaftlich überzeugende Ergebnisse seiner von einem Dritten erstellten bankfähigen Machbarkeitsstudie für die stufenweise Erschließung seiner zu 100 % inhabergeführten Biolaugung-Anlage in Ponce Enriquez (Ecuador) bekannt zu geben.

Als erfahrener Manager und Nachhaltigkeitsexperte, der in Unternehmen wie Rio Tinto, Walter Energy, Bluestone Resources, New Pacific Metals, Global Alumina, CCC Construction und Western Coal über verschiedene Geschäftsbereiche Vor-Ort-Ressourcen entwickelt und aufgebaut hat, hat David eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und Nutzung positiver Veränderungen auf betrieblicher Ebene vor Ort, die durch Best Practices in Bezug auf Nachhaltigkeit und umfassende Bauerfahrung gekennzeichnet sind. Vor seiner Beschäftigung im Bergbaugeschäft arbeitete David viele Jahre in verschiedenen zivilen Projekt- und Bauaufgaben bei Ernest Green Partnership, Komex Clark Bond und AMEY Construction.

David ist mit den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie von EPCMC sowie mit allen technischen und entwicklungspolitischen Überlegungen, einschließlich der geplanten Umweltbedingungen, der Projektinfrastruktur und den prozesstechnischen wirtschaftlichen Erwartungen, bestens vertraut, sagte Ross Orr, President und CEO von BacTech. Während seiner gesamten Karriere hat David eine breit gefächerte Expertise in den Bereichen nachhaltige Strategie, Projektmanagement und ESG-Initiativen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie Kommunikation und Engagement von Stakeholdern aufgebaut. Er ist die Art von sachkundiger Führungskraft, die ich als treibende Kraft sehen möchte, da er in der Vorstandsetage genauso selbstsicher arbeitet wie er vor Ort neue Wege geht. Ich bin froh, dass sich diese Bemühungen ausgezahlt haben.

BacTech ist aufgrund der innovativen Führung von Ross Orr ein Unternehmen, das das Problem von ESG lösen möchte, sagte David Tingey, COO von BacTech. Es ist ein Unternehmen, das seine strategischen Ziele erreichen wird, indem es meine Erfahrung und ihre Technologie nutzt, um ESG umzusetzen. BacTech setzt sich dafür ein, die Nachhaltigkeit des Bergbaus zu steigern und zu verbessern, um uns einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und die Grundlagen für eine erfolgreiche und profitable Geschäftspartnerschaft mit wichtigen Stakeholdern der Gemeinschaft zu schaffen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass das Board of Directors gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens die Ausgabe von zusätzlichen 1.100.000 Optionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens an Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $0,15 für eine Laufzeit von fünf Jahren genehmigt hat.

Über das Biolaugungs-Projekt Ponce Enriquez

BacTech plant den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage unweit von Ponce Enriquez, Ecuador, in einer Region, in der Arsen mit Golderz (Arsenopyrit) verbunden ist. Das Unternehmen plant den Bau einer Biolaugungsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die in der Lage ist, hochgradiges Gold-/Arsenmaterial zu behandeln. Eine Anlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die Ausgangsmaterial mit 1,75 Unzen Gold pro Tonne verarbeitet, ähnlich dem Material, das dem Unternehmen von den örtlichen Bergbauunternehmen zur Verfügung steht, würde etwa 26.000 Unzen pro Jahr produzieren. Die Anlagendesigns sind modular aufgebaut und können ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion erweitert werden. Der Gesamtkonzentratmarkt im Gebiet Ponce Enriquez wird auf 200 bis 250 Tonnen pro Tag geschätzt, was ein erhöhtes Durchsatzpotenzial bei einer größeren Anlage erlaubt.

Insgesamt sind in der Region über 90 kleine Minen in Betrieb. BacTech beabsichtigt, die Vergütung lokaler Bergarbeiter wieder auf das frühere höhere Niveau zurückzubringen, bevor sie durch chinesische Käufer aufgrund der jüngsten Einfuhrabgaben für nach China ausgeführte Arsen-/Goldkonzentrate, eine weitreichende Preissenkung erfahren hatte. BacTech untersucht weiterhin die Aussichten der Errichtung weiterer moderner Biolaugungsanlagen in anderen Gebieten Ecuadors, Perus, und Kolumbiens. Soweit möglich wird das Unternehmen mit nationalen und lokalen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und anderen Entitäten zusammenarbeiten, um bei der Finanzierung dieser Projekte zu helfen.

Wichtigste wirtschaftliche Highlights:

- NPV vor Steuern (Kapitalwert mit 5 % Diskontsatz) von $46,9 Mio.

- IZF (interner Zinsfuß) vor Steuern von 48 %

- Jährliche Goldproduktion von 25.900 Unzen

- Kapitalkosten von 15,5 Mio. USD

- Betriebskosten der Biolaugung von 212 USD pro Tonne

- Angenommene Kaufpreise des Konzentrats - 65 % des enthaltenen Goldwerts

- Gewinne vor Steuern vor dem Mitarbeiterbonus -8,94 Mio. USD

- Rückzahlung (75 % SCHULDEN) - 2 Jahre

Zusätzliche Projektökonomie und -parameter:

- Anlagenkapazität - 15.030 Tonnen Trockenkonzentrat pro Jahr

- Nutzungsdauer der Anlage - 20 Jahre

- Durchschnittliche Goldgewinnung durch Biolaugung - 96 %

- Jährliche Goldproduktion (durchschnittliches Zufuhrmaterial mit 55 g/t) - 25.900 Unzen-

- Gesamt-Betriebskosten - 212 USD pro Tonne

- Startkapital - 15,5 Mio. USD

- Basisfall - Goldpreis von 1600 USD pro Unze

- Amortisierung ab Produktionsbeginn - 2,5 Jahre

Projekt-Sensitivität des Goldpreises:

-

Goldpreis NPV (5 IRR EBITDA

%)

$1.500 $41 Mio.43 % $8,1 Mio.

$1.600 $47 Mio.47 % $8,8 Mio.

$1.700 $53 Mio.53 % $9,7 Mio.

$1.800 $59 Mio.57 % $10,6 Mio

.

$1.900 $65 Mio.62 % $11,4 Mio

.

Über BacTech Environmental Corporation

BacTech ist ein bewährtes Umwelttechnologieunternehmen, das effektive und umweltfreundliche Bergbau- und Sanierungslösungen für kommerzielle Betriebe bereitstellt, um bevorzugte Metalle (Gold, Silber, Kobalt und Kupfer) intelligent zu verarbeiten und wiederzugewinnen sowie schädliche Verunreinigungen wie Arsen sicher zu entfernen und in unbedenkliche, von der EPA zugelassene Produkte für Deponien zu verwandeln. BacTech nutzt zahlreiche ökologische und wirtschaftliche Vorteile seiner proprietären Methode des Biolaugens und nutzt natürlich vorkommende Bakterien, die sowohl für Mensch als auch für die Umwelt unbedenklich sind, um toxische Abbaustätten mit hohem Gewinnpotenzial zu neutralisieren. BacTech wird an der CSE unter dem Symbol BAC, an der OTC als BCCEF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel OBT1 gehandelt.

