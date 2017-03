IRW-News: BROADWAY GOLD MINING LTD: Broadway vervierfacht Kupfer-Gold-Landbesitz bei Madison

IRW-PRESS: BROADWAY GOLD MINING LTD: Broadway vervierfacht Kupfer-Gold-Landbesitz bei Madison

Vancouver (British Columbia), 29. März 2017. Broadway Gold Mining Ltd.



(TSX-V: BRD, OTCQB: BDWYF, Frankfurt: BGH.F) (Broadway oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es das zu 100 Prozent unternehmenseigene Kupfer-Gold-Projekt Madison durch das Abstecken 61 zusätzlicher nicht patentierter, bundesstaatlicher Mineralschürfrechte mit einer Größe von 1.421 Acres vergrößert hat. Diese neuen Schürfrechte vervierfachen die derzeitige Landgröße auf insgesamt 1.871 Acres und grenzen im Westen und Süden an das aktive Explorationsgebiet an (siehe Karte auf der Seite der aktuellen Exploration auf der Website des Unternehmens). Die neuen Schürfrechte schützen die potenziellen westlichen und südlichen Erweiterungen geophysikalischer Ziele, die am 8. März 2017 gemeldet wurden.

Dieses Abstecken steigert das Explorationspotenzial des Projektes hinsichtlich der Entdeckung weiterer oberflächennaher Kupfer-Gold-Zonen in Gebieten mit bekannter Mineralisierung beträchtlich, sagte Duane Parnham, Chairman von Broadway Gold Mining Ltd. Das technische Team von Broadway wird mittels Probennahmen, Kartierungen und geophysikalischer Untersuchungen unverzüglich mit der ersten Bewertung unserer neu erworbenen Schürfrechte beginnen, um Ziele für anschließende Bohrungen zu lokalisieren und zu priorisieren.

Der nördliche Teil der neu hinzugefügten westlichen Schürfrechte liegt oberhalb des Radar-Creek-Plutons, der mit dem günstigen Madison-Kalkstein in Kontakt steht - dieselben Gesteinseinheiten, die auch die Minen Madison und Broadway beherbergen. Die im Rahmen der geophysikalischen Untersuchung festgestellten bedeutsamen Anomalien der Wiederaufladbarkeit scheinen auf diesen neu erworbenen Grund im intrusiven Kalksteinkontaktbereich weiterzuverlaufen. Die restlichen westlichen Schürfrechte liegen oberhalb von Metasedimenten aus dem Archaikum. Kleinere Schlote von plutonischem Radar-Creek-Gestein wurden weiter westlich kartiert, was darauf hinweist, dass sich die Radar-Creek-Intrusion in der Tiefe befinden könnte.

Das Explorationspotenzial wird durch den Standort der Mine Green Campbell auf patentierten Schürfrechten Dritter im Zentrum dieses Blocks zusätzlich untermauert. Green Campbell hat zwischen den 1870er und 1940er Jahren geschätzte 20.000 Unzen Gold aus Quarz produziert. Broadway hat die Daten von Green Campbell nicht verifiziert und die Mineralisierung bei Green Campbell weist nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung in den Schürfrechten von Broadway hin.

Die südlichen Schürfrechte liegen oberhalb der Metasedimente aus dem Archaikum, zusammen mit den Madison- und Mission-Canyon-Kalksteinen und den klastischen Sedimenten der Formation Jefferson. Ausbisse von Intrusionen aus dem Zeitalter von Radar Creek weiter südlich weisen ebenfalls darauf hin, dass das Intrusionsgestein in der Tiefe, unterhalb der Sedimente liegen könnte. Tiefere geophysikalische Ziele der Untersuchung 2017 scheinen über die ursprüngliche Grenze des Konzessionsgebiets zu den neu erworbenen Schürfrechten zu verlaufen.

Qualifizierter Sachverständiger

R. Tim Henneberry, P.Geo., ein Director von Broadway, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und freigegeben.

Über Broadway Gold Mining Ltd.

Broadway Gold Mining Ltd. ist ein Ressourcenunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Projekte in der Erschließungsphase gerichtet ist, die ungenutztes Explorationspotenzial aufweisen. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte am Kupfer-Gold-Projekt Madison in der Bergbauregion Butte-Anaconda im US-Bundesstaat Montana. Das Projekt Madison wurde für Explorationen genehmigt und enthält eine vormals produzierende Untertagemine, die Broadway aufgerüstet hat. Während der aktiven Erweiterung derjenigen Teile der bekannten Kupfer- und Goldzonen im Randbereich der Mine, die noch nicht erschlossen wurden, hat das Unternehmen im Rahmen seines Explorationsprogramm auf seiner weitläufigen Liegenschaft neue Anomalien abgrenzt, die aussichtsreiche Bohrziele darstellen. Es wird angenommen, dass diese Ziele mit weiträumiger porphyrischer Mineralisierung in Zusammenhang stehen.

